”Ilmaantuvuus on todellakin noussut ennätyslukemiin”, THL:n Mika Salminen sanoo

Tehohoidon kapasiteetti riittää vielä, mutta vaativaa kiireetöntä hoitoa aletaan jo siirtää pahentuneen koronatilanteen takia.

Suomen koronavirustartuntojen määrä on helmikuun puolivälissä kääntynyt uuteen kasvuun.

Suomessa on 108 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Vielä viime viikolla ilmaantuvuusluku oli 62 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Pahin tilanne on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on jo 212 tapausta sataatuhatta asukasta kohti.

Suomessa on torstaihin mennessä ilmoitettu yhteensä 55 687 koronatapausta.

”Tämä on jo prosentti koko väestöstä. Ilmaantuvuus on todellakin noussut ennätyslukemiin”, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen torstaisessa koronaviruskatsauksessa. Siinä THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kävivät läpi ajankohtaisia tietoja koronaepidemiasta.

Sairaalahoidon tarve kasvaa selvästi. Sairaalahoidossa on nyt 193 ihmistä, joista 35 on tehohoidossa. Vielä viikko sitten sairaalahoidossa oli yhteensä 132 koronapotilasta. Hyks-alueella sairaalahoidossa on 101 ihmistä, joista tehohoidossa 22.

Stm:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä tehohoidon kapasiteetti on riittää, mutta kehitys on huolestuttava.

”Olemme sellaisessa tilanteessa, että muiden potilaiden hoidon turvaamiseksi alkaa olla tarpeen se, että esimerkiksi vaativaa ei-kiireellistä kirurgiaa siirretään”, Voipio-Pulkki kertoo.

”Tiedetään, että Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ensimmäiset tällaiset varotoimet on suunniteltu otettavan käyttöön. Tällä tavalla turvataan se, että meillä on kokonaisuudessaan tehohoidon kapasiteetti hyvin käytössä.”

Voipio-Pulkin mukaan koko Suomeen on olemassa suunnitelmat tehohoidon kapasiteetin kasvattamiseksi.

”Mutta ettei meille kävisi kuten keväällä 2020, nyt on oleellisen tärkeää, että puutumme tartuntojen määrään järeällä kädellä. Se auttaa raskaimman hoidon päätä vasta muutaman viikon päästä”

Hallitus kertoi torstaina uusista toimista koronaepidemian hillitsemiseksi.

Voipio-Pulkin mukaan epidemian nopea kiihtyminen liittyy todennäköisesti muuntovirukseen.

”Selittääkö se sitä, että meillä nyt vasta nousee sairaalahoidon tarve, on tärkeä kysymys. On vielä hyvin vähän näyttöä siitä, että virusmuunnoksen aiheuttama tauti olisi olennaisesti vakavampi, vaikka ensimmäisiä pieniä varoitusmerkkejä siitä on”, hän sanoi.

Virusmuunnoksen aiheuttamia tautitapauksia on havaittu Suomessa yhteensä 690. Niistä 660 on brittimuunnosta, 29 Etelä-Afrikan muunnosta ja yksi tapaus Brasilian virusmuunnosta.

Suomen kaikista virusmuunnostapauksista 529 on todettu Husin alueella.

”Pääkaupunkiseudulla on yhä selvempää näyttöä siitä, että osuus uusista tapauksista on jo niin suuri, että se muodostaa epidemian kiihtymisen uhan”, Mika Salminen sanoi.

Hän kertoi myös tuoreita tietoja Tanskasta: siellä jo 57 prosenttia uusista tapauksista on virusmuunnosten aiheuttamia.

”Näin on siitä huolimatta, että Tanskassa on erittäin laajat sulkutoimet käytössä”, Salminen sanoi.

Suomalaisille on nyt annettu 385 000 annosta koronavirusrokotteita. Vähintään yksi annos on annettu 308 000 henkilölle, mikä on yli kuusi prosenttia yli 18-vuotiaasta väestöstä.

”Jo huomattava osa kaikkein ikääntyneimmistä alkaa olla jo rokotettu. Sillä vähennämme varmasti lähiaikoina kuolleisuutta ja myös sairastuvuutta”, Salminen sanoi.

Tällä hetkellä rokotukset keskittyvät ikääntyneisiin ja riskiryhmiin.

Se, milloin rokotukset etenevät työväestöön, riippuu rokotetoimituksista. Salmisen mukaan aikataulusta ei ole varmaa tietoa. Tämä hetken tietojen mukaan THL arvioi, että työikäisten rokotukset alkaisivat heinäkuussa.