Maanantaina ilmeni yksi uusi koronatartunta, joka todettiin matkailijalla.

Kolarin kunta tiedotti viikonloppuna, että Ylläksen alueella on useita matkailijoiden suosijoita paikkoja, joissa on voinut viime päivinä altistua koronavirukselle.

Kunnan tiedotteen mukaan virukselle on voinut altistua muun muassa useissa ravintoloissa, latukahvilassa tai kaupassa.

Viime viikolla Kolarissa tuli ilmi yksittäisiä tartuntoja. Kolarin terveyskeskuksen johtavan lääkärin Ulla Ylläsjärven mukaan sekä lauantaina että sunnuntaina ilmeni yksi tartunta. Molemmat tartunnat olivat Ylläksen alueelta, ja ne todettiin matkailuun liittyvillä työntekijöillä. Tartunnoilla ei ollut yhteyttä toisiinsa.

”Eilisen jälkeen on tullut yksi positiivinen tulos. Tämä on matkailijalla. Jäljitys on kesken, mutta ainakaan alustavien tietojen mukaan se ei liity näihin aikaisempiin ketjuihin”, Ylläsjärvi sanoi maanantaina HS:lle.

Ainakaan vielä maanantaina alkuiltapäivästä ei ollut ilmennyt, että tuorein tartunta olisi aiheuttanut lisää altistustilanteita Ylläksen alueella.

Ylläsjärven mukaan terveysviranomaiset ovat nyt varpaillaan alueen virustilanteen suhteen. Etelä-Suomen koululaisten hiihtolomaviikko on juuri alkanut. Lapissa ja Ylläksellä liikkuu nyt paljon matkailijoita.

”Tietyllä tavalla on huoli, että liikkuuko täällä kuinka paljon näitä yksittäisiä tartuntoja. Onko tämä vain jäävuorenhuippu vai saammeko me kaikki kiinni? Testeissä meillä käy kyllä tosi hyvin porukkaa”, Ylläsjärvi sanoo.

”Nyt olemme odottavalla kannalla, että mitä tässä tapahtuu.”

Ylläsjärven mukaan valtaosa matkailijoista toimii alueella ”fiksusti ja asiallisesti”.

”Terveiset ovat ne samat, mitä kaikki toitottavat. Että liikutaan omissa porukoissa mieluummin ulkona ja vältetään massojen kokoontumisia”, Ylläsjärvi muistuttaa.