Yhdysvaltojen ilmavoimien uusi arktinen strategia näkyy lähiviikkoina Suomen naapurustossa.

Amerikkalaisten B-1B Lancer -pommikoneiden saapuminen maanantaina Norjaan on ensimmäisiä näyttöjä Yhdysvaltojen ilmavoimien viime kesänä julkistamasta uudesta arktisesta strategiasta.

Lancer- pommikoneet lensivät Norjaan Texasista. Niiden mukana saapui Ørlandin lentotukikohtaan yli 200 Yhdysvaltojen ilmavoimien sotilasta.

Amerikkalaiskoneiden odotetaan lentävän harjoitus- ja tutustumislentoja arktisessa ilmatilassa lähiviikkojen aikana.

Keski-Norjassa sijaitseva Ørland on sotilasliitto Natolle ja Norjalle tärkeä lentotukikohta. Sieltä käsin toimivat muun muassa Norjan hankkimat uudet F-35-hävittäjät.

Yhdysvallat kertoi B-1-koneiden lähettämisestä Norjaan helmikuun alussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun amerikkalaisten pommikoneiden tukikohtana on norjalainen lentokenttä.

Yhdysvallat onkin käyttänyt viime vuosina aktiivisesti kaikkia kolmea strategista pommikonetyyppiään voimannäytöissä ympäri maailmaa ja Pohjois-Eurooppaa.

Viime vuoden toukokuussa kaksi B-1-pommikonetta lensi ensimmäistä kertaa harjoituksessa Ruotsin yllä yhdessä ruotsalaishävittäjien kanssa. Samalla harjoiteltiin ilmatulenjohtoa maasta käsin.

Ruotsin ilmavoimat ehtikin jo kertoa, että Norjaan nyt lentäneet B-1-koneet kävivät maanantaina harjoittelemassa myös Ruotsin ilmatilassa Gripen-hävittäjien kanssa. Harjoitukseen liittyi ilmeisesti jälleen ilmatulenjohtoharjoitus.

Viime vuosina Pohjois-Euroopan taivaalla ja Itämerellä on nähty myös B-52-pommikoneita. Toissa vuonna Yhdysvallat lennätti Islantiin ensimmäisen kerran B-2-häivepommittajansa.

Yhdysvaltojen ilmavoimien uudesta arktisesta strategiasta ilmenee, että sen tavoitteena on vastata arktisella alueella Venäjän ja Kiinan lisääntyvään sotilaalliseen läsnäoloon.

Uusi strategia edellyttää panostuksia sotilaalliseen infrastruktuuriin, läheistä yhteistyötä liittolaisten ja partnerien kanssa sekä harjoittelua pohjoisessa. Yhdysvaltain ilmavoimien pohjoisin oma tukikohta on Grönlannin Thulessa.

Yhdysvaltoja on myös ärsyttänyt Venäjän hävittäjien ja pommikoneiden lisääntyneet lennot pohjoisessa ja lähellä Alaskan rajoja.

Venäjä on panostanut viime vuosina näkyvästi arktisen alueen militarisoimiseen. Se on muun muassa perustanut Suomen naapuriin uuden Pohjoiseen laivastoonsa nojaavan sotilaspiirin.

Venäjä näyttää myös reagoineen amerikkalaisten pommikoneiden tuloon Norjaan.

Barents Observer -lehti kertoi maanantaina, että yksi Venäjän laivaston suurimmista aluksista, ohjusristeilijä Maršal Ustinov oli purjehtinut poikkeuksellisen lähellä Norjan merirajaa Varanginvuonon tienoilla. Kyse oli varmasti tarkoituksellisesta voimannäytöstä.

Yhdysvalloilla on käytössään 62 kappaletta strategisia B-1-pommikoneita, mutta määrää on päätetty vähentää 17:llä, koska maa on uusimassa pommikonelaivastoaan.

Miehistön lempinimellä Bone (B-one) tuntema B-1 on Yhdysvaltojen ilmavoimien ainoa tavanomaisia pommeja käyttävä pommikone.

Ääntä nopeampaan lentämiseen kykenevä konetyyppi suunniteltiin alun perin vain ydinpommien kuljettamiseen, mutta 1990-luvun puolivälissä koneista poistettiin tämä kyky.