Eteläsuomalaiset ovat tällä viikolla vallanneet pohjoisen hiihtokeskukset ja kaikki näyttää esimerkiksi Levillä olevan niin kuin ennenkin. Mutta kun katsoo tarkemmin, huomaa, ettei ole.

Hiihtolomaa vietetään nyt ristiriitaisissa tunnelmissa ja hotellin aamiaisjonossa pidetään pitkiä välejä. Moni pohti pitkään, lähteäkö. Moni myös sanoo, että yhtä suuri riski on koronatartunnalle etelän arjessa.

Koronariski näyttäytyy kuitenkin nyt Levilläkin.

Paikallinen K-kauppias Pirre Mahlberg sai sunnuntaina kuulla uutisen, joka ei olisi voinut tulla pahempaan aikaan. Menossa ovat vuoden parhaimmat myyntipäivät, joita koronapelko vielä osaltaan parantaa, kun ihmiset välttelevät ravintoloita.

Kittilän Levin matkailukeskuksessa sijaitseva K-Market joutui sulkemaan ovensa heti ensimmäisen hiihtolomaviikon aluksi, kun koko henkilökunta joutui karanteeniin koronavirusaltistumisen takia.­

Kaupan koko henkilökunta määrättiin karanteeniin yhden tartunnan saaneen työntekijän vuoksi. K-market Levin Poro oli kiinni tiistaina, mutta aukeaa apuvoimin taas keskiviikkona.

”Tämä tuli pahimpaan hetkeen, eilinen maanantai oli niin musertava päivä. Luulin, että musertavin päivä olisi ollut viime maaliskuussa se päivä, jolloin tuli tieto, että hissit menevät kiinni huomenna”, sanoo kauppias Pirre Mahlberg.

”Silloin ei kuitenkaan loppunut asiakasvirta. Nyt määrättiin koko kauppa kiinni. Mutta onneksi se oli vain eilen ja tänään.”

K-Market joutui olemaan kiinni maanantain ja tiistain.­

Ryttylästä Leviin matkannut Anne Kekki on noussut pitkät portaat Levin rinnettä ylös Panorama-hotellin luo.

”Täällä on turvallisuuspuoli niin hyvin hoidettu. Heti jos ei ole maskia päällä jossain sisällä, niin joku henkilökunnasta ampuu kiinni ja tuo maskin. Se on oma vika sitten, jos ei sitä ota”, sanoo Kekki.

”Tuntuu, että varsinkin tästä Levistä on tullut jonkinlainen silmätikku. Tätä pidetään pahempana kuin se onkaan. Jos haluaa yöelämässä hillua, niin yhtälailla sen voi tehdä kotopuolessakin.”

Anne Kekki katseli maisemaa Levin matkailukylään tunturiin rakennetun hotellin edustalla tiistaina.­

Hän kertoo sen näkyneen myös omassa sosiaalisessa mediassaan. Hänen Levi-postauksensa toi parikymmentä tykkäystä, mutta samalla pari nälvintää.

Paljon on Levillä nyt muuttunut. Yksi paljon puhuva näky on viime maaliskuulta tuttu, legendaariseksi kuvailtu Vinkkari-rinneravintola. Siellä ei nyt monotanssita eikä rokki soi, terassilla on parikymmentä senttiä lunta ja suljettu-kyltti portilla.

After ski -ravintola Vinkkari on suljettu.­

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kuvailee alkaneita hiihtolomaviikkoja kriittisiksi. Pelissä on paljon.

”Me olemme tehneet kaikkemme. Nyt on kaikki kiinni siitä, millaista väkeä tänne tulee ja miten he noudattavat ohjeita. Siitä on kiinni myös meidän pääsiäinen ja loppuvuosi muutenkin”, Kivisaari sanoo.

Turkulainen hoitoalalla työskentelevä Krista Laine pakkailee autoaan parkkipaikalla, joka on kuin valtava hiihtoboksien kasvutarha. Hän kertoo hoitaneensa koronapotilata ja tietävänsä, miten vakavasta taudista on kyse. Hän on saanut jo rokotteensa.

Krista Laine lähti viemään perheen nuorimmaista majoitukseen, kun muu perhe jatkaa laskettelua.­

”Vapaa-aikanaan pitää saada liikkua, muuten tulee mielenterveysongelmia. Pidän rokotuksesta huolimatta maskia ja turvavälejä”, Laine sanoo.

Hänen miehensä Erno Laine sanoo, ettei ole nähnyt yhtäkään henkilökuntiin kuuluvaa ihmistä ilman maskia. He molemmat pohtivat, voiko lähteä, mutta tulivat siihen tulokseen, että se on turvallista, kun huomioi olennaiset asiat.

”Jäin etätöihin maaliskuussa, nyt pääsee viimein katsomaan muitakin maisemia kuin kotipihaa. Esimerkiksi hissijonoissa tulee suksien vuoksi vähintään kahden metrin turvaväli muutenkin”, Erno Laine sanoo.

Helsinkiläinen Minna Hongisto-Sorjonen sanoo rinnekahvilassa, että tilanne vähän huolestuttaa, mutta se helpottaa, että voi tavallaan eristäytyä omaan majapaikkaan.

”Ihmiset käyttäytyvät täällä hyvin ja huomioivat toisetkin. Me emme ole käyneet kuin kaupoissa, yöelämässä ei käydä”, hän sanoo.

Rinneravintoloissa Levitunturin etelärinteillä on käytössä asiakasmäärää rajoittavat liikennevalot.­

”Tavallaan on huono omatunto, koska haluan olla kuuliainen kansalainen enkä ainakaan tahallani halua uhata tätä tilannetta.”

Hän pohtii samalla sitä, että jos kotona Helsingissä pyörisi kaupungilla, riski saada tartunta voisi olla jopa isompi kuin Levin ulkoilmassa.

”Hisseissäkin ihmiset menevät omissa porukoissaan. Lasken yksin ja olen saanut joka kerta mennä yksin omalla hissillä ja jono liikkuu silti.”

Espoolainen Tiitus Aho on ollut Levillä lauantaista ja on käynyt vain kerran ravintolassa. Hänkin sanoo hakevansa kaupasta kerralla enemmän tarpeita huoneistolleen, jotta riski olisi pienin.

Tiitus Aho laittoi kangasmaskin kasvoilleen mennessään hissijonoon.­

”Olimme jo jouluna Rukalla ja totesimme, että ei se riski siellä ole suurempi kuin muuallakaan. Samanlaista se on käydä kaupassa etelässäkin”, Aho sanoo.

Hänkin toivoisi, että koronatilanne saataisiin jo kuitattua. Hän myös muistuttaa, että viime aikoina isointa huolta on aiheutunut ulkomailta tulleista ärhäköistä tartunnoista eikä niitä ole esimerkiksi Leviltä tullut.