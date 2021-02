Asiantuntijat ovat huolissaan nuorista, joihin korona-aika jättää syvän jäljen: ”Miten muutamaa ikäluokkaa on voitu rajoittaa niin paljon?”

Nuorisolääketieteen dosentti: ”Panostetaan siihen, että lasten ja nuorten fyysinen ja psyykkinen terveys on niin hyvä, että he pystyvät elämään täysipainoista elämää ja kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.”

Muutto yksin uudelle paikkakunnalle opiskelemaan on etäaikana ollut monelle nuorelle haastava tilanne.­

Milloin tutustuit lähimpiin ystäviisi? Milloin päätit, millaisessa ammatissa haluat työskennellä? Milloin tapasit puolisosi?

Suurin osa aikuisista voi vastata: opintojen ensimmäisinä vuosina, ammattiin opiskellessa tai lukiossa.

”Tässä iässä kaverisuhteiden merkitys ihmiselle on suurempi kuin milloinkaan muulloin elämän aikana. Kun nuoret ovat itsenäistymässä lapsuudenkodista, heillä pitäisi olla yhteenkuuluvuuden tunne perheen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Tämä tunne vetää pois lapsuudenkodista”, opiskeluterveydenhuollon lääkäri ja Suomen ainoa nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola sanoo.

Hän, monet lastenlääkärit ja muut nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat yksitoista kuukautta kestäneiden koronarajoitusten nuoriin ja lapsiin jättämistä jäljistä erittäin huolissaan.

Pääkaupunkiseudun lukiot ovat olleet etäopetuksessa joulukuun alusta lähtien, mutta torstaina Helsinki, Espoo ja Vantaa tiedottivat, että lukiolaiset voivat palata asteittain takaisin kouluihin maaliskuun alusta lähtien.

Kosolan mielestä tilanne oli nuorille jo kestämätön. Muiden muassa hän, ja Husin lastenlääkärit liputtivat sen puolesta, että toisen asteen opiskelijat pääsisivät lähiopetukseen.

”Toisen asteen opiskelijoiden osittainen paluu lähiopetukseen ilahduttaa ja huojentaa mieltäni. On ollut erikoista, miten muutamaa ikäluokkaa on voitu rajoittaa niin paljon enemmän kuin ketään muita”, hän sanoo.

Korkeakouluissa etäopiskelu kuitenkin jatkuu. Etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ikävässä tilanteessa: tavallisesti tapahtumarikas ensimmäinen opiskeluvuosi on mennyt yksiössä ruutua tuijottaen.

Opiskelijoiden ikäluokassa on osittain myös kyllästytty rajoituksiin ja lähdetty yöelämään. Tuoreimpien tietojen mukaan koronavirustartuntojen määrä on kasvanut eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Husin lasten ja nuorten sairauksien ylilääkäri, professori Kaija-Leena Kolho pitää opintojen kanssa yksin jäämistä ensimmäisenä opiskeluvuonna valtavana kuormana.

Kolho huomauttaa, että ihmisen persoonan kehitys jatkuu noin 25-vuotiaaksi saakka, minkä takia opiskelujen aloittaminen on tärkeää aikaa. Jos on muuttanut uudelle paikkakunnalle ja ilman ystäväpiiriä, se on haastavaa.

”Opiskelijalle voi tulla se ajatus, että muut jaksavat tätä poikkeustilaa paremmin. Ja hän saattaa pohtia, ovatko nämä asiat opinnoissa vain minun mielestäni vaikeita. Se kuormittaa nuoren mieltä paljon. Toivottomuuden tunne voi johtaa masennukseen”, Kaija-Leena Kolho sanoo.

Miten koronavirus on sitten päässyt leviämään pandemia-aikana avoinna olleissa kouluissa?

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartunnanjäljitystietojen perusteella on tutkittu, kuinka paljon ja missä alueen kuntien 0–19-vuotiaat saivat koronavirustartuntoja elokuun alun ja joulukuun lopun 2020 välillä.

Lopputulos oli, että tartuntoja tuli koulussa ja harrastuksissa erittäin vähän. Selvitys on julkaistu Lääkärilehdessä helmikuun alussa.

Kun katsottiin 10–19-vuotiaiden yhteensä 223 tartuntaa elo–joulukuulta, niistä 39 prosenttia oli peräisin kotoa, 12 prosenttia koulusta tai päiväkodista ja 3 prosenttia harrastuksista.

