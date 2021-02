Rauman telakan kaikki tuhat työn­tekijää on testattu, korona­tartuntoja paljastunut jo 230: ”On odotettavissa, että tartuntoja tulee lisää”

Telakka päättää töiden uudelleenkäynnistämisestä sunnuntaina.

Rauman telakalla on todettu jo 230 koronavirustartuntaa. Lauantaina telakan työntekijöiden uusia tartuntoja on ilmennyt 45. Perjantaina tartuntoja kirjattiin yli 80.

Osastonylilääkäri Tuomas Nieminen Satasairaalan infektioyksiköstä arvioi, että tartuntahuippu on nyt saavutettu, mutta lisätartuntoja on vielä odotettavissa.

”Tämmöistä määrää positiivisia ei todennäköisesti seuraavina päivinä tulla näkemään, koska nyt on kyseessä isojen seulontojen tulos. Merkittävä osa henkilöstöä on kuitenkin altistunut ja totta kai on odotettavissa, että tartuntoja tulee lisää”, Nieminen sanoo.

Rauman kaupungin terveyspalvelut on nyt testannut koko telakan väen eli noin tuhat henkilöä.

Telakka suljettiin viikonlopuksi tartuntojen takia. Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo, että telakan tiloja siivotaan ja desinfioidaan viikonloppuna. Sunnuntaina yhtiö tekee päätöksen ensi viikosta.

”Joudumme vielä odottamaan viranomaisten tekemiä karanteenipäätöksiä. Tämän jälkeen pystymme arvioimaan sen, paljonko työntekijöistä joutuu jäämään pois töistä joko tartunnan tai altistumisen takia.”

Virukselle altistuneet työntekijät asetetaan kahden viikon karanteeniin. Telakalla työskentelee noin 200 Rauma Marine Constructionsin työntekijää. Loput työntekijät ovat alihankkijayritysten työntekijöitä.

Tuomas Niemisen suurin huoli on, että virus leviää telakalta muualle kaupunkiin.

”Sairastuneista työntekijöistä osa on sellaisia, joilla ei ole kontakteja muihin raumalaisiin, mutta kun tartuntoja on näin massiivinen määrä, ne voivat alkaa leviämään telakkayhteisön ulkopuolelle.”

Rauman kaupunki tiedotti perjantaina, että Rauman sairaalassa ja tehostetun palveluasumisen osastoilla ei tulisi nyt vierailla.

Virusmuunnosten mahdollista osuutta telakan tartuntaryppääseen ei ole vielä saatu selvitettyä. Näytteitä on lähetetty virusanalyysiin, mutta analyysien tulokset eivät ole valmistuneet.

”On mahdollista, että kyseessä on virusmuunnos jo viruksen laajan leviämisen takia. Telakalla toimii kansainvälinen työyhteisö, ja tartuntoja on varmasti tullut ulkomailtakin. Toisaalta tavanomainenkin koronavirus pystyy leviämään otollisissa olosuhteissa tällä tavoin”, Nieminen sanoo.

Lauantaina julkaistujen tartuntalukujen mukaan Rauman naapurissa Porissa on todettu yli 60 uutta koronavirustartuntaa.

Porissa ei ole kuitenkaan tartuntarypästä, vaan tartunnat on havaittu Rauman telakan työtekijöiden antamista näytteistä.

”Porissa ei tilanne ole missään nimessä sen kaltainen kuin luvut antavat ymmärtää. Jos testattavalla ei ole Suomessa kotikuntaa, hänen testituloksensa menee tartuntatautirekisterissä sen kunnan piikkiin, jossa näyte on analysoitu”, Nieminen kertoo.

Rauman telakan työntekijöiden tartunnat eivät ole olleet tähän mennessä vakavia.

”Yksikään tartunnan saanut telakan työntekijä ei ole joutunut sairaalahoitoon. Emme tietenkään tiedä, mihin seuraavat kaksi viikkoa johtavat”, Nieminen sanoo.

Julkisuudessa on epäilty, että Rauman telakan tartuntaryppäällä olisi linkki Turun telakan tartuntoihin. Nieminen pitää yhteyttä mahdollisena.

”Telakalta saamieni tietojen mukaan telakkojen kesken ei ole ollut työntekijöiden liikehdintää. Tämä ei silti tarkoita, ettei yhteyttä jotain reittiä olisi.”

Tartuntojen leviämiselle telakkatyöntekijöiden joukossa on useita syitä. Telakka on kansainvälinen toimintaympäristö, johon työntekijät tulevat Suomen ulkopuolelta.

”Yhteisen työn lisäksi työntekijät asuvat kohtalaisen tiiviisti ja liikkuvat yhdessä majoituspaikasta työpaikalle”, Nieminen sanoo.

Jyrki Heinimaa kertoo, että telakka käy nyt läpi alihankintayritysten kanssa majoitukseen liittyivät turvallisuussuunnitelmia.

”Meidän pitää varmistaa myös valvonnan avulla, että pelisäännöt ovat kaikille selvät.”

Heinimaa kertoo olevansa äärimmäisen pettynyt tilanteeseen.

”Olemme tehneet vuoden töitä sen eteen, että olemme voineet jatkaa laivojen rakentamista Raumalla. Juuri nyt kun rokotuksetkin lähestyvät, tällainen tilanne tapahtuu”, Heinimaa sanoo.