The Guardian: Jopa 80 prosenttia EU-maihin toimitetuista Astra Zenecan rokotteista on vielä käyttämättä – THL:n ylilääkärin mukaan Suomessa ei ole vastaavaa ongelmaa

Joissain Euroopan maissa Astra Zenecan rokotetta on karsastettu, mutta THL:n ylilääkärin mukaan Suomessa rokotteista pikemminkin tapellaan.

Brittilehti The Guardianin mukaan jopa neljä viidestä EU-maihin toimitetusta Astra Zenecan koronarokoteannoksesta on vielä käyttämättä.

Lehti perustaa tietonsa muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) dataan. The Guardianin tietojen mukaan noin 6,1 miljoonasta rokoteannoksesta noin 4,8 miljoonaa odottaa jakelua väestölle.

Lehti arvelee, että jakelua on hidastanut joidenkin EU-maiden viranomaisten linjaus, jonka mukaan Astra Zenecan rokotetta ei suositella yli 65-vuotiaille. Suomessa yhtiön rokotetta ei anneta yli 70-vuotiaille.

Lehden tietojen mukaan esimerkiksi Belgiassa runsaasta 200 000 saadusta rokoteannoksesta on saatu jaettua väestölle vain noin vajaat 10 000. Lehti kuitenkin toteaa, että tietojen siirtymisessä EU-maista ECDC:lle voi olla viivettä.

Joissain Euroopan maissa on huomattu, että osa ihmisistä ei halua ottaa Astra Zenecan rokotetta. Esimerkiksi Saksassa satojatuhansia rokotteita on jäänyt käyttämättä, eikä sovittuihin rokotuksiin olla aina saavuttu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan vastaavaan ilmiöön ei olla Suomessa ainakaan toistaiseksi törmätty.

”Ihmiset haluavat pääsääntöisesti rokotteen, ja täällä ennemminkin tapellaan, että niitä saadaan kuin toisin päin. Myös terveydenhuollon ammattilaiset keskuudessa halukkuus rokottautumiseen on ollut suurta, vaikkakaan kaikki eivät heille tarjottua rokotetta olekaan ottaneet.”

Nohynek kertoo, että esimerkiksi Sveitsissä ja Saksassa Astra Zenecan rokotetta ei olla haluttu ottaa. Hänen mukaansa maissa on pelästytty rokotuksen jälkeen tulevia reaktioita, kuten kuumetta, lihassärkyä ja väsymykstä.

”Toisaalta Astra Zenecan rokotteesta ei ole ollut myyntiluvan myöntämisen hetkellä käytettävissä paljoa tehotietoa ikääntyneille annettuna, ja se on herättänyt huolta”, Nohynek sanoo.

”Mutta viime viikolla saamamme tiedot Iso-Britanniasta kertovat, että teho sekä vakavia että lievempiä tautimuotoja vastaan on aivan yhtä hyvä kuin Biontechin ja Pziferin rokotteella. Ei ole syytä ajatella, että rokotteissa olisi suurta eroa, jonka vuoksi rokotetta ei pitäisi ottaa.”

Nohynekin mukaan Astra Zenecan rokotteen jälkeen mahdollisesti nouseva kuume tuli esille jo tehotutkimuksissa.

”Se on tietysti epämiellyttävää ihmiselle, joka joutuu olemaan päivän tai kaksi pois töistä reaktion vuoksi. Se on ikävä asia, mutta rokotteen hyötyjen ja haittojen suhde on reilusti hyödyn puolella.”

The Guardianin tiedot jossain lepäävistä ja jakelua odottavista rokotteista kuulostavat Nohynekin mukaan täysin mahdollisilta.

”Niissä korostuu Saksan osuus. Se on hirveän iso maa, ja rokotteita jaetaan väestöpohjaisesti”, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on myös ollut historiallisesti tavallista enemmän uskomuslääkinnällisiä näkemyksiä sekä rokote-epäröintiä.

”Meillä pikemminkin kaikki tulevat rokotteet menevät tällä hetkellä, mutta joissain muissa maissa asia voi olla toisin.”