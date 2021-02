Oulun yliopiston tutkimuksessa havaittiin viitteitä myös siitä, että iltavirkut miehet saattavat päätyä herkemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi kaksi kertaa useammin kuin aamuvirkut ikätoverinsa.

Näin todetaan Oulun yliopistossa tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin ihmisten sisäisiä vuorokausirytmejä, heidän jaksamistaan ja työelämäänsä.

Tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä saattaa olla kohonnut riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Ihmiset voidaan jakaa sisäisen vuorokausirytminsä perusteella aamu-, päivä- ja iltatyyppeihin sen mukaan, mihin kohtaa vuorokaudesta heidän vireystilansa huippu ajoittuu.

Vuorokausirytmiä määrittelevä kronotyyppi on pitkälti geneettinen ominaisuus, mutta siihen voivat vaikuttaa myös ympäristötekijät kuten päivän valo, työaikataulut ja perhe-elämä.

Aiempien tutkimusten mukaan iltatyypeillä on aamu- ja päivätyyppejä useammin psyykkisiä ja fyysisiä oireita ja sairauksia. Iltavirkuille on tavallista, etteivät he saa arjessaan riittävästi unta ja univelkaa nukutaan kiinni vapaapäivinä. Tämä epäsuhta ja pitkittynyt univaje on yhdistetty terveysongelmiin.

Tuore tutkimus on osa eliniän mittaista Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -seurantatutkimusta. Siinä on mukana yli 12 000 vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä, joista on kerätty tietoa säännöllisesti.

46-vuotiaina he vastasivat kyselyyn, jossa kerättiin tietoa heidän kronotyypistään sekä terveydestä, unirytmistä ja työelämästä.vKyselyn jälkeen tutkijat seurasivat neljän vuoden ajan tutkittavien eläköitymistä koskevia tietoja Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Lopullisessa tutkimuksessa oli mukana noin 2 600 miestä ja 3 100 naista. Iltavirkkuja oli miehistä 10 prosenttia, naisista 12 prosenttia.

Iltavirkut ihmiset työskentelivät enemmän vuorotöissä, mutta suurin osa oli päivätöissä.

Iltavirkut pärjäsivät aamu- ja päiväihmisiä huonommin kaikilla uneen ja terveyteen liittyvillä osa-alueilla. He nukkuivat vähemmän ja kärsivät useammin unettomuudesta.

He arvioivat työkykynsä huonoksi noin kaksi kertaa useammin kuin aamuvirkut. He olivat myös muita todennäköisemmin naimattomia ja työttömiä. Toisaalta iltavirkuissa naisissa oli aamu- ja päivätyypin naisia enemmän korkeasti koulutettuja ja korkeammassa asemassa olevia.

Neljän vuoden seurannan aikana saatiin myös viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä olisi kohonnut riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkijoiden mukaan tämä on uusi ja kiinnostava löydös, jota on syytä tutkia lisää.

Tutkijoiden mukaan henkilökohtaisen kronotyypin tunnistaminen ja sen huomioiminen työelämässä voisi edistää työssä jaksamista ja pidempiä työuria. Heidän mukaansa olisi myös hyvä, että iltavirkut omaksuisivat terveelliset elämäntavat, saisivat tarpeeksi unta ja pystyisivät tekemään heidän vuorokausirytmiinsä sopivaa työtä.

Tutkimusartikkeli julkaistiin työterveysalan merkittävässä Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.