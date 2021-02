Teemu Torssonen vertaa hahmotelmaa sissiarmeijan sisältävästä järjestöstä ajatukseen maailman pelastamisesta. Hänen mukaansa hahmotelma ei ollut realismia.

Perussuomalaisten eduskunta-avustajaan Pekka Katajaan kohdistui viime kesänä epäilty murhan yritys, jonka sivutuotteena poliisi tutki myös muistiinpanoja salaisesta äärioikeistolaisesta järjestöstä. Ainakin osa selvityksen tuloksista tuli julkisiksi tiistaina Katajan murhayritysjutun esitutkinnassa.

Murhayrityksen poliisitutkinta keskittyi alusta lähtien jyväskyläläisen kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen ympärille. Kun rikoksen motiivia alettiin pohtia, Katajalle tuli mieleen vain yksi nimi.

”Teemu Torssonen on ylivoimaisesti keskeisin henkilö, jota olen joutunut suitsimaan ja jonka puolue lopulta erotti puolueesta toukokuussa 2019.”

Torssosen lisäksi epäillyksi joutui äärioikeistovaikuttaja Tero Ala-Tuuhonen. Häntä Kataja kuvaili Torssosen vasemmaksi kädeksi. Ala-Tuuhonen toimi aiemmin Kansallismielisten liittoumaksi nimetyn järjestön puheenjohtajana.

Ala-Tuuhoseen kohdistuneita epäilyjä vahvisti Katajan tekemä virheellinen tunnistus. Kataja ei tuntenut Ala-Tuuhosta ennestään, mutta hän etsi netistä Torssoseen liittyviä henkilöitä.

”Googletin Ala-Tuuhosen ja hämmästyksekseni huomasin, että Googlen kuva Ala-Tuuhosesta muistutti todella paljon henkilöä, joka toi minulle pakettia ja jonka näin ovisilmästä”, Kataja kertoi kuulusteluissa.

Myöhemmin Kataja vahvisti poliisin näyttämän kuvan perusteella, että hänen mielestään kyse on samasta henkilöstä. Ala-Tuuhonen vangittiin, mutta hänet todettiin myöhemmin syyttömäksi.

Esitutkinnan aikana epäiltynä oli Torssosen lisäksi kaikkiaan kolme muuta miestä. Heitä kaikkia yhdistää se, että he ovat Torssosen tukijoukkoa.

Esimerkiksi nyt syytteen saanut mies on toiminut Torssosta tukevassa yhdistyksessä. Mies kertoo tutustuneensa Torssoseen ensimmäisen kerran vuonna 2012 asuessaan Jyväskylässä, mutta paremmin hän tutustui tähän vasta viitisen vuotta sitten.

Esitutkinnan mukaan syytetyllä oli ainakin vuodesta 2017 merkittävä asema Torssosen poliittisen toiminnan taustalla ja hän vaikutti aktiivisesti siihen. Syytetyn mukaan hänen tehtävänsä oli tuottaa sisältöä Torssosen poliittisiin ehdokkuuksiin.

Torssonen taas sanoi, että miehen vastuulla oli kerätä rahaa eduskuntavaalikampanjaan mutta mitään varsinaista roolia hänen taustajoukoissaan miehellä ei ollut.

Torssosen kauna Pekka Katajaa kohtaan näyttää alkaneen vuonna 2018, kun Torssosta ei hyväksytty perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi. Päätös tehtiin puolueen Keski-Suomen-piirikokouksessa.

Torssonen tulkitsi, että operaation takana on Kataja, ja tämän hän toi esille useissa sähköpostiviesteissään.

Torssonen lähti vastaiskuun. Hän listasi paperille keskisuomalaisten poliitikkojen nimiä ja kuvia osoitetietoineen. Pekka Katajan ja erään toisen kohdalle oli kirjoitettu sana ”Pääroistot”. Muut jaettiin luokkiin ”Kätyrit” ja ”Hyväuskoiset hölmöt/petturit”.

Torssosen selityksen mukaan listassa oli henkilöitä, jotka ovat olleet ”huonon kulttuurin toiminnassa mukana”.

”Siinä oli jossakin vaiheessa ajatus saada siihen Jyväskylän yhdistyksen jäseniä, jotka ovat sen paremman toimintakulttuurin kannalla.”

