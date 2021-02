THL:n Mika Salmisen mukaan siirtymävaihe uusiin rajoitustoimiin on riski. Hänen mukaansa kannattaa ajatella, että yhteiskunta on jo sulkutilassa.

Ramon Dibbets ja Aleksandra Sarke pohtivat kauppakeskus Kampin ravintolakerroksessa, mihin ravintolaan he menevät syömään.­

Suomi siirtyy 8. maaliskuuta alkaen kolmen viikon ajaksi poikkeusoloihin. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla ravintoloille sallitaan vain ruoan ulosmyynti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen totesi torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että siirtymävaihe ennen ”sulkutilaa” sisältää riskin. Hänen mukaansa jokaisen on nyt hyvä pohtia omaa suojautumistaan erityisen tarkkaan.

Salminen toteaa HS:lle sähköpostitse, että jokainen lisäpäivä ilman kontaktien vähentämistä entisestään sisältää riskin tapausten nopealle lisääntymiselle. Salmisen mukaan monessa EU-maassa tartuntatapausten määrän kasvu on erittäin nopeaa sen jälkeen, kun tietty raja ilmaantuvuudessa ylittyy.

Hänen arvionsa mukaan terveydenhuollon kantokyky ei riskistä huolimatta kuitenkaan välttämättä ehdi ylikuormittua ennen sulun alkamista.

”Mutta rajoitukset toimivat usean viikon viiveellä. Siksi olisi hyvä toimia mahdollisimman nopeasti”, Salminen toteaa.

Kauppakeskus Kampissa oli etelän talvilomaviikon perjantai-iltapäivällä maltillisesti ihmisiä.­

HS kysyi perjantaina ravintolaan ja kuntosalille suunnanneilta ihmisiltä, miten tulevat rajoitukset ja sulkutoimet vaikuttavat heidän arkeensa siirtymävaiheen aikana.

Kirkkonummelainen Ramon Dibbets ja helsinkiläinen Aleksandra Sarker kertovat lähteneensä ulos syömään kauppakeskus Kamppiin juuri siksi, ettei se pian ole hetkeen mahdollista.

”Enää ensi viikolla ei ehkä tule käytyä samalla tavalla ulkona syömässä, mutta nyt halusimme vielä käydä. Vähitellen sitä alkaa laskeutua sulkutilaan”, Sarker sanoo.

Tulevat rajoitukset eivät vaikuta Sarkerin mukaan hänen elämäänsä radikaalisti.

”Elämä jatkuu yhtä ankeana”, hän sanoo.

”Jos rajoitukset auttavat epidemian kuriin saamiseksi, niin totta kai se on järkevää. Kaikkien täytyy yrittää tehdä jotain. Ei se riitä, että poliitikot päättävät jotain, vaan ihmisten täytyy itse muuttaa omia tapojaan.”

Hoitoalalla työskentelevä Sarker kertoo jo saaneensa kaksi koronarokoteannosta.

”Sen takia minulla ei ole enää samanlaista koronapelkoa kuin vielä vuosi sitten.”

Helsinkiläiset Arto ja Heidi Lindvall aikovat käyttää ravintolapalveluita ennen sulkua kuten aiemminkin.

”Eli mahdollisimman paljon. Ehkä käymme ravintolassa tai tilaamme sieltä ensi viikolla jopa korostetusti. Ilman muuta haluamme tukea vaikeuksissa olevia yrittäjiä”, Arto Lindvall sanoo.

Pariskunta kertoo, että aikoo käydä ainakin naapuriravintolassaan, jotta voivat tarjota sille vielä viimeisen tukensa.

Tiukempia rajoitustoimia otetaan käyttöön jo aiemmin maaliskuun 8. päivää uuden tartuntatautilain myötä. Esimerkiksi ensi maanantaista 1. maaliskuuta alkaen pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön järeimmät mahdolliset tartuntatautilain sallimat toimet.

Esimerkiksi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvät yksityiset tilat, kuten kuntosalit, suljetaan. Tämä on mahdollista aina kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Voimaan tuleva lakipykälä 58 g ei kuitenkaan aluehallintavirastojen mukaan ulotu vähemmän kuin kymmenen hengen yksityisiin harrastustiloihin.

”Jos liiketoiminta on muokattavissa sellaiseen muotoon, että samassa tilassa on tosiasiallisesti samaan aikaan vain kymmenen henkilöä, se voidaan pitää auki”, totesi Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen HS:lle perjantaina.

Juho Reijonen on juuri saanut tehtyä kuntosalitreeninsä ja astuu ulos Kampin Fitness 24/7 -salilta. Hän toteaa, että lähti salille siitä syystä, ettei se enää maanantaina ole mahdollista.

”Kaikki sulkeutuvat julkiset tilat ovat sellaisia, joissa ei ole juuri itse tullut käytyä. Salilla tulee käytyä kerran viikossa, ja se nyt jää. Talvi, syksy, kesä ja viime kevät on mennyt enemmän ulkona urheillessa”, Reijonen kertoo.

Juho Reijonen kävi kuntosalilla Kampissa ennen kuntosalien määräaikaista sulkemista.­

Reijonen kertoo hankkineensa käsipainot kotiinsa, mutta kotitreeniin on hänen mukaansa vaikea asennoitua samalla tavalla kuin kuntosalilla käymiseen. Kevään lähestyessä julkiset ulkokuntosalit korvaavat perinteisen kuntosalitreenin.

”Mielelläni vaihtaisin koko kuntosalihomman siihen, että pääsisi pelaamaan tennistä tai muuta”, Reijonen toteaa.

Reijonen kertoo jo nyt tilaavansa usein lähettipalveluiden kautta ruokaa.

”Haluaisin tilata enemmän ruokaa ja tukea yrittäjiä, mutta en tiedä lisääntyykö se enää tästä”, hän sanoo.

”Baareissa en ole käynyt, joten niiden sukeutuminen ei vaikuta minuun. Ruokaravintoloissakin on tullut käytyä ehkä kerran puolessatoista kuukaudessa. Nyt tulee ehkä kokattua enemmän kotona.”

THL:n johtaja Mika Salminen toivoo, etteivät ihmiset nyt ryntää baareihin ja ravintoloihin. Se voi hänen mukaansa johtaa siihen, että rajoitustoimia pitää jatkaa vielä pidempään.

”Se minkä osa alan toimijoista on tehnyt, eli itse ovat sulkeneet ovensa, on melkein kaikkein viisainta, mitä voi tehdä, jos halutaan, että rajoitustoimia ei tarvitsisi jatkaa yhtään sen pidempään kuin on välttämätöntä”, Salminen toteaa.

”Samaan aikaan he tietenkin ansaitsevat muun yhteiskunnan tuen, koska oma elinkeino on vaarassa muiden hyväksi. Eihän koronapandemia ole heidän vikansa.”

Salmisen mukaan jo tässä vaiheessa on viisasta ajatella, että yhteiskunta olisi jo ikään kuin sulkutilassa.

”Nyt kannattaa niitä omia kontaktejaan vähentää välttämättömimpään minimiin joksikin aikaa ihan oman terveytensäkin vuoksi. Ulkoilua ei silti pidä jättää väliin, se on turvallista väljissä ulkotiloissa.”