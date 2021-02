Salaa kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka koiria lyödään, potkitaan ja kuristetaan suojelukoirakoulutuksessa.

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan koiria koulutetaan suojeluun väkivaltaisin menetelmin Suomessa.

Järjestö julkaisi keskiviikkona salaa kuvattuja videoita suojelukoirien koulutuskentiltä. Videoissa näkyy, kuinka koulutuksessa kohdistetaan koiriin väkivaltaa.

Koiria muun muassa lyödään päähän, potkitaan ja kuristetaan. Koirilla käytetään myös piikki- ja sähköpantoja.

Koulutuksia järjestävät Saksanpaimenkoiraliitto ja sen alaiset yhdistykset.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Videoilla ei kouluteta viranomaiskoiria, vaan kyseessä on harrastustoiminta.

Oikeutta elämille -järjestön mukaan kyse ei ole muutaman koiraharrastajan tavasta, vaan väkivallalla kouluttamisen kulttuuri on levinnyt laajalle suojeluharrastajien keskuudessa.

Järjestön julkaisemat videot on kuvattu Paimiossa ja Loviisassa.

Järjestön mukaan suurin osa videoista on kuvattu harjoituskentän reunalla olevasta metsästä niin, etteivät videolla esiintyneet harrastajat ole tienneet kuvaamisesta. Osa videoista on kuvattu harjoitushalliin jätetyllä kameralla.

”Tämä on ollut ainut tapa saada todistusaineistoa väkivallasta koiria kohtaan”, Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä sanoo yhdistyksen tiedotteessa.

”Ennen kuvaamista koirien kohtelusta on ilmoitettu Saksanpaimenkoiraliitolle ja valvontaeläinlääkärille. Nämä ilmoitukset eivät ole johtaneet mihinkään. Saksanpaimenkoiraliitto on kieltänyt koko asian, eivätkä viranomaiset ole voineet puuttua tapahtumiin ilman pitäviä todisteita. Nyt todisteet ovat olemassa ja väkivalta on saatava loppumaan.”

Järjestö on pyytänyt Varsinais-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisia tutkimaan, onko koulutustavoissa syyllistytty eläinsuojelulain rikkomiseen.

Keskiviikkona Saksanpaimenkoiraliitto julkaisi tiedotteen, jonka mukaan väkivalta ei kuulu koirien suojelukoulutukseen.

Sen mukaan väkivaltaiset koulutusmenetelmät ja laittoman koirankoulutusvälineet eivät ole sallittuja Saksanpaimenkoiraliiton alaisessa suojelukoulutuksessa.

”Tällaiset koulutusmenetelmät ja -välineet eivät ole Saksanpaimenkoiraliiton eettisten ohjeiden mukaisia. Koiran koulutuksen tulee aina perustua ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen”, sanoo Saksanpaimenkoiraliiton puheenjohtaja Sami Baggström järjestön tiedotteessa.

Liiton mukaan väärinkäytöksiin on puututtava ja niistä on raportoitava eteenpäin.

Saksanpaimenkoiraliitto järjesti helmikuussa koulutusohjaajilleen ja alaosastoilleen tilaisuuksia, joissa kerrattiin myös ohjeistusta koirankoulutuksista. Liiton mukaan tilaisuuksissa painotettiin väärinkäytöksiin puuttumista. Liitto on myös perustanut eettisen työryhmän edistämään vastuullisia toimintatapoja liiton alaisissa koulutuksissa.

Suomen eläintenkouluttajat ry:n mukaan kivun tai pelon avulla kouluttaminen ei ole hyväksyttävää eikä tarpeellista missään koiraharrastuksen lajissa.

”Kaikki työ- ja harrastuskoirien tarvitsemat taidot voi menestyksekkäästi kouluttaa nykyaikaisille palkitsemiseen perustuvilla menetelmillä, eikä suojelu ole tässä minkäänlainen poikkeus”, todettiin yhdistyksen keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan esimerkiksi Rajavartiolaitos on näyttänyt hyvää esimerkkiä siirtymällä työkoiriensa koulutuksessa väkivallattomiin menetelmiin.