Kampanjointi jatkui, ja Torssosen tueksi perustettiin yhdistys, jonka rekisteröinti-ilmoitus toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen lokakuussa 2018.

Asiat kuitenkin menivät huonompaan suuntaan, ja joulukuussa 2018 ehdotettiin jo Torssosen erottamista puolueesta. Ehdotuksen mukaan Torssosen ja hänen tukiryhmänsä puolueenvastainen toiminta oli jo saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että miehen erottaminen oli ainoa keino tilanteen rauhoittamiseksi.

Torssosen syntilista oli pitkä. Ehdotuksen mukaan Torssosen käytös puolueen omia jäseniä ja luottamushenkilöitä vastaan oli usein epäasiallista ja suorastaan uhkaavaa.

Kataja oli yksi ehdotuksen kahdeksasta allekirjoittajasta. Torssonen pyrki kuitenkin aktiivisesti eteenpäin ja ilmoitti tavoittelevansa puoluesihteerin paikkaa. Kampanjointi tyssäsi siihen, että Torssonen erotettiin puolueesta toukokuussa 2019.

Torssonen kiisti kuulusteluissa, että hän olisi ollut Katajalle vihainen, pettynyt ennemminkin.

”En tiedä nyt vihainen, koska se on poliittista toimintaa ja siihen kuuluu tietynlaisia asioita mutta en tiennyt, että se voisi olla näin likaista. Kieltämättä 2018 asia harmitti kyllä kovasti. Ehkä eniten järkyttävää oli puolueesta erottaminen. Erottamiskuviosta tuli surullinen olo.”

Torssonen kuitenkin teki Katajasta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Syyttäjä ei nähnyt asiassa rikosta, joten syytettä ei nostettu.

Tukiryhmä aloitti erottamisen jälkeen kampanjan, ja tavoitteena oli saada Torssonen uudelleen puolueen jäseneksi. Samaan aikaan alettiin suunnitella kokonaan uuden, ”aitoon kansallismielisyyteen” tähtäävän puolueen perustamista. Tällekään hankkeelle ei saatu tarpeeksi kannatusta.

Torssonen – tai hänen oman kertomansa mukaan joukko ihmisiä – alkoi hahmotella YL-nimisen ryhmän perustamista. Siihen kuuluisi eriasteisia jäsenyyksiä, kuten jäsen, haamujäsen, senioriryhmä, naisosasto ja eliittijäsen.

Haamujäseneksi oli määritelty salainen jäsen, joka ei voi kuulua ryhmään ”viranomaisten vuoksi”. Haamujäsen voisi kuitenkin edistää yhdistyksen päämääriä parlamentaarisesti, Puolustusvoimissa, poliisissa tai muualla.

Poliisin tulkinnan mukaan Torssonen suunnitteli luovansa vahvasti toisiin jäseniin sitoutuneen, rankkoihin fyysisiin suorituksiin kykenevän eliittijoukon.

”Torssosen itsensä piirtämässä kaaviokuvassa YL kuvataan sissiarmeijaksi, rikollisjärjestöksi, yhteiskunnalliseksi salaseuraksi, kansalaisaktivistien liikkeeksi ja yhteiskunnaksi yhteiskunnan sisällä”, esitutkinnassa kuvaillaan.

Poliisi löysi Teemu Torssoselta hahmotelmia YL-nimisestä järjestöstä, jossa olisi sissiarmeija ja rikollisjärjestö.­

Yhdistykselle oli hahmoteltu myös sääntöjä. Niiden mukaan jäsenten ja järjestön kunniaa on puolustettava, jäsenelle ei saa valehdella eikä jäseneltä, tämän perheeltä tai järjestöltä saa varastaa.

Muuta valehtelua tai varastamista ei kielletä. Vaikenemista sen sijaan vaaditaan.

”Älä kantele viranomaisille”, kuuluu yksi ohje.

”Älä puhu mitään ylimääräistä järjestöstä äläkä varsinkaan sen sisäisistä asioista ulkopuolisille.”

Tulevaisuudenkuvaksi oli määritelty, että ”alue tai kaupunginosa YL:n hallussa, rauhallinen, turvallinen, ei-monikulttuuria yms. meidän arvojen vastaista”.

