Maahantulijoille on nyt järjestettävä korona­virus­testaus, käännytysten määrä kolmin­kertaistui Helsingin satamassa viime viikolla

Kaikki Suomeen saapuvat ohjataan nyt terveysneuvontaan ja koronatestiin rajoilla ja satamissa.

Kaikki Suomeen saapuvat ohjataan nyt terveysneuvontaan ja koronatestiin rajalla.

Suomen aluehallintovirastot (avi) julkaisivat perjantain aikana päätöksen, jonka nojalla kunnat velvoitetaan järjestämään terveysneuvontaa ja koronavirustestaus kaikille rajan ylittäjille.

Sen mukaan jokainen maahantulija tulee ohjata koronatestiin, ellei heillä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä eli käytännössä negatiivista testitulosta.

Käytännössä kaikilla Helsingin satamiin saapuvilla on tällä hetkellä joko voimassa oleva negatiivinen testitulos mukanaan tai heidät testataan satamassa, sanoo Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

”Voi sanoa, että se toimii tällä hetkellä hyvin, sillä laivayhtiöt tarkastavat testituloksen jo ennen laivaan astumista”, Turpeinen sanoo.

Helsingin satamiin liikennöivät laivayhtiöt alkoivat edellyttää matkustajilta negatiivista testitulosta 23. helmikuuta.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä. Testiin voi kuitenkin määrätä vain aluehallintovirasto.

Jos henkilö kieltäytyy koronatestiin osallistumisesta, aluehallintovirasto voi viime kädessä yksilöllisellä päätöksellä määrätä hänet osallistumaan terveystarkastukseen. Testistä kieltäytyjä voidaan Turpeisen mukaan myös määrätä karanteeniin, jos hänen epäillään sairastavan koronavirusta.

Jos testistä kieltäytyy, voi syyllistyä terveydensuojelurikkomukseen, josta voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Aluehallintoviraston ohjeet toivat samat velvoitteet myös Lapin hiljaisemmille rajanylityspisteille, kertoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen.

”Osa rajanylityspaikoista on ollut niin sanottuja läpinäkyviä rajoja, joissa ei ole ollut infrastruktuuria”, hän kertoo. ”Terveysviranomaiset joutuvat erikseen pohtimaan, miten testaus näissä paikoissa järjestetään.”

Negatiivinen testitodistus, todistus sairastetusta covid-19-taudista tai rokotustodistus ei kuitenkaan yksinään oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloon, vaan hänen on ensisijaisesti täytettävä maahantulon kriteerit.

Tammikuun lopussa voimaan tulleiden maahantulorajoitusten mukaan maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään.

Työmatkaliikenteenä sallitaan vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä.

Suomeen saapuvassa liikenteessä oli viime viikolla lähes kaikilla rajoilla kasvua ensimmäistä kertaa sitten maahantulorajoitusten astuttua voimaan tammikuun lopussa, kertoo Rajavartiolaitos.

Liikenne on kuitenkin kaikkialla yhä merkittävästi normaalia vähäisempää.

Helsingin satamassa käännytettävien määrä kolminkertaistui viime viikolla, kertoo Helsingin satamien rajavalvonnasta vastaavan Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola.

”Viikolla 8 Helsingin satamissa käännytettiin yhteensä 90 henkeä, kun vielä edellisenä viikolla heitä oli noin 32”, Simola kertoo.

Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viime viikolla yhteensä noin 12 000 henkilöä. Tarkempaa maahantulon edellytystä selvitettiin niin sanottujen toisen linjan rajatarkastusten kautta 240 matkustajalta.

Simola kertoo, että Suomenlahden merivartiostolla on henkilökuntaa myös Tallinnassa, jonka tehtävänä on antaa neuvontaa maahantulosäädöksistä. Simolan mukaan käytäntö on osoittautunut hyväksi.

”Viime viikolla 59 ihmistä päätti neuvonnan perusteella muuttaa matkustussuunnitelmaansa, tai päätti siirtää matkansa ajankohtaa, saatuaan tietoa Suomessa voimassa tällä hetkellä voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä”, Simola kertoo.

”Se säästää paitsi matkustajan aikaa, jos hän ei joudu sitten käännytettäväksi takaisin, sekä palvelee myös liikenteenharjoittajia ja sujuvoittaa rajatarkastuksia Helsingin satamassa”, Simola sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärät olivat lähes edellisten viikkojen tasolla. Viikon 8 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä 3 365 henkilöä.

Sisärajaliikenteessä käännytettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikolla 8 yhteensä 26 henkilöä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten myötä Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin puolestaan 16 henkilön maahanpääsy.