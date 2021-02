Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei suosita etäopetukseen siirtymistä, koska tartuntatautitilanne on vakaa. Kouluissa on alkuvuonna varmennettu vain yksi koulurakennuksen sisältä saatu koronavirustartunta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanteessa ei ole tapahtunut viime viikkoina olennaisia muutoksia, Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotti perjantaina iltapäivällä.

Samalla ohjausryhmä linjasi, ettei Pirkanmaalla ole tarvetta siirtyä etäopetukseen talvilomien jälkeen eikä sulkea koulujen tiloja.

”Kyllähän se oli vaikea päätös, koska toisaalta täytyy saada erilaisia kontakteja vähennettyä, mutta toisaalta Pirkanmaan tilanne on ollut erityisesti lasten ja nuorten osalta erittäin rauhallinen”, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Koululaiset palaavat siis hiihtolomalta normaalisti lähiopetukseen 8. maaliskuuta, jos tautitilanne ei merkittävästi muutu.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli niin sanottu koronanyrkki käsitteli perjantaina kokouksessaan Pirkanmaan tartuntatautitilannetta.

Ohjausryhmän tiedotteen mukaan Pirkanmaalla on todettu tämän vuoden aikana vain yksi koronatartunta, jonka on todettu tarttuneen yläkoulujen tai toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvomaskien käyttö on laajamittaista sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa.

Pandemiaohjausryhmä suosittaa alueen kouluille sellaisen valmiustason ylläpitämistä, että etäopetukseen voidaan siirtyä kahden vuorokauden varoitusajalla. Pandemiaohjausryhmä seuraa tilannetta päivittäin.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me annamme hyvin matalalla kynnyksellä suosituksen etäopetukseen siirtymisestä, jos tilanne jossain kohtaa lähtee muuttumaan”, Sand sanoo.

Sandin mukaan koulut ovat ylläpitäneet valmiutta etäopetukseen niin hyvin, ettei kahden vuorokauden varoitusaikaan pääseminen vaadi suuria muutoksia koulujen toiminnassa.

Etäopetukseen voidaan siirtyä myös kouluittain yleisen sulun sijaan.

Ohjausryhmä toivoi perjantaina, että alkavaa talvilomaa vietettäisiin turvallisesti ja kiitti nuoria vastuullisesta käyttäytymisestä tähän saakka.

Sanna Marin: Hallituksen linjauksia syytä noudattaa kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla

Hallitus linjasi torstaina kovin sanoin siitä, että koko Suomessa siirrytään 8. maaliskuuta kolmen viikon sulkutilaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kirjoitti perjantaina Twitterissä, että hallituksen linjauksia on syytä noudattaa kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa.

Marin kommentoi koronatilannetta myös perjantain tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti EU-maiden johtajien videohuippukokouksen jälkeen. Hän totesi, että alueita on ohjeistettu ottamaan tartuntatautilain sallimia lisätoimia käyttöön välittömästi.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toisen asteen opiskelijat siirtyvät etäopetukseen lähes koko maaliskuuksi.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä piti myös muut alueelliset suositukset ennallaan, ja niiden jatkoa käsitellään lisää tiistaina, kun ohjausryhmä kokoontuu normaaliin kokoukseensa.

Ylilääkäri Sand ei koe, että pandemiaohjausryhmä toimisi hallituksen linjauksia vastaan.

”Emme koe sitä sillä tavalla. Hyvin herkällä liipasimella on otetaan laajoja toimia käyttöön, jos on vähänkään merkkejä siihen suuntaan”, hän sanoo.