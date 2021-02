Syytetty kiistää yhä, että olisi yrittänyt murhata perussuomalaisten Pekka Katajan poliittisista syistä. Oikeus päätti pitää syytetyn vangittuna.

Perussuomalaisten Pekka Kataja joutui vakavan väkivallan uhriksi kotonaan Jämsänkoskella 17. heinäkuuta. Katajan juttua on käsitelty Keski-Suomen käräjäoikeudessa Jyväskylässä tiistaista saakka.­

Perussuomalaisen eduskunta-avustajan ja vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritysjutussa kuultiin torstaina osapuolten lopulliset näkemykset siitä, mitä tapahtui Jämsänkoskella viime heinäkuussa. Nyt 41-vuotiasta miestä syytetään siitä, että hän olisi yrittänyt murhata Katajan poliittisten riitojen takia.

Kaksi miestä pääsi 17. heinäkuuta sisälle Katajan asuntoon ja iski häntä vasaralla tai sen kaltaisella esineellä päähän yli 20 kertaa. Kataja selvisi hengissä ja uskoo teon kummunneen poliittisista riidoista.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin kertasi loppulausunnossaan syytetyn ja teon väliset yhteensattumat, joita on syyttäjäkaksikon näkemyksen perusteella liikaa.

Näytön ydin koostuu syytetyn autosta ja tyhjästä postipaketista, jota hyökkääjät käyttivät rekvisiittana. Tekijät väittivät, että perussuomalaisilta oli tulossa paketti Katajalle.

Paketista löytyi useita sormenjälkiä. Niiden takia syytetty on itsekin myöntänyt, että hänen on täytynyt tehdä paketti.

Oman arvionsa mukaan syytetty olisi saattanut tehdä sen jo kauan aiemmin ja postittaa jonnekin esimerkiksi, kun on myynyt verkossa tavaraa.

Tätä syyttäjä ei niellyt. Paketti oli tyhjä ja sellaiseksi se oli syyttäjän mukaan myös haluttu tehdä. Paketista ei löytynyt teipin poistojälkiä tai jälkiä useista teippauskerroista. Sen sijaan siitä löytyi uhrin poliittisen kiistakumppanin ja hänen taustajoukkoihinsa kuuluneen syytetyn jäljet.

”Ei [ole] mitään muuta selitystä, kuin että se on tarkoitettu tyhjänä toimittaa Katajalle”, Appelsin sanoi.

Myös kunnallispoliitikko Teemu Torssosen sormenjälki löytyi paketista. Syyttäjä arvioi, että kahden poliittisen liittolaisen jälkien löytyminen paketista on merkityksellistä.

Syytetty on toiminut Torssosen poliittisissa taustajoukoissa, ja Torssosella oli ollut poliittisia yhteentörmäyksiä uhrin kanssa. Torssonen erotettiin puolueesta Katajan esityksestä.

”Tämäkin on hyvin merkittävä seikka, että miten voi olla kahden toisiinsa liitoksissa olevan henkilön sormenjäljet tässä paketissa”, Appelsin sanoi.

Syyttäjät päättivät jättää syyttämättä Torssosta. Heidän arvionsa mukaan Torssosen poliittiset taustajoukot saattoivat ryhtyä toimiin itse, ja Torssosen sormenjälki oli saattanut päätyä pakettiin myös aiemmin.

Syyttäjä Appelsin vetosi myös tekopäivän valvontakamerakuviin. Niissä näkyy samanlainen automalli, jonka syytetty omistaa.

Syyttäjä oli muun muassa Trafin tietoja hyödyntämällä laskelmoinut, että autojen yksityiskohtien perusteella jäisi alle puolen prosentin mahdollisuus siitä, että syytetyn auton kaltainen malli olisi tallentunut kamerakuviin.

Syytetyn autosta löytyi teknisessä tutkinnassa myös eräitä kiinnostavia yksityiskohtia.

Auton kynnyslistat oli puhdistettu huolellisesti juuri niiltä kohdilta, mistä todennäköiset tekijät nousivat silminnäkijähavainnon perusteella samanlaiseen autoon. Kahden muun oven kohdalta listat olivat likaisempia, mitä Appelsin piti suorastaan eriskummallisena.