Jäseneksi pääsisivät kaavailujen mukaan 18–55-vuotiaat miehet, jotka läpäisevät kelpoisuustestin ja joilla ei ole huume- tai alkoholiriippuvuutta. Testissä pitäisi muun muassa juosta Cooperin testi ja nostaa penkiltä noin sata kiloa.

Poliisi on tästä päätellyt, että Torssosen tavoitteena oli luoda hierarkkisesti järjestäytynyt taustajoukko, joka olisi tarvittaessa valmistautunut jopa äärimmäisiin keinoihin tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Poliisin mukaan Torssonen purki kirjoituksissaan vihaansa ja katkeruuttaan perussuomalaisia ja erityisesti Katajaa kohtaan.

”Kirjoituksista ja tallenteista on havaittavissa Torssosen jopa pakkomielteiseksi katsottava suhtautuminen tapahtuneisiin asioihin ja erityisesti vaalipäällikkö Katajaan.”

Syytteen saanut mies oli esitutkinnan mukaan ohjaillut Torssosen kirjoituksia ja sanamuotoja paremmin ”kohderyhmille” sopiviksi.

Poliisi on poistanut esitutkinnasta kokonaan miesten välisen viestittelyn. Salassapitoaan poliisi perustelee lainkohdalla, joka suojaa kattavasti ihmisten yksityiselämää. Muun muassa poliittiset mielipiteet ovat salaista tietoa.

Helsingin hallinto-oikeuden joulukuisen päätöksen mukaan tätä lainkohtaa ei kuitenkaan sovelleta lainkaan esitutkinta-aineistoon. Poliisi ei noudata tätä linjausta, koska se on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Esitutkinnan mukaan Torssosen epäillään lavastaneen yhdessä erään tukijansa kanssa automurron. Torssonen kertoi kuulusteluissa, että hänen autoonsa olisi murtauduttu toukokuussa 2020 ja sieltä olisi anastettu reppu. Hän listasi repussa olevat tavarat, muun muassa vasaran ja kontaktimuovilla päällystetyt asiakirjat.

Torssonen kertoi automurrosta saatuaan tietää, että hänen sormenjälkensä oli löytynyt Katajan asuntoon jääneestä omaisuudesta. Hänelle ei kuitenkaan ollut kerrottu, mistä sormenjälki löytyi. Sormenjälki löytyi paketista, jonka tuonnin varjolla Katajan asuntoon päästiin.

Pekka Katajan asuntoon päästiin viemällä sinne tyhjä paketti. Paketista löytyi Teemu Torssosen sormenjälki keltaisella merkitystä kohdasta.­

Torssosella ei ollut selitystä sille, miten sormenjälki löytyi paketista.

Esitutkinnassa myös ilmeni, että sekä Torssonen että syytetty olivat Katajan pahoinpitelyn jälkeen vaihtaneet puhelimiaan ja hävittäneet tietokoneitaan.

Torssonen esimerkiksi väitti, että hänen kannettava tietokoneensa olisi hajonnut ukonilmalla neljä päivää Katajan pahoinpitelyn jälkeen. Poliisi tarkasti vahinkohetken sään ja totesi, että lähimmät salamat olivat kilometrien päässä Torssosesta.

Poliisi epäileekin, että samanaikaisesti toteutettujen operaatioiden tarkoituksena oli hävittää tietoja keskinäisestä yhteydenpidosta.

”On oletettavaa, että epäillyt tiedostivat medioissa olleiden kirjoitusten perusteella tutkinnan tulevan kohdistumaan juuri heihin ja tämän seurauksena he ovat määrätietoisesti pyrkineet peittelemään jälkiään.”

Syyttäjät eivät nostaneet syytettä Torssosta vastaan postipaketin sormenjäljistä ja muusta näytöstä huolimatta. Syyttäjäkaksikko piti mahdollisena, että Torssosta tukeneet henkilöt hyökkäsivät Katajaa vastaan ilman Torssosen myötävaikutusta.

Torssonen sissiarmeijasta: ”Se oli niin kuin semmoinen ajatusrakennelma”

Teemu Torssonen vastasi tiistaina oikeudenkäynnin tauolla HS:n kysymyksiin YL-järjestöstä.

