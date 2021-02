Syytetyt halusivat asiakirjat julki jo nyt kuntavaalien takia. Normaalisti asiakirjat olisivat tulleet julkisiksi vasta oikeudenkäynnin alettua toukokuussa.

Kittilän kunnan sekavaa tilannetta on käsitelty lukuisissa oikeudenkäynneissä. Kuvassa Kittilän kunnantalo.­

Rovaniemen hovioikeus on määrännyt Kittilä-vyyhtiin liittyvän syytteen ja muut asiakirjat julkiseksi jo ennen oikeudenkäynnin alkamista. Myös Lapin käräjäoikeus oli aiemmin tehnyt saman päätöksen.

Julkistamista olivat vaatineet syytetyt, kittiläläiset kunnallispoliitikot.

Heidän mielestään on kohtuullista, että heillä on oikeus esittää asiakirjoihin perustuva tieto siitä, mistä asiassa oli kysymys. Silloin äänestäjien ei tarvitse kevään kuntavaaleissa perustaa mielipidettään mediasta saatuihin tietoihin tai poliittisten vastustajien mahdollisesti levittämiin huhuihin.

Julkisuutta olivat vastustaneet syyttäjä ja jutun asianomistaja eli uhri. Tulossa olevat kuntavaalit eivät syyttäjän mukaan ole sellainen laissa tarkoitettu painava peruste, jonka takia asiakirjat tulisivat jo nyt julkisiksi.

Pääsääntö on, että rikosjuttuun liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asian käsittely oikeudessa on alkanut.

Syyttäjä myös kertoi, että syyteoikeus on ainakin kolmen mutta mahdollisesti jopa viiden syytetyn osalta ehtinyt vanhentua, sillä käräjäoikeus ei ole ehtinyt antaa haasteita tiedoksi ajoissa.

Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä siitä, että asia on yhteiskunnallisesti merkittävä ja laajakantoinen. Siksi asiakirjojen julkiseksi tulon aikaistamiselle on laissa tarkoitettu painava peruste.

Vuosi sitten nostettu syyte koskee Kittilän silloisen hallintojohtajan Esa Mäkisen syrjäyttämistä tehtävistään. Syytteessä on kunnanhallituksen jäseniä, silloinen kunnanjohtaja sekä kunnanvaltuuston jäseniä ja varajäseniä.

Syytettyjä on yhteensä 39.

Heille vaaditaan rangaistusta ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteen mukaan he olivat järjestelleet asioita niin, että Mäkiseltä oli otettu pois hänen virkatehtäviään.

Mäkiseltä vietiin esimerkiksi oikeus olla läsnä kunnanhallituksen kokouksissa sekä oikeus hyväksyä laskuja. Muutokset tehtiin ilman että Mäkistä olisi kuultu tai päätöstä perusteltu lain vaatimalla tavalla, syyttäjä esittää.

Syyttäjän mukaan kaikki tapahtui kostona tai rangaistuksena siitä, että Mäkisen mielestä erästä laskua ei olisi kuulunut maksaa kunnan varoista. Syyttäjän mukaan operaatio oli siis kosto Mäkisen laillisista virkatoimista.

Syyte koskee elokuun 2015 ja tammikuun 2016 välistä aikaa.

Syyttäjän mukaan kunnanhallituksen ja -valtuuston ilmeisenä tarkoituksena oli ollut syrjäyttää Mäkinen hallintojohtajan tehtävistä.

Sittemmin sekä hallinto-oikeus että korkein hallinto-oikeus kumosivat syrjäyttämistoimet lainvastaisina.

Syyttäjä vaatii syytetyille tuntuvaa sakkorangaistusta.

Mäkinen vaatii yhteensä 93 000 euron korvauksia kärsimyksistä, koska häntä on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty ja asetettu epäedulliseen asemaan.

”Menettelyä voidaan pitää erityisen moitittavana, henkilöön kohdistuvana, ja päätöksentekijöiden räikeänä virkavallan väärinkäyttönä vailla yhteyttä mihinkään muuhun kuin Mäkisen henkilöön”, Mäkisen vaatimuksessa todetaan.

”Tehtävien karsimista on pidettävä selkeänä nöyryytyksenä, syrjintänä ja tarkoituksena osoittaa hallituksen ja valtuuston valtaa virkatehtäviään hoitavaa viranhaltijaa kohtaan, joka ei toiminut päätöksentekijöitä miellyttävällä tavalla.”

Kuntapoliitikot kiistävät syytteet. Heidän mukaansa tehdyille muutoksille oli hyvät perusteet ja kunnalla on oikeus järjestää hallintonsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yksi valtuutetuista kertoo, että järjestelyjen taustalla oli huoli Kittilän virkamiesten jaksamisesta.

”Tietooni oli tullut huolestuttavia viestejä henkilöstön jaksamisesta, ja asiaa on myöhemmin myös tutkittu ja on virallisesti todettu fakta, että henkilöstö on voinut huonosti”, Yrjötapio Kivisaari (kesk) kirjoittaa.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa toukokuussa.