Oppivelvollisuuden laajentuessa kevään yhdeksäsluokkalaisilta vaaditaan nyt peruskoulun jälkeisiä opintoja. Se korostaa oppilaanohjauksen merkitystä.

Yhteishaun merkitys korostuu oppivelvollisuuden laajentuessa, kun peruskoulun päättävillä on nyt hakeutumisvelvollisuus. Oppilaanohjaaja Antti Nyman on auttanut Olivia Saarista (vas.), Jonatan Pomeranzia ja Nella Rothoviusta miettimään tulevia opintopolkujaan.­

Mikä olisi se unelmien opiskelupaikka, johon haluaisit päästä, jos ei tarvitsisi miettiä arvosanoja tai mitään käytännön asioita?

Peltolan koulun oppilaanohjaaja Antti Nyman esittää tämän kysymyksen oppilailleen, kun he alkavat ensimmäisen kerran pohtia yhteishaun vaihtoehtoja.

Yhteishaku on nuoren elämän ensimmäisiä tärkeitä itsenäisiä päätöksiä: Haenko peruskoulun jälkeen lukioon vai ammattikouluun? Mille alalle? Vai tarvitsenko oppimiseen vielä lisää tukea?

Tänä keväänä yhteishaku on erityisen tärkeä, sillä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa, että hakemiseen on ensi kertaa myös velvoite.

Vuoden alussa voimaan tulleessa laissa sanotaan, että yhdeksännen luokan päättävän täytyy hakea lukioon, ammattikouluun tai niihin valmentaviin koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Vaikka näihin haetaan erikseen, haut järjestetään tänä keväänä samaan aikaan. Ensi vuonna haut on tarkoitus yhdistää.

Nella Rothovius aikoo hakea Sotungin lukioon.­

Yleensä haku tehdään oppilaanohjaajan eli opon ohjauksessa.

Oppilaat ovat kuitenkin oppilaanohjauksessa varsin eriarvoisessa asemassa, sanoo Suomen opinto-ohjaajien yhdistyksen Sopon puheenjohtaja Armi Nurmi.

Vaikka oppivelvollisuuden laajentaminen on tehnyt oppilaanohjauksesta entistä tärkeämpää, resurssit vaihtelevat.

Oppilaanohjaukseen on määritelty peruskoulun yläluokkien seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla puoli viikkovuosituntia sekä yhdeksännellä luokalla kokonainen.

Lisäksi oppilas voi saada yksilöllistä ohjausta. Oppilasmäärät kuitenkin vaihtelevat suuresti.

”Onhan se ihan eri asia, jos yhdellä ohjaajalla on ohjattavana 400 oppilasta. Ei siinä voi kaikille antaa kovin yksilöllistä ohjausta”, Nurmi muistuttaa.

Yhdistys onkin suositellut, että yhdellä opinto-ohjaajalla olisi perusopetuksessa korkeintaan 200 ohjattavaa.

Tämä mitoitus turvaisi erityisesti sen, että oppijoilla on yhdenvertainen oikeus saada ohjausta omaan opiskeluun, jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun, koulun koosta riippumatta.

”Nyt on käynyt niin, että koulujen koot ovat kasvaneet ja oppijamäärät lisääntyneet mutta lisää opoja ei ole palkattu”, Nurmi kertoo.

Olivia Saarinen aikoo hakea Ressun lukioon IB-linjalle.­

Nuori uskoo usein valitsevansa opiskelupaikan itse. Valintaan vaikuttaa kuitenkin moni asia, käy ilmi Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksesta. Niitä voivat olla perhe, kaverit, harrastukset, koulun sijainti tai vaikkapa epävarmuus toiveammatista.

Tutkimus on osa Nuoret ajassa -seurantatutkimusta, jossa seurataan noin sadan nuoren elämänpolkua vuosina 2014–2025.

Suomessa koulutuspolitiikan lähtökohtana ovat rationaalisesti toimivat nuoret, joilla siintää tavoite tulevaisuudessa.

Nuorten valinnat näyttävät kuitenkin usein nousevan nykyhetken lähtökohdista ja saattavat perustua lyhyen aikavälin tarkasteluun tai jopa sattumaan, kertoo tutkimushankkeen johtaja Sinikka Aapola-Karin.

”Nuorten näkökulmasta ajatus työelämään siirtymisestä voi olla hyvinkin kaukana. Yllätyimme, että monilla nuorilla on aika etäinen suhde työelämään eivätkä he välttämättä tiedä edes, mitä heidän vanhemmat tekevät töissään.”

Jotkut nuoret tekevät valintojaan ammattikärjellä, jolloin heillä on koulutuspolun kannalta aika selkeä päämäärä. Toiset pohtivat, mikä on kiva koulu, eivätkä mieti yhtä vahvasti, mihin koulutuksesta päätyy. Osalle keskeistä voi olla saavutettavuus eli se, mihin he pääsevät tai mikä on koulun sijainti.

Aapola-Karin mukaan yhteishaku osuu monilla nuorilla hankalaan aikaan.

”Osalla ei ole tarpeeksi välineitä, jotta he pystyisivät tekemään rationaalisen valinnan. Toisilla taas ei välttämättä ole käsitystä, mitä he haluaisivat opiskella, ja osalla mielenkiinnon kohteita on paljon.”

Valinnoissa voivat tällöin painaa esimerkiksi sosiaaliset suhteet, kuten vanhempien, sisarusten tai kavereiden rooli.

Oppilaanohjauksessa pohdintoja voi käydä yhdessä ohjaajan kanssa, Nurmi sanoo.

Ohjaajan ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä nuoren puolesta vaan tukea oppilaan omia ratkaisuja. Siksi ohjauksen tulee olla pitkäjänteistä ja jättää tilaa nuoren omille pohdinnoille.

Esimerkiksi yhteishaun pohtimista ei aloiteta yhdeksännen luokan keväällä eikä edes syksyllä, vaan jatko-opintopolkuja mietitään yläasteen alkaessa tai mahdollisuuksien mukaan ennen sitäkin.

Antti Nyman kertoo, että hän tapaa oppilaita jo kuudennen luokan aikana oppilaanohjauksen oppitunneilla.

”Lähdemme jo silloin pohtimaan vahvuuksia ja rakentamaan kuvaa itsestä oppijana”, Nyman kertoo.

Jonatan Pomeranz aikoo hakea opiskelemaan elekroniikka-asentajaksi.­

Yläasteen aikana suoritetut työelämään tutustumiset ovat tärkeitä.

Nyman harmittelee, että koronaepidemian vuoksi oppilaitoksiin ei ole voinut tänä vuonna tutustua menemällä paikalle.

”Se, millainen fiilis jostain koulusta tulee, on monelle nuorelle todella tärkeää.”

Yhteishaun valintoja pähkäileviä Nyman rauhoittelee.

”Mitään valintaa ei tässä tehdä loppuelämäksi vaan kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.”

Suomen koulutusjärjestelmä on sikäli joustava, että mikään valinta ei sulje muita pois. Siksi Nyman kertoo oppilailleen mielellään esimerkkejä myös erilaisista koulutuspoluista.

”Voin kertoa esimerkiksi lehdestä näkemästäni artikkelista, jossa kokki päätyi opiskelemaan lääkäriksi.”

”Koulutus ei ole mikään suora tie vaan mutkitteleva polku”, sanoo Peltolan koulun oppilaanohjaaja Antti Nyman.­