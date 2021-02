Finnairin purettavan matkustajakoneen osista on tullut lukuisia kyselyitä, mutta kuka tahansa ei pääse niihin käsiksi – ”Taustalla on väärennettyjen osien kauppa”

Käytöstä poistettavan matkustajakoneen osia haluttaisiin käyttää muun muassa ravintoloiden sisustuksessa.

Finnair on pannut vanhoja Airbus A319 -laivastonsa koneita kierrätykseen.­

Lentoyhtiö Finnair kertoo saaneensa lukuisia kyselyjä yksityisiltä kansalaisilta ja yrittäjiltä siitä, voisivatko he ostaa osia Finnairin käytöstä poistettavasta ja kierrätettäväksi menevästä matkustajakoneesta.

Finnair on parhaillaan kokeilemassa ensimmäistä kertaa matkustajakoneen kierrättämistä Suomessa. Aiemmin kierrätys on tehty ulkomailla.

Kierrätykseen on menossa yli 20 vuotta vanha Airbus A319. Sen purkaminen on jo aloitettu Helsinki–Vantaan lentoasemalla.

Finnairilta kerrottiin HS:lle, että erilaisia kyselyjä on tullut lukuisille Finnairin eri osastoille, kuten tekniikan puolelle ja viestintään. Myös sosiaalisessa mediassa on oltu aktiivisia.

Yksityiset ihmiset ovat kyselleet erityisesti ohjaamon ohjauslaitteiden ostamisesta.

Yrityksiä on kiinnostanut muun muassa koneen käyttö osana ravintoloiden sisustusta. Koneen osista voisi myös rakentaa esimerkiksi pieniä muisto- tai käyttöesineitä.

Finnair on kuitenkin joutunut olemaan tylynä kyselijöille: koneiden osia ei ole mahdollista myydä ulkopuolisille. Syynä on se, ettei vanhojen osien haluta päätyvän uudestaan lentokoneiden osiksi.

”Taustalla on väärennettyjen osien kauppa ja kelvottomien osien pääsy markkinoille”, sanoo yksikönpäällikkö Jukka Sironen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

”Toivottavaa on, ettei yksikään osista päätyisi sellaiseen käyttöön, että se jossain vaiheessa viallisena tai muuten tulisi takaisin lentokiertoon.”

Lentokoneiden osat ovat usein hyvin arvokkaita, joten purettavien koneiden osien myynti on lentoyhtiöille riski.

Syynä on se, ettei koskaan voi olla täysin varma, mitä uusi omistaja vanhoilla osilla tekee. Yksi mahdollisuus on jälleenmyynti.

”Tämä on monimutkainen asia, mutta pääpointtina on se, ettei huoltamattomia, virheellisiä tai vääriä osia pääsisi pimeille markkinoille. Sillä turvataan osaltaan ilmailun ja ilma-alusten turvallisuutta”, Sironen sanoo.

”Ne osat, jotka on mahdollista kierrättää, menevät hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden testien ja huollon kautta uudelleensertifioituna käyttöön.”

Historiallisten lentokoneiden romuista on valmistettu muun muassa muistoesineitä ja -kolikoita. Hyvin vanhat koneet eivät olekaan ongelma vaan lähinnä yhä käytössä olevat konetyypit.

”Ehkä jossain vaiheessa romutuksen yhteydessä osia voi päätyä jollain lailla kaupoille”, Sironen arvelee.

”Mutta jos ajatellaan koneen kylkipellin palasta kolikoksi lyötynä, niin siitä tuskin kukaan pystyy enää vääntämään mitään lentokoneen osaa. Mutta se on myyjän omalla vastuulla.”

Sironen muistuttaa, että viranomaiset käyvät kansainvälisesti jatkuvaa kamppailua väärennettyjä ja kelvottomia varaosia vastaan. Työn tekee vaikeaksi se, että käytännöt vaihtelevat eri maissa ja etenkin Euroopan ulkopuolella.

Matkustajakoneen runko on suunniteltu kestämään tietyn määrä rasitusta, kuten paineistuksia ja laskuja. Sen jälkeen se pitää poistaa käytöstä.

Vaikka runko jää pois käytöstä, koneessa on paljon muita osia, joilla on vielä käyttöikää jäljellä. Ne voidaan irrottaa ja käyttää muissa koneissa. Tällaisia osia on jopa parisen tuhatta.

Finnair on aloittanut kierrätykseen menevän koneensa purkamisen tässä kuussa Helsinki–Vantaan lentoasemalla. Työ kestää kahdeksan viikkoa.

Kierrätettävästä koneesta irrotetaan isoimmat komponentit, kuten moottorit, siivet, pyrstö, laskutelineet ja apuvoimalaitteet (apu tulee englannin sanoista auxiliary power unit). Finnairilta kerrottiin perjantaina, että moottorit on jo irrotettu.

Lisäksi koneesta irrotetaan muita osia varaosiksi. Irrotustyö vie noin kahdeksan viikkoa.

Irrotustyön jälkeen koneen runko kuljetetaan maantiekuljetuksena käsiteltäväksi kierrätysyritys Kuusakosken toimipisteeseen. Valmista pitäisi olla maaliskuun lopussa tai huhtikuun alkupuolella.

Toteutuva kierrätysprosentti on vielä arvoitus, mutta sen arvioidaan olevan yli 90 prosenttia.

Esimerkiksi laskutelineitä, apuvoimalaitteita ja avioniikkakomponentteja voidaan hyödyntää muissa koneissa.

Uudestaan voidaan käyttää myös monia koneen rakenneosia, kuten ovia, luukkuja ja ohjauspintoja. Lisäksi esimerkiksi tuolien päälliset ja jopa matkustamojen verhot hyödynnetään kierrätyksessä.

Matkustajakoneen kierrättäminen Suomessa on Finnairille pilottihanke. Yhtiö ei ole tehnyt vielä päätöksiä muiden koneiden mahdollisesta kierrättämisestä Suomessa.