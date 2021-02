Levin limusiiniyrittäjä koettaa saada suomalaiset talvilomalaiset kenties koko Suomen pisimpään henkilöautoon. Aamiais- ja lounaspaikan pitäjien taas oli keksittävä uutta selvitäkseen.

Vähintään Lapin ellei koko Suomen pisin limusiini kääntyy vaikeasti mutta kääntyy kuitenkin hotellin pihaan. Yrittäjä Ilkka Soinun lumenvalkea limusiini on 7,52 metriä pitkä vertauskuva isommallekin joukolle Lapin yrittäjiä tänä erikoisena hiihtolomakautena.

Soinun yli 200 000 euron investoinnilla oli tarkoitus kuljettaa ulkomaisia hyvin maksavia asiakkaita pitkin tunturimaisemia, kunnes tuli korona ja tilanne piti miettiä uusiksi.

Ennakkomyynti suli hetkessä. Ei tullutkaan maailmantähtien Instagram-postauksia. Eksoottinen palvelu piti suunnata kotimaisille matkustajille, mutta heitä ei ole ruuhkaksi asti.

He eristäytyvät iltaisin mökeilleen viettämään lomaa kelohonkakuplissaan.

”Nyt korona-aikaan otetaan omat samppanjat ja konjakit mukaan ja ajetaan tunturiin pitämään omat bileet, kun ravintoloihin ei pääse. Se on turvallista, ja väli-ikkunakin voidaan pitää kiinni”, Soinu sanoo maskinsa takaa.

”Veitsenterällä tässä ollaan kaikki. Nyt haluttaisiin selvät säännöt. Jokainen THL:n [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos] ulostulo vie täällä helposti yrittäjiltä yöunet.”

Ilkka Soinu hankki kesällä limusiinin, mutta suomalaiset ajelevat sen kyydissä harvakseltaan.­

Ilkka Soinun autoon mahtuu seitsemän matkustajaa.­

Hän on myös Levin Elämysyrittäjät ry:n puheenjohtaja ja tietää siksi monen kollegansa mietteet. Hänen mukaansa nyt näyttää siltä, että Levin elämys- ja ohjelmapalveluyritykset eivät kaadu. Toivoa siis on, vaikka moni elää hernekeittobudjetilla.

Samalla moni yrittäjä tietää, että paljon toivottu asiakas voi myös olla eräänlainen ladattu ase. Varsinkin pienessä yrityksessä altistuminen ja karanteeni tuhoavat helposti usean ihmisen toimeentulon. Jos tänä keväänä epidemia pääsisi puhkeamaan ja alettaisiin taas puhua Levin koronalingosta, se olisi jälleen uusi katastrofi kovia kokeneille yrittäjille.

”Täällä paikalliset osaavat olla jo röyhkeitäkin, jos huomataan, että jollain ei ole maskia. Siitä sanotaan heti.”

Viime perjantaina, hiihtolomakauden alkaessa, ravintolayrittäjä Jukka Mäki-Kullasta ja hänen vaimoaan Jaana Mäki-Kullasta jännitti.

He ovat pyörittäneet Levin keskustassa aamiais- ja lounaspaikka–leipomo Káfetia muutaman vuoden, mutta nyt koronakriisi vähensi dramaattisesti myyntiä, noin 60 prosenttia viime vuodesta.

Se johtuu varsinkin keskieurooppalaisten turistien määrän romahduksesta. Ja juuri se asiakaskunta tilasi aina paljon ja söi kakutkin päälle toisin kuin suomalaiset.

Káfet-kahvilaleipomon yrittäjäpariskunta Jukka ja Jaana Mäki-Kullas myyvät itse leipomiaan leivonnaisia ja erilaisia ruoka-annoksia.­

Oli siis keksittävä uutta, ja koska yrittäjät huomasivat jonot pizzerioissa, niin valinta oli selvä. He ryhtyisivät myymään myös pizzoja ja nimenomaan ulos. Jännitys johtui siitä, löytäisivätkö asiakkaat heidän pizzansa ja salaattinsa Foodora-palvelun kautta.

Tilauksia tuli heti muutama kymmenen, samoin seuraavina päivinä. Koronaepidemia pakotti uudistumaan, sillä mökeilleen nyt eristäytyvä suksikansa ei välttämättä syö aamiaista kylillä.

”Kilpailemme isojen paikkojen kanssa, mutta tämä oli sopivan pehmeä aloitus”, sanoo Jukka Mäki-Kullas.

”Toissailtana pääsi caesar-kastike loppumaan, ja totesimme, että meillä ei ole anjovista. Vaimo haki sitä juoksujalkaa kaupasta, ja saimme tilauksen lähtemään.”

King Crab -ravintolan keittiöpäällikkö Jouni Laitilalla oli keskiviikkona iltapäivällä hetki aikaa hengähtää ennen kuin lomalaiset tulevat rinteestä.­

Kuningasrapuja akvaariossa King Crab -ravintolassa.­

Keittiöpäällikkö Jouni Laitila tuo ravintolasaliin kuningasravun, joka on niin leveä, että se pitää kantaa ovista sivuttain. Nelikiloisesta ravusta saa kuusi illallista, joiden hinnaksi tulee asiakkaille yhteensä noin 600 euroa.

Kelohonkamökeille halutaan myös luksusta – voi vaikka tilata oman mökkinsä keittiöön kokin, joka valmistaa ruuat. Ravintola King Crab Housen take away -myynti onkin kasvanut, mikä paikkaa muutoin syntynyttä vajetta.

”Ihmiset tilaavat esimerkiksi kuningasrapukeittoa alkupalaksi ja pääruuaksi isoja rapuannoksia, jotka on helppo jakaa keskenään mökillä. Se tukee yrittäjiä, juuri take awayssa näkyy toivonpilkahdus”, Laitila sanoo.

Yrittäjä Antti Tuononen avasi joulukuussa catering-firmansa oheen palvelun, jonka nimi kertoo kaiken: ruokaaovelle.com. Se tapahtui juuri oikeaan aikaan, ja nyt pari kolme kuljettajaa ajaa iltaisin tilauksia mökeille.

Yrittäjä Antti Tuononen (oik.) levitti wasabia ja työntekijä Samuli Nikka laittoi soijakastikepussukoita 20 sushiannokseen, jotka oli tilattu mökille illaksi.­

”Lapsille lihapullia, aikuisille vaikka sushia. Olen ihan viimeisen viikon aikana havainnut, että asiakkaillakin on nyt maskit, kun he tulevat ovelle ottamaan tilauksen vastaan. On tullut selvästi lisää varovaisuutta”, Tuononen sanoo.

Saamen Kammi puolestaan on ravintola, jossa puhuvat perinteet. Yrittäjä Anne Marjomaa joutui supistamaan salin 120 asiakaspaikasta puolet pois, mutta ovi käy yhä.

”Päivässä menee noin 20 kiloa käristystä ja 20 kiloa muusia mökeille. Osa asiakkaista on hakenut useana iltana peräkkäin. He ovat olleet kiitollisia siitä, että nyt kun he eivät pääse ravintolaan syömään, he voivat silti syödä samoja ruokia mökeillään”, Marjomaa sanoo.