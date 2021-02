Lapin ely-keskus on määritellyt Kemijoen alaosan tilan tyydyttäväksi, mutta Kemijoki oy:n mielestä luokittelu on väärä. Yhtiön mukaan jokialue tulee määritellä hyvään tilaan, koska rajoitukset haittaisivat vesivoiman tuotantoa.

Kemijoki oy:n Seitakorvan voimala on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Se rakennettiin Kemijoen varteen vuosina 1958–1963. Kesäkuussa 2020 voimalapadon ohi juoksutettiin vettä kevättulvan tasaamiseksi.­

Kemijoki oy on ottanut voimakkaasti kantaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tekemään vesien tila-arvioon, joka määrittelee Kemijoen alaosan tilan tyydyttäväksi. Kemijoki-yhtiön mielestä arvio on väärä ja jokiosuuden ekologinen tila on hyvä.

Kyse on vesienhoidon suunnittelusta. Ely-keskuksen luokittelu edellyttää vaelluskalayhteyden avaamista Kemijoen padottuun alaosaan.

Lisäksi ely-keskus vaatii muutoksia voimayhtiöille määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin, joiden avulla pyritään saamaan elinkelpoinen vaelluskalakanta Suomen suurimpaan jokeen. Kemijoki oy vastustaa myös uusia kalatalousvelvoitteita.

Voimayhtiö katsoo, että ehdotetun tilaluokituksen edellyttämät toimet aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle.

Ely-keskukselle lähettämässään kirjelmässä Kemijoki oy ohjeistaa ympäristöviranomaisia tiukkasanaisesti ja vaatii arvioimaan jokiosuuden tilan tyydyttävän sijasta hyväksi. EU-direktiiviin perustuvan luokituksen sitovuus vaikuttaa tulleen vesivoimayhtiölle yllätyksenä.

”Käynnissä olevan luokitustyön ja sen pohjalta valmistuvien kolmannen suunnittelukauden hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien merkitys on erittäin suuri. Euroopan unionin tuomioistuimen ns. Weser-päätöksen ja viimeistään korkeimman hallinto-oikeuden ns. Finnpulp-päätöksen jälkeen on selvää, että vesipuitedirektiivin mukainen tilaluokittelu on oikeudellisesti sitovaa ja ohjaa myös yksittäisiä luparatkaisuja toisin kuin Suomessa direktiiviä implementoitaessa katsottiin”, Kemijoki-yhtiö perustelee vaatimustaan viime elokuussa päivätyssä kirjelmässään.

Voimayhtiö kiistää, että kyse olisi painostuksesta. Sen mukaan kyse on ”normaalista keskustelusta”.

Voimakkainta vääntöä aiheuttavat Kemijoen alaosan eli Rovaniemen ja Perämeren välisen osuuden luokittelu.

Jos jokiosuuden tila määriteltäisiin hyväksi, kuten Kemijoki oy haluaa, kalankulun varmistamiseksi vaadittavat toimet olisivat vähäisemmät kuin ely-keskuksen ehdottamassa luokittelussa.

Tila-arvion perusta on ekologinen ja lähtökohtana ovat ennen kaikkea biologiset laatutekijät ja veden laatu, sanoo biologi Jukka Ylikörkkö Lapin ely-keskuksesta.

”Kemijoen alaosassa ei luontaisia koskipaikkoja enää ole, joten ekologisen tilan on katsottu olevan hyvää huonompi”, Ylikörkkö sanoo.

Joen tilaa on heikentänyt vesivoiman tuotanto, eikä hyvää ekologista tilaa voida saavuttaa ilman toimenpiteitä. Ely-keskuksen esitys luokitteluksi edellyttää vaelluskalayhteyden avaamista Ala-Kemijokeen.

Kemijoki-yhtiö puolestaan kiistää ely-keskuksen arvion.

”Kyse on tulkinnasta, onko toimenpiteiden aiheuttama haitta vesivoiman tuotannolle merkittävä vai ei”, Ylikörkkö toteaa.

Kemijoki oy:n mielestä Lapin ely-keskuksen luokittelu on virheellinen. Sitä vastoin Kemijoen alaosan tila tulee luokitella hyväksi. Taustalla ovat luokittelusta seuraavat toimenpidetarpeet sekä velvoitteiden sitovuus.

”Kyse on voimakkaasti muutetusta vesimuodostelmasta, jonka tilaa ei voi verrata luonnontilaan. Vesipuitedirektiivi ei edellytä kalateiden rakentamista, jos se aiheuttaa merkittävää haittaa yhteiskunnan kannalta tärkeälle käyttömuodolle, kuten vesivoimalle”, sanoo Kemijoki oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”Viime vuosina tehdyt oikeuspäätökset ovat osoittaneet, että tila-arviot ovat oikeudellisesti sitovia. Siksi luokitukset pitää tehdä oikein ja oikeusharkintaa käyttäen”, Timonen sanoo.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio vuonna 2015 koskee Saksassa sijaitsevaa Weser-jokea. Tuomiossa otettiin kantaa laivaväylien syventämishankkeeseen, ja siitä tuli merkittävä ennakkotapaus: sen mukaan vesien tilaa heikentävälle tai hyvän tilan tavoitteen vaarantavalle hankkeelle ei saa myöntää lupaa.