Pirkanmaalla koulujen lähiopetusta ei rajoitettu syyslukukaudella perusopetuksessa tai toisen asteen opetuksessa.

Peruskouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa Pirkanmaalla määrättiin karanteeniin syyslukukauden aikana yli 2 400 lasta ja nuorta, jotka olivat altistuneet tartuttavassa vaiheessa olevalle opettajalle tai koululaiselle.

Alakouluissa tartuntoja karanteeniin määrätyille tartuntoja tuli yksi, yläasteilla 22 ja toisella asteella yhteensä 5.

Selvityksen tehneet tartuntatautilääkärit muistuttavat, että virusmuunnos asettaa tartunnanjäljittäjät uuteen tilanteeseen. Näyttää siltä, että virusmuunnos tarttuu lapsiin ja nuoriinkin aiempaa helpommin.

Vaikka pääkaupunkiseudun lukiolaiset ja ammattikoululaiset siirtyvät maaliskuun alussa asteittain lähiopetukseen, yhdessä yössä kolmen viime kuukauden ja kevään aikana koettu stressi ja ahdistus eivät katoa.

”Jatkuva stressi altistaa uupumiselle ja kyynisyydelle. Siitä seuraa myös se, että tunteiden säätely on hankalampaa, mikä selittää lisääntynyttä ahdistusta ja masennusta”, Silja Kosola sanoo.

Hänen mukaansa myös tiedollinen ylikuormitus näkyy monilla keskittymisvaikeuksina.

Kosola palasi tutkijantyöstä osa-aikaisesti lääkäriksi Espooseen lukiolaisten kouluterveyteen.

”Kyllä siellä ahdistus ja masennus näkyvät aivan jäätävällä tavalla.”

Professori Kaija-Leena Kolhon mukaan korona-aika iskee kovimmin niihin lapsiin ja nuoriin, joiden vanhemmilla on päihde- tai mielenterveyden ongelmia ja niihin lapsiin, joiden kotona on väkivaltaa.

”Jos kotona ei huolehdita lapsesta, etäopetuksen aikana ei ole ketään, joka olisi katsonut, kuinka lapsi tai nuori voi”, hän sanoo.

Lapsilla on myös erilainen aikajänne kuin aikuisilla, mikä tekee heidät herkemmiksi kestämään jatkuvia poikkeusoloja.

Noin viisivuotiaasta lähtien lapsi alkaa huolestua vanhempien puheista ja uutisista. Aivan pienten lasten arki ei muutu, jos kotona on turvallista.

Kolhon mukaan sairaalassa nähdään korona-ajan vaikutuksista lapsiin vain jäävuoren huippu.

”Lastenlääkärit ympäri Suomea ovat raportoineet, että lapsia on tullut hoitoon koronaa edeltänyttä aikaa huomattavasti myöhemmin. Oireita on seurattu kotona liian pitkään. Esimerkiksi ykköstyypin diabetesta sairastavia lapsia on joutunut tavallista enemmän sairaala- ja tehohoitoon.

Kun pandemian takia tehtyjä rajoitustoimia päästään purkamaan, poikkeusajan vaikutukset lapsille ja nuorille alkavat vähitellen paljastua.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan pandemian jälkihoito onkin lasten kannalta kaikkein tärkeintä.

”Pelkäämme, että kunnissa toistetaan 1990-luvun laman virheitä. Silloin säästettiin kouluterveystarkastuksista, neuvolan perhevalmennuksista ja lapsiperheiden kotipalveluista”, palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto sanoo.

Äärimmäisiin toimiin, kuten huostaanottoihin turvautuminen on kallista.

”Kodin ulkopuolelle sijoittaminen on inhimillisesti rankka kokemus, vaikka se monien lastenkin mielestä on ollut siinä tilanteessa ainoa oikea vaihtoehto”, Lehto sanoo.

Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola on sitä mieltä, että perusterveydenhuollosta aiemmin tehdyt hölmöt päätökset heijastuvat suoraan esimerkiksi siihen, että nuorisopsykiatriassa on kauan ollut resurssipulaa.

”Kestävyysvajeesta puhutaan paljon. Panostetaan siihen, että lasten ja nuorten fyysinen ja psyykkinen terveys on niin hyvä, että he pystyvät elämään täysipainoista elämää ja kasvamaan yhteiskunnan täysipainoisiksi jäseniksi. Sehän on sijoitus tulevaisuuteen?”