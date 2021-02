Tiistaina myös Helsinkiin saapuvat laivayhtiöt alkoivat vaatia negatiivista testitulosta. Se vähensi matkustajamääriä entisestään.

Helsingin satamissa on mahdollisuus koronatestiin, mutta nyt Tallinnasta tulevat laivayhtiöt edellyttävät maksavilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta jo lähtiessä. Helsingin Länsisatamassa asiakasohjaaja Elina Mieho-Suoninen opastaa matkustajia.­

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi torstaina, että kunnille on lähdössä ohjauskirje, jossa kuntia määrätään testaamaan jokainen Suomeen tuleva matkustaja.

”Että yksikään ei läpi tule ilman testausta”, Kiuru sanoi torstai-iltana Ylen A-talkissa.

Monet Suomen aluehallintovirastot (avi) julkaisivat perjantain aikana päätöksen, jonka nojalla kunnat velvoitetaan järjestämään koronavirustestaus maahantulijoille. Jokaisen maahantulijan täytyy mennä koronatestiin, ellei heillä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä eli käytännössä negatiivista testitulosta. Myös Etelä-Suomen avi julkaisi perjantaina illalla määräyksen alueensa kunnille.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtajan Leena Turpeisen mukaan Suomeen tulevien matkustajien testaus onnistuu jo tällä hetkellä satamissa. Saapuvilla matkustajilla on voimassa oleva negatiivinen testitulos mukanaan, tai heidät testataan satamassa.

”Näillä matkustajamäärillä siihen pystytään. Tilanne on hallinnassa”, Turpeinen sanoo.

Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla tilanne on vastaavanlainen.

”Se onnistuu, jos osalla matkustajista on etukäteen otettu testitulos, kuten nyt on”, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Hän huomauttaa, että lentoasemalla terveysturvallisuustoimet on aloitettu jo kuukausia sitten. Esimerkiksi Finnair vaatii matkustajiltaan negatiivista testitulosta. Ennen kuin negatiivisia todistuksia alettiin kysellä, Helsinki-Vantaalla tehtiin enimmillään tuhat testiä päivässä.

Kahdeksalla tai yhdeksällä kymmenestä on negatiivinen todistus jo tullessa, Aronkytö kertoo.

”Rekisteröimme tulijat ja lähetämme heidän henkilötietonsa kotikuntaan, jotta kunta voi ohjata heidät 72 tunnin testiin.”

Helsingin satamiin liikennöivät laivayhtiöt alkoivat edellyttää matkustajilta negatiivista testitulosta 23. helmikuuta eli tämän viikon tiistaina.

Vaatimus negatiivisesta todistuksesta vähensi matkustajamääriä entisestään. Torstaina Helsingin satamiin tuli noin 660 maksavaa matkustajaa. Heistäkin 175 oli miniristeilymatkustajia, jotka eivät nousseet Tallinnassa maihin, eikä testivaatimus koskenut heitä.

”Meillä on vielä täällä vastaanottavassa päässä terveysneuvonta ja testaajat. Keräämme yhteystiedot ja pistokoemaisesti katsomme vielä testituloksia, jotka on tarkistettu jo Tallinnassa lähtiessä”, Leena Turpeinen sanoo.

Matkustajien yhteystiedot toimitetaan oleskelupaikkakunnalle kakkostestin suorittamista ja mahdollisia jäljitystilanteita varten.

Turpeisen mukaan ennen laivayhtiöiden vaatimusta negatiivisesta todistuksesta satamissa oli hyvin tarjolla testausta, mutta matkustajat kieltäytyivät siitä usein, koska testi ei ollut pakollinen.

Helsingin Länsisataman koronatestauspisteessä oli perjantaina hiljaista.­

Turpeisen ja Aronkydön mukaan tilanne satamissa ja lentoasemalla on nykyisillä matkustajamäärillä hyvä mutta matkustajamäärien kasvun varalle tarvitaan selkeitä suunnitelmia testauskäytännöistä.

”Se täytyy järjestää niin, että heillä [matkustajilla] on joko testitulos valmiina – mikä olisi kaikkein paras – ja he menevät kakkostestiin sen 72 tunnin jälkeen tai heillä on Finentryn kautta varattuna aika testiin muualla”, Turpeinen sanoo.

Aronkydön mukaan Suomen täytyisi jatkossa vaatia maahan tulevilta jo ennalta negatiivista testitulosta.

Järjestelyt tulee suunnitella matkustajan lähtömaan koronatilanteen mukaan.

”Nyt tuntuu siltä, että viime aikoina ongelmat ovat kaatuneet päälle ja niitä on ratkaistu ongelma kerrallaan. Pitkän tähtäimen suunnittelulle ei ole jäänyt voimavaroja”, Aronkytö sanoo.

”Kyllä tästäkin kriittisestä tilanteesta pitää selvitä, mutta samalla pitää katsoa eteenpäin.”