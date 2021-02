”Yrittäjillä on jo toinen sesonki, jona tapahtuu vastaava sulku parhaaseen myyntiaikaan.”

Hallituksen kaavailema ravintolasulku 8. maaliskuuta alkaen varjostaa muun muassa hiihto- ja talviurheilukeskuksia, joissa erityisesti päivävieraiden syömisjärjestelyt vaikeutuvat.

”Osa ravintoloista on ilmoittanut, että nyt on ollut viimeinen viikonloppu, he eivät jatka toimintaansa edes sulkuun asti. Täällä on otettu etukenoon tämän asian suhteen”, kertoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari STT:lle.

Ovensa sulkevat erityisesti baari- ja pubityyppiset ravintolat. Kiinni menee muun muassa koronatartunnoista jo aiemmin julkisuutta saanut Bar Ihku. Sen omistava yhtiö Tunturiviihde sulkee kaikki ravintolansa ja aloittaa yt-neuvottelut, kertoi Kaleva lauantaina.

Hallituksen suunnitelman mukaan ravintolat sulkeutuvat suuressa osassa maata kolmeksi viikoksi. Ulosmyynti on sallittua. Ravintolat saavat olla auki alueilla, joilla tautitilanne on rauhallinen. Sulkemisesta päättää eduskunta, jolle hallituksen odotetaan tuovan asiaa koskevan esityksensä alkuviikosta.

”Yrittäjillä on jo toinen sesonki, jona tapahtuu vastaava sulku parhaaseen myyntiaikaan. Tämä on vakava asia myös henkilökunnalle”, Kivisaari kertoo STT:lle.

Ravintolasulun aikaan majoittuvia asiakkaita kehotetaan syömään omissa tiloissa ja tilaamaan ruoka noutona tai toimitettuna. Päivävieraille tilanne on hankalampi.

”Tietysti ruokakaupoista löytyy erilaisia annoksia. Johonkin asiakasryhmään se ilman muuta vaikuttaa”, Kivisaari sanoo.

Rukalla ravintolat aikovat jatkaa ruoan ulosmyyntiä mahdollisuuksien rajoissa.

”Enemmistö yrittää pyörittää liiketoimintaansa ulosmyynnillä, jotta ihmisillä olisi töitä”, arvioi Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Ravintolasulun aikana hiihtokeskus pyrkii lisäämään väljästi aseteltuja pöytiä ja penkkejä ulkona ruokailua varten päivävieraille, jotka eivät voi ruokailla mökissään tai hotellilla.

Himoksella valmistaudutaan ravintolasulun lopulliseen muotoon ja määräysten sisältöön.

”Nyt tietenkin odotellaan lopullisia päätöksiä asian suhteen. Todella pikaisella aikataululla joudutaan muutoksia toimintaan tekemään, jotta palveluja pystytään laskettelijoille tarjoamaan”, toteaa Himos-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elsi Ojala.

Alan järjestön mukaan ravintolat ovat nyt veitsenterällä.

”Kyllähän tämä kova isku ravintola-alalle ja työntekijöille on. Seuraavalla viikolla kriisi on jatkunut vuoden, kassat ovat totaalisen tyhjiä ja työntekijöiden asema vaikea”, kertoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Alan tulevaisuus riippuu Lapin mukaan pitkälti siitä, millaiseen tukeen valtio venyy asiassa.

”Kaikki joustamattomat kiinteät kulut pitäisi korvata. Tilanne on niin heikko, että jos vain osa korvataan”, se ei yksinkertaisesti riitä. Parhaillakaan yrityksillä ei ole enää kassassa rahaa ja velkaa on otettu niin paljon kuin mahdollista.

Pelkällä noutoruualla ruokaravintola ei elä, Lappi sanoo.

”Viesti, joka meille tulee yrittäjiltä, on todella tummasävyinen. Hirveä huoli on paitsi omasta taloudesta ja jaksamisesta, myös työntekijöiden jaksamisesta ja tulevaisuudesta”, Lappi sanoo.