Kun poliisin materiaaleissa oli viitattu tähän järjestöön, jossa olisi sissijärjestö ja rikollisjärjestö ja tämä YL-kuvio. Niin haluatko sanoa, että mistä siinä oli kyse sinun mielestä?

”No se oli siis joskus, en edes muista sitä vuotta. Se oli monta monta vuotta, en edes muista, miten monta vuotta sitten. Oli perussuomalaisten nuorten tämmöinen tapahtumaan liittyvä tuloste, papereita oli muutamia. Ja siihen oli hahmoteltu jonkinlaista semmoista toimintaa. Ja siitä on otettu joku sissiarmeija ja rikollisjärjestö, niin tavoitteena ei ole ollut edes hahmotella mitään sissiarmeijaa tai rikollisjärjestöä. Muistikuvani mukaan ne olivat joitakin elementtejä, mitä siinä mahdollisesti voi ilmentyä.”

Eli missä voi ilmentyä?

”Siinä hahmotelmassa. Se oli niin kuin semmoinen ajatusrakennelma. Minun pitäisi etsiä ne alkuperäiset paperit ja katsoa, että missä siinä on kysymys. Muutama ihminen on miettinyt ja hahmotellut paperille vähän sellaista mielikuvituksellista rakennelmaa.”

Mutta tässä on ilmeisesti jonkinlainen tavoite kuitenkin, että tämmöinen voisi olla olemassa vai?

”No eihän sille ollut mitään realistista. Jokainen, joka siinä niitä hahmotteli ja pohti ja josta minä olin kopioinut sen tekstin, niin kyllähän jokainen ymmärsi siinä, että eihän sillä ole mitään realismia. Että kyllä se vaan oli sellaista pohdintaa. Minä en ole ollut missään sellaisessa jäsenenä enkä tunne ketään, joka olisi ollut. Ja minun tietojen mukaan siinä ei ole ikinä ollut ketään jäsentä, eikä semmoista ole ollut konkreettisesti olemassa. Että se on ollut ihan käytännössä hahmotelma.”

Mitä varten tämä oli sitten hahmoteltu?

”Siinä on vain ollut jonkinlainen idea, että ihmiset voisi toimia yhdessä. En minä edes osaa sanoa tarkemmin, miksi se olisi mahdollisesti ollut olemassa. Että tämä on lähtenyt ihan omiin sfääreihin tämä juttu. Pitää varmaan kaivaa ne alkuperäiset paperit jostakin ja katsoa ja vaikka tehdä joku päivitys siitä joskus sitten, kun ehdin ja haluan ja jaksan. Tehdä sitten ja näyttää ne alkuperäispaperit, että jokainen ymmärtää, että ei ole mistään kovin vakavasti otettavasta suunnitelmasta tai muusta kysymys.”

Olit kuitenkin siis laatimassa tätä paperia ilmeisesti, kun ne sinulta löytyivät?

”Ne on minun muistini mukaan jotain yhdessä pohdittu, hahmoteltu ja minä olin kopioinut ne siitä jostain toisesta kirjoituksesta. Tälleen minä sen muistaisin. Tai se oli jostain yhdessä hahmoteltu.”

Ja keitä siinä oli hahmottelemassa?

”No siinä oli muutamia henkilöitä. Että ei siinä ole olennaista tässä nimiä sanoa.”

Perussuomalaisista nuorista, niinkö sanoit?

”Siis se oli vain perussuomalaisista nuorista se paperi. Lähinnä sitä sanoin, että se oli semmoinen tuloste. Se oli vain hutaistu siihen päälle, Ps-nuorten paperin päälle, mutta ei perussuomalaisista nuorista ole kyse millään tavalla muuten.”

Mikä se YL-merkintä oli?

”No se pitäisi katsoa niistä papereista. En osaa ihan tarkasti sanoa, että mihin se viittaa.”

Onko mitään muistikuvaa, että mikähän se olisi?

