Ilmaantuvuus on Suomessa moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna edelleen pieni, mutta suunta on ylöspäin.

Suomessa todettiin viime viikolla enemmän koronavirustartuntoja kuin millään seitsemän päivän jaksolla epidemian aikana, käy ilmi tartuntatautirekisterin luvuista.

Tartuntatautirekisteriin on kirjattu viime viikolle yhteensä 3 426 tartuntaa. Uusia koronatartuntoja todettiin siis keskimäärin 489 joka päivä. Luku voi vielä myöhemmin hieman muuttua, sillä tapausten kirjaamisessa tartuntatautirekisteriin voi olla raportointiviivettä.

Marraskuun lopulla uusien tartuntojen seitsemän päivän keskiarvo oli korkeimmillaan 461.

Joulukuun aikana uusien tartuntojen määrä lähti pienenemään, mutta tammikuun puolenvälin jälkeen luvuissa näkyi taas kasvua. Muutaman viikon ajaksi luvut vaikuttivat jämähtäneen suunnilleen samalle tasolle, kunnes käyrä kääntyi selvään nousuun helmikuun puolenvälin tienoilla.

Epidemiatilanne on viime viikkoina pahentunut erityisesti Uudellamaalla, jossa koronaviruksen herkemmin tarttuvan brittimuunnoksen osuus tartunnoista on kasvussa.

Maailman tapaukset puolittuneet muutamassa viikossa

Suomen tartuntakäyrä osoittaa nyt vastakkaiseen suuntaan kuin Euroopassa kokonaisuudessaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan uusien tartuntojen määrä on ollut sekä Euroopan että koko maailman tasolla selvästi pienentymässä tammikuun alusta lähtien. Maailmassa raportoitiin viime viikon aikana vajaat 2,5 miljoonaa uutta tartuntaa, mikä on alle puolet tammikuun ensimmäisen viikon lukemista.

Monessa Euroopan maassa ilmaantuvuusluku on edelleen Suomea selvästi suurempi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa kahden viikon ilmaantuvuusluku on 107,5 sataatuhatta asukasta kohden.

WHO:n mukaan esimerkiksi Portugalissa kahden viikon ilmaantuvuusluku on 278, Britanniassa 240 ja Espanjassa 236. Kaikissa näissä maissa tartunnat ovat kuitenkin selvästi vähentymässä. Myös Saksan ilmaantuvuusluku, 124, on pienentymässä. Näissä maissa rajoitustoimet ovat olleet Suomea selvästi voimakkaampia. Pahempaan suuntaan taas ovat menossa esimerkiksi Tšekki (ilmaantuvuus 1 211), Viro (821), Slovakia (597) ja Ruotsi (449).

Korkeimmillaan yli 600 tartuntaa päivässä

Uusien tartuntojen ennätyspäivä epidemian aikana oli Suomessa 25. marraskuuta, jolloin positiivisia koronatestejä tehtiin yhden päivän aikana 619. Tartuntojen määrä on kasvanut yli kuudensadan myös 25. tammikuuta ja 15. helmikuuta.

Tartuntatautirekisterin päivittäiset luvut eivät täsmää niihin tartuntalukuihin, jotka THL raportoi päivittäin, sillä tapaukset merkitään tartuntatautirekisteriin näytteenottopäivän mukaan. THL:n päivittäin kertomissa luvuissa voi olla mukana tartuntoja useamman päivän ajalta.

Keväällä 2020 raportoidut tartuntaluvut eivät ole verrannollisia syksyn ja talven lukemiin, koska koronatestejä tehdään nyt moninkertaisesti verrattuna epidemian alkuvaiheeseen.