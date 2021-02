Moni on lopettanut harrastuksensa kokonaan harjoitustaukojen takia, sanovat HS:n haastattelemat nuoret.

Korona-ajan talviloma on ollut poikkeuksellinen espoolaisille yläkoululaisille Micaela Suomelalle ja Lumi Räsäselle. ”Aiempina vuosina on saattanut lähteä käymään esimerkiksi isovanhempien luona”, Räsänen kertoo.­

Hallitus kertoi torstaina, että Suomessa otetaan käyttöön tiukempia rajoitustoimia maanantaina 8. maaliskuuta alkaen.

Yksi keskeisimmistä linjauksista on, että toinen aste ja peruskoulun yläluokat siirtyvät etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Tässä vaiheessa ovat kaikki Suomen alueet Keski-Pohjanmaata, Kainuuta, Pohjois-Savoa, Etelä-Savoa ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää kolmeksi viikoksi.

Kauppakeskus Triplassa talvilomapäiväänsä viettäneet Micaela Suomela, 14, ja Lumi Räsänen, 15, kertovat, että etäkouluun siirtyminen tuntuu haikealta, kun sosiaaliset kontaktit vähentyvät.

”Toisaalta koronapandemia on jo lähtenyt isoihin lukuihin, joten on hyvä, että joitain rajoituksia tulee. Varsinkin nuorisosta useat eivät pidä maskeja eivätkä suostu noudattamaan turvavälejä. Tämä on yksi aika vaikuttava tapa ehkäistä koronan leviämistä”, Räsänen sanoo.

”Kolme viikkoa ei ole mikään mieletön määrä, mutta kunhan se ei siitä enää jatkuisi.”

Yleisesti rajoitukset harmittavat, mutta espoolaisnuoret eivät koe tilannetta erityisen epäreiluna.

”Olisi tietysti kiva päästä tekemään joitain asioita, mutta on ihan ymmärrettävää, ettei niitä voi nyt tehdä”, Suomela sanoo.

Räsäsen tanssiharrastus jäänee rajoitusten takia tauolle. Hänestä etäharjoitukset toimivat toisinaan mutta niissä ei saa valmentajalta samalla tavalla palautetta.

”Vasta äskettäin pääsi takaisin tanssisaleille, joten on tosi kurjaa, että nyt mennään etään. On haastavaa, kun pitää koko ajan totutella uuteen arkeen.”

Suomela päätyi puolestaan keväällä lopettamaan voimisteluharrastuksensa, kun harjoitukset jäivät tauolle. Harrastuksen lopettaminen on kaksikon tuttavapiirissä tuttu ilmiö.

”Omassa tanssiryhmässänikin on lopetettu harrastus, kun se on jäänyt niin pitkäksi aikaa tauolle. Motivaatio laskee, eikä ole jaksamista ryhtyä uudestaan harrastamaan. Silloin on helpompaa jäädä pois ja keskittyä johonkin muuhun”, Räsänen kertoo.

Yhdeksäsluokkalainen Aino Lindblom ja kahdeksasluokkalainen Ida Granfors sanovat, että uutinen etäopetuksesta stressaa.

”Ysillä pitäisi korottaa numeroita, ja etäkoulu on vaikeampaa opiskelun suhteen. Ja vähän mälsää, että joutuu olemaan kotona”, lukioon pyrkivä Lindblom pohtii.

”Siitä tulee raskasta. Annetaan enemmän tehtäviä”, Granfors arvioi.

Etäkoulussa on vaikeampaa saada opettajalta tukea ja apua opiskeluun, Lindblom ja Granfors sanovat. Koulunkäynti on enemmän nuorten omalla vastuulla.

Helsinkiläinen Aino Lindblom, 16, ja vantaalainen Ida Granfors, 15, sanovat, että viime kevään etäopetusjakso kävi ajan mittaan rankaksi. ”Omasta puolestani korona voisi jo loppua maailmasta, mutta sitähän ei ihan noin vain lopeteta”, Lindblom sanoo.­

Talvilomakin on ollut erilainen kuin ennen, kun se on tullut laskettelun ja perhelomien sijasta vietettyä lähinnä kotona tai kavereiden kanssa.

Vaikka rajoitustoimet vaikuttavat nuorten arkeen rankasti, Lindblom ja Granfors sanovat ymmärtävänsä, miksi niihin on päädytty.

”Uskon, että jos tällainen sääntö pistetään, sillä on joku tarkoitus. Ei päätöksiä turhaan tehdä. Ne ovat kaikkien turvaksi”, Lindblom toteaa.

Ryhmätoiminnan mahdollinen keskeytys ei suoraan vaikuta Lindblomin ja Granforsin arkeen, mutta kavereiden tilanne on toinen.

”Kun tänään kysyin, niin kuulemma kauniisti ilmaistuna ärsyttää se, ettei pääse treeneihin”, Lindblom sanoo.