”Varmaan se, koska se on hahmotelma, niin sille ei ole ollut mitään nimeäkään sille hahmotelmalle. Se on varmaan joku kirjainyhdistelmä, jolla viitataan siihen hahmotelmaan. Kun ei ole olemassa mitään varsinaista nimeä sillä hahmotelmalla. Minusta se kertoo, että mistään kovin vakavasta ei ole kyse, koska sillä ei ole mitään nimeäkään sillä koko hahmotelmalla.”

No miten sitten, kun sieltä löytyi Ala-Tuuhoselta se semmoinen paperi, missä oli näitä ”päärosvoja” ja perussuomalaisia vaikuttajia luokiteltu, mikä oli Ala-Tuuhosen kertoman mukaan sinun tekemä. Niin mistäs tässä sitten oli kyse?

”No se oli 2018 vuonna silloin, kun perusteettomasti se minun eduskuntavaali- ja maakuntavaaliehdokkuus ehkäistiin. Niin sen paperin – en muista, olenko laatinut juuri sitä, mikä sillä Ala-Tuuhosella oli – mutta semmoisen vastaavan tyyppisen. Hän oli ilmeisesti jotain omia merkintöjä tehnyt siihen. Niin siinä oli kysymys siitä, että jotkut ihmiset, jotka olivat halunneet, että minä olisin kuitenkin ehdokkaana, voisivat laittaa sähköpostia näille ihmisille. Tai laittaa puoluehallitukselle sähköpostia ja kertoa sitten näihin ihmisiin liittyen, jos tietävät, miten ovat tehneet sitä politiikkaa sitten.”

Mitenkäs nämä osoitetiedot siinä. Mitäs varten ne olivat siinä?

”No sitä en, 2018 vuonna, jos olen tehnyt sellaista infolappua, niin tarkoitus on siinä ollut sähköpostia [laittaa]. Ne on varmaan kopioitu joistain julkisista tiedoista. Joillakin ilmeisesti oli ollut vain sähköpostiosoite, joillakin puhelinnumero ja sähköposti ja joillakin kotiosoite ja muu. Ne on julkisista tiedoista vain kopioitu suoraan, että voi sitten laittaa postia.”

Ja 2018 vuonna?

”Niin, silloinhan se oli 2018 huhtikuussa nämä kampittamistoimet tai poliittiset väännöt.”

No palataan vielä lyhyesti siihen YL-juttuun, koska en ihan päässyt vielä selville. Haluaisin vain, kun tämä lehteen tulee, niin spesifisti sen, että mitä varten tämä sitten laadittiin tämä asia. Että tämä jäi vielä minulle vähän epäselväksi.

”No en minä osaa sanoa, että mitä varten. Siis hahmotelma. Se on varmaan ajatusten hahmottelemista paperille. Sitä varten kai se on ollut. Ajatusten laittamista paperille.”

Ajatusten laittamista mistä? Onko se joku ideaalimalli, mitä kohti pyritään?

”Ei. Koska ei siinä ole mitään konkreettista olemassa, niin ei sitä voi sillä tavalla sanoa. Haluan sanoa, että asiaa on kyllä ihmeellisesti suurenneltu. Ei se minusta kuulusteluissakaan ollut missään keskiössä kyllä.”

Niin no kuulusteluissahan selvitetään tietysti rikosta. Tuohan ei ole rikos, mutta se voi olla muuten kiinnostavaa.

”Niin ja kyllä minä ymmärrän sen, että siitä saa kiinnostavan otsikon ja mediaa se kiinnostaa. Mutta siinä on kyllä niin kärpäsestä tehty härkänen kuin olla jo voi. Että se vain niin kuin naurattaa lähinnä.”

Eli se oli vain jostain syystä tehty, mutta et oikein tiedä, miksi semmoisen hahmottelit tai hahmottelitte?

”Niin, joo. Ei silleen voi sanoa. Se on lähinnä ajatuksia. Jos joku vaikka ajattelee, että miten maailman voisi pelastaa, niin hahmottelee sitä paperille sitten. Ei siinä sen kummoisempaa.”

Rikollisjärjestöllä ja sissijärjestöllä maailmanpelastusta?

”Niin, ei. Se oli semmoinen minun vertaus vain. Että jos haluaa ajatuksia laittaa paperille. Tai jos haluaa ajatuksia viedä eteenpäin, niin sitä auttaa, että pistää paperille niitä. Että se oli lähinnä se tarkoitus.”