Suomessa Weser-tuomiota sovellettiin vuonna 2019, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) epäsi Kuopioon suunnitellulta sellutehtaalta ympäristöluvan.

Lue myös: KHO epäsi Kuopioon suunnitellulta sellutehtaalta ympäristöluvan, Finnpulp tyrmistyi: ”Tämä merkitsee tehdasprojektin päättymistä”

KHO perusteli Finnpulpin tehdasta koskevaa päätöstään esimerkiksi Kallaveden ekologisella tilalla. Keskeinen peruste oli tehtaan jätevesien aiheuttama ympäristökuormitus, jonka seurauksena vesistön tila voisi heikentyä.

Päätökset osoittavat, että vesistöjen tilaluokittelu ohjaa myös yksittäisiä luparatkaisuja.

Toimitusjohtaja Timosen mukaan yhtiön ely-keskukselle elokuussa lähettämässä kirjelmässä ei kuitenkaan ole kysymys ympäristöviranomaisen painostuksesta vaan normaalista kanssakäymisestä.

”Käymme jatkuvaa keskustelua elyn kanssa ja haluamme nostaa näkemyksemme esiin. Mukana on myös tarkka analyysi siitä, miten luokitus pitää ohjeiden mukaan tehdä. En ymmärrä, miten tämä voitaisiin tulkita painostukseksi”, Timonen sanoo.

Kemijoki oy on valmistautunut keskusteluun huolella. Kirjelmään liittyy noin 160 sivun liitekokoelma, jossa ohjeistetaan vesipuitedirektiivin mukaiseen tila-arvion tekoon.

Kalateiden rakentamista yhtiö Timosen mukaan ei vastusta: ”Vuosien saatossa muuttuneet näkemykset ja odotukset kalatalousvelvoitteista sekä käsittelyssä oleva kalatalousvelvoitteiden muutoshakemus ovat sekoittaneet pakkaa. Tämän takia kalateitä ei ole rakennettu, mutta teemme monin tavoin vapaaehtoisia vaelluskalahankkeita.”

Kemijoki oy:n Petäjäskosken voimalaitos valmistui Rovaniemelle vuonna 1957. Kuva Petäjäskoskelta on vuodelta 2007.­

Kemijoki-yhtiön vaatimus joen tila-arvion muutoksesta liittyy uuteen kalatalousvelvoitteeseen.

Ely-keskus vaatii kalatalousvelvoitteen muutosta, joka edellyttäisi kalateiden rakentamista yhdeksään voimalaitokseen ja miljoonien kalanpoikasten istuttamista Kemijokeen muiden toimien ohella.

Lue lisää: Vesivoimayhtiöillä kovat piipussa Kemijoella – eivät halua rakentaa kalateitä, syynä ”merkittävät kustannukset”

Tavoitteena on mahdollistaa elinkelpoisen vaelluskalakannan syntyminen Kemijokeen. Nyt voimalaitokset katkaisevat lohien ja taimenten nousun.

Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikön Mika Oraluoman mukaan pyrkimyksenä on kalateiden ja alasvaellusreittien avulla mahdollistaa vaelluskalojen kulku Kemijoessa.

”Vaelluskalojen ja niiden luonnonkierron palauttaminen edellyttäisi kokonaisvaltaisia toimia, joihin kaikki sitoutuvat”, Oraluoma sanoo.

Uuden tutkimustiedon mukaan kalatalousvelvoitteiden nykytaso ei ole riittävä. Se ei vastaa voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta.

”Nykyvelvoitteet perustuvat lohen kohdalla luonnontilaisten lohijokien poikastuotantoarvioihin, jotka on tehty, kun poikastuotanto oli aallonpohjassa. Nykyisin se on paljon suurempi”, Oraluoma kertoo.

Uusi vaatimus on monitoimivelvoite, johon sisältyvät kalanpoikasten istutukset, emokalojen ylisiirrot voimalapatojen kohdalla sekä kalatievelvoitteiden yhdistelmä, joka mahdollistaisi kalojen kutuvaelluksen sekä vaelluspoikasten pääsyn mereen.

Ely-keskus teki hakemuksen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (avi) vuonna 2017. Kemijoki oy teki viime vuonna asiasta muistutuksen, koska sen mielestä hakemus on vaatimuksiltaan epärealistinen ja ristiriitainen.

Asia on ollut lausuntokierroksella kesällä 2020. Ely-keskus antaa lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä selvityksensä aville maaliskuun alkupuolella.

Ely-keskuksen esitys vesienhoitosuunnitelmaksi on nähtävillä toukokuun puoliväliin saakka. Lopullinen suunnitelma menee valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Luokittelu perustuu sekä kansalliseen ohjeistukseen että EU:n vesipuitedirektiiviin. EU:n tavoite on saattaa kaikki pintavedet hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä.