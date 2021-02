Hiekkaa tarvitaan kymmeniä grammoja jääydinkokeita varten.

Ainakin jonkin verran näytteitä Saharan hiekasta saapuu postitse Ilmatieteen laitokselle alkavalla viikolla. Hiekkaa tarvitaan ohuita jäisiä yläpilviä eli cirrus-pilviä käsittelevää tutkimustyötä varten, kertoo laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen.

Hän pyysi lauantaina Twitterissä ihmisiä suodattamaan lumesta Saharasta viime tiistain ja keskiviikon paikkeilla tullutta hiekkaa ja lähettämään sitä laitokselle, ja yhteydenottoja oli sunnuntaiaamupäivään mennessä tullut reilu kymmenkunta. Posti alkaa kuitenkin kulkea vasta viikonlopun jälkeen.

”Minua kiinnostaa se, miten tehokkaita jääkiteen ytimiä nämä pölyhiukkaset ovat. Eli jos hiekkaa joutuu ylempään ilmakehään, sanotaan yli seitsemän kilometrin korkeuteen, muodostavatko ne tehokkaasti näiden yläpilvien jääkiteitä ympärilleen. Koska jos muodostavat, sillä on merkitystä siihen, millaisia niiden pilvien ilmastolliset ominaisuudet ovat maapallolle saapuvan auringonvalon kannalta”, Laaksonen kertoo.

Jos hiekkaa saadaan tarpeeksi eli kymmeniä grammoja, jääytimien muodostumista pystytään kokeilemaan laboratoriossa. Silloin se puhdistetaan, kuivatetaan ja puhalletaan ilmaan aerosoliksi, josta viedään halutun kokoisia hiukkasia jäänukleaatiokammioon, jonka lämpötilaa ja ilmankosteutta voidaan säädellä.

”Sitten nähdään, että kun tietynlaista hiukkasta pistetään sinne, missä lämmössä ja kosteudessa syntyy jääkiteitä. Jos ne ovat tehokkaita jääytimiä, jäätä muodostuu jo, kun suhteellinen ilmankosteus on just ja just sellainen, että jäätä voisi ylipäätään muodostua”, Laaksonen kertoo.

Laaksosen mukaan tällä hetkellä ymmärretään yllättävänkin huonosti sitä, millaisia hiukkasia 5–15 kilometrin korkeuksissa on ja mitkä niistä ovat tehokkaita ytimiä jääkiteille.

Saharasta tulee tuulten mukana harvoin hiekkaa Suomeen, mutta nyt ajoitus oli erinomainen. Ilmatieteen laitoksella on Laaksosen mukaan syksyllä alkamassa tutkimusprojekti, jossa juuri tämänkaltaisia asioita tutkitaan. Toinen projekti on paraikaa käynnissä.

”Tähän sattui nyt vähän tällainen onnenkantamoinen, että juuri sellaista tavaraa tuli tänne, mistä olemme kiinnostuneet.”

Vaikka hiekkaa ei saataisi kerättyä tarpeeksi jääydinkokeita varten, saatuja näytteitä tutkitaan esimerkiksi mikroskoopein ja muilla menetelmillä. Niistä jotain tuloksia saadaan julki ehkä jo tulevina viikkoina.

”Nämä jääydinkokeet vievät pidempään, mutta jos tavaraa tulee tarpeeksi, joitakin tuloksia meillä on parin kuukauden aikajänteellä. Jos tulokset ovat kelvollisia, ne julkaistaan jossain vaiheessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Siihen menee suurin piirtein vuosi”, Laaksonen sanoo.

Keräyskehotuksesta kertoi aiemmin Aamulehti.

Jos haluat osallistua hiekkanäytteiden keräämiseen, näin se käy

Ohjeita näytteenottoon ovat antaneet Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen ja vanhempi tutkija Outi Meinander.

■ Saharasta Suomeen lentäneestä hiekasta voi yhä yrittää kerätä näytteitä, sillä hiekkaa jää sulavankin lumen päälle. Saharan hiekka erottuu ruskeina läikkinä lumen pinnalla, mutta se voi myös muodostaa tasaisen kerroksen.

■ Havaintoja hiekasta on tehty ainakin Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla, mutta itäiseen ja pohjoiseen Suomeen sitä näyttää päätyneen vähemmän.

■ Kerää läikkien värjäämää pintalunta ruokalusikalla noin 2 desilitraa. Sulata ja suodata lumi huoneenlämmössä kahvin suodatinpaperin läpi. Lumen voi myös sulattaa toisessa astiassa ja kaataa veden suodattimeen. Kääri kuivunut suodatin folioon tai muovipussiin.

■ Suodattamisen sijaan voit myös antaa 1 desilitran lunta sulaa ja haihtua huoneenlämmössä puhtaalta lautaselta tai foliopalan päältä. Kokoa jäljelle jäänyt hiekka talteen ja kiedo se folioon.

■ Laita mukaan tiedot keräyspaikasta ja ajankohdasta sekä yhteystietosi ja postita näyte osoitteeseen Ilmatieteen laitos, Outi Meinander, PL 503, 00101 Helsinki.