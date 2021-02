Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Koronavirus

Grafiikka sairaala­hoidon tilasta kertoo, miksi Suomen korona­tilanteessa on nyt tosi kyseessä

Koronavirustartuntojen on määrä noussut merkittävästi ja sairaalahoidon määrä on kasvussa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on lisääntynyt varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Koronaviruksen takia sairaalassa olleet koko maassa.­