Syytetty oli myös poistanut kumimattoja ja leikannut verhoilua pois lattialta kuljettajan paikalta. Syytetty on vedonnut auton pohjalle kertyneeseen kosteuteen, mutta syyttäjän mukaan kyse oli jälkien peittelystä.

Syyttäjä pitää teon motiivia poliittisena. Teemu Torssosella ja Pekka Katajalla oli ollut poliittisia yhteentörmäyksiä, ja syytetty oli ollut mukana Torssosen poliittisessa toiminnassa.

”Pitää olla suhteellisen vahva henkilökohtainen vaikutin, että ryhtyy tällaiseen tekoon”, syyttäjä sanoi.

Syyttäjä pitää surmaamispyrkimystä sitkeänä. Muun muassa paketin avulla toteutettu harhautus taas todisti suunnitelmallisuudesta, syyttäjä uskoo.

Syyttäjän mukaan mies on joko antanut paketin jollekin vietäväksi, vienyt sen itse tai kyse oli täydellisestä sattumasta. Viimeisimpään syyttäjä ei usko.

Auton liikkeet vähentävät syyttäjän mukaan vaihtoehtoja.

Syytetyn puolustus taas lähti siitä, että syyttäjän kuvio perustuu liian vahvasti poliittisen motiivin varaan. Myös muut kuin politiikassa mukana olleet ovat voineet suivaantua jostain Katajalle, puolustusasianajaja Ari Nieminen arvioi.

Syytetyn poliittinen aktiivisuus Torssosen tukijoukoissa oli alkanut hiipua vuoden 2018 jälkeen, Nieminen kertoi.

Puolustus piti erikoisena syyttäjän ratkaisua jättää Torssosta syyttämättä ja toisaalta hakea motiivia hänen kauttaan.

”Yksi tapaaminen toukokuussa, pari tekstaria ja se on siinä”, Nieminen kuvaili Torssosen ja syytetyn yhteydenpitoa lähellä tekoa.

Puolustus esitti, että syytetty on saattanut postittaa paketin myyntitilanteessa tai se on voinut jäädä syytetyn poliittisen toiminnan aikana jonnekin.

Aiemmin omassa kuulemisessaan syytetty ei muistanut, että olisi toimittanut tuollaisia poliittisia paketteja minnekään.

Puolustuksen mielestä oli yhä epäselvää, mitä paketin teippausten kanssa oli tapahtunut. Teipin katkaisupintoja oli kahdeksan ja neljästä löytyivät syytetyn sormenjäljet. Puolustuksen mukaan salissa ei silti saatu riittävää selvitystä siitä, missä paloissa sormenjäljet olivat.

Puolustus uskoo, että valvontakamerakuvien autossa näkyvät erilaiset vanteet kuin syytetyn ajoneuvossa. Salissa on aiemmin taitettu peistä muun muassa siitä, miten esimerkiksi vauhti tai valvontakamerakuvien laatu voivat vaikuttaa kuvaan.

”Ei ne kuvat niin tarkkoja ole, että voitaisi päästä varmuuteen minkään suhteen”, Nieminen sanoi.

Puolustus toi esille myös, että syytetyn autossa olivat kattotelineet ja kuvan autossa ei. Syyttäjän todennäköisyyslaskelmaa puolustus pitikin ”hatusta vedettynä”.

Auton verhoilujen poistaminen kuskin jaloista johtui hajusta, Nieminen sanoi.

Nieminen piti hienona sitä, jos syyttäjä voi ajella niin uusilla autoilla, etteivät ne kärsi kosteusongelmista. Niemiselle itselleen tällaiset ongelmat olivat tuttuja.

Puolustus ei pitänyt ihmeellisenä sitäkään, että tekopäivän aikana syytetty ei ollut vastannut työsähköposteihin tai puheluihin. Oli hiljainen heinäkuu.

Tekijät lopettivat teon oma-aloitteisesti, eikä kyse ollut puolustuksen mukaan murhan yrityksestä. Nieminen katsoo, että tarkoitus on ollut näytön perusteella vahingoittaa Katajaa ja poistua paikalta – ei viedä henkeä.

Puolustuksen mielestä teossa on kyse korkeintaan törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjä on vaatinut murhan yrityksestä 8–10 vuoden vankeusrangaistusta, mikä on puolustuksen mielestä joka tapauksessa yläkantissa.