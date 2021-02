Lähes neljäsosa telakan työntekijöistä on saanut tartunnan.

Rauman telakalla on paljastunut yli 200 koronatartunnan rypäs. Kuvassa telakan työntekijöitä viime syyskuussa.­

Rauman telakkaan liittyvässä koronavirusryppäässä on ilmennyt muutamia lisätartuntoja maanantaihin mennessä. Telakan lähes koko tuotatantohenkilökunta on asetettu viranomaiskaranteeniin.

Loppuviikosta telakalla paljastui laaja tartuntarypäs. Rauman kaupungin terveyspalvelut testasi telakan koko väen eli noin tuhat henkilöä viime viikolla. Sunnuntaisen tiedon mukaan telakalla oli todettu noin 240 koronavirustartuntaa eli noin neljäsosa

”Kaikki näytteet on tutkittu ja jonkun verran tapauksia on tullut lisää, mutta ei mitään kovin massiivisia määriä”, kertoi Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä maanantaina aamupäivällä.

Hänen mukaansa sairaanhoitopiiri tiedottaa tilanteesta maanantaina iltapäivällä tai illalla.

Rauman kaupungin johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist arvioi sunnuntaina kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kirjoittamassaan tekstissä, että suurelta osin ulkomaalaisten työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja ryhmäkuljetukset työpaikalle lisäävät tartuntojen todennäköisyyttä.

Nordqvistin mukaan työntekijöiden asumisjärjestelyt ovat mahdollistaneet sen, että tartunnan sanaut työntekijä on voinut altistaa ja tartuttaa samassa majoituksessa asuvat työntekijät.

Myös tartunnanjäljitys on törmännyt haasteisiin. Nordqvistin mukaan haasteellisuutta on lisännyt tarve tulkin käyttöön, kulttuurierot ja ajoittainen vaikeus tavoittaa Rauma Marine Constructionsin tai alihankkijoiden henkilöstöä.

Nordqvist kirjoittaa myös, että Raumalla on lisätty tiedottamista työntekijöiden äidinkielellä. Tällä pyritään korostamaan sitä, että karanteenipäätökset ovat sitovia ja niiden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistava teko.

On mahdollista, että tartuntaryppääseen liittyy myös herkemmin tarttuvia virusmuunnoksia, sillä telakalla toimii kansainvälinen työyhteisö, jolla on paljon kontakteja ulkomaille. Näytteitä on lähetetty virusanalyysiin.

Telakan tuotanto suljettiin perjantaina. Viikonloppuna telakan tiloja on siivottu ja desinfioitu.

Raumalla ollaan huolissaan, että tartuntaryväs leviää telakalta muualle kaupunkiin. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen mukaan Raumalla on ollut entuudestaan koronatartuntoja, mutta toisaiseksi ei ole viitteitä, että telakan ryvästymä olisi levinnyt kaupungille.

Telakalla työskentelee suuri joukko ulkomailta tulleita työntekijöitä. Työkomennuksella Suomessa olevat työntekijät saattavat asua tiiviisti ja kulkevat usein työmatkansa kuljetuksilla. Tiiviissä kanssakäymisessä virus saattaa päästä leviämään helpommin etenkin, jos ohjeita turvaväleistä ja maskien käytöstä ei noudateta.

Luukkosen mukaan näitä asioita selvitellään Raumalla parhaillaan. Kaupungin terveysviranomaiset, aluehallintovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat olleet viikonloppuna tiiviisti yhteydessä telakan pääurakoitsijaan ja alihankintaverkostoon.

Luukkosen mukaan yritykset päivittävät nyt suunnitelmiaan toiminpiteistä, valvonnasta ja raportoinnista, jotta tartuntojen leviäminen saataisiin kuriin.

”Terveydenhuollon asiantuntijat ja yrittäjät kokoontuvat päivittäin ja katsotaan, että kaikki sovitut toimenpiteet tulee tehtyä. Nähdään, onko sillä vaikutusta ja voidaan reagoida uusiin tilanteisiin. Konkreettisesti hihat on kääritty”, Luukkonen sanoo.