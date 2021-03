Tähän mennessä kaikki uudet tautitapaukset on pystytty jäljittämään yhteen suureen tartuntaketjuun. Jos uusia tartuntoja ilman yhteyttä ketjuun alkaa ilmestyä, täytyy alueen harkita nykyistä tiukempia rajoitustoimia, kertoo maakuntalääkäri Knut Lönnroth.

Ahvenanmaalla on koko epidemian aikana todettu vajaat 200 koronavirustartuntaa. Maakuntalääkärin mukaan tartunnoista vain hyvin pieni osa liittyy matkailuun.­

Ahvenanmaan koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti. Taudin ilmaantuvuusluku Ahvenanmaan sairaanhoitopiirin alueella on muutamassa päivässä kasvanut nopeasti ja ohittanut jopa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin luvut.

Sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana sata tartuntaa. Se on enemmän kuin vuonna 2020 yhteensä.

Noin 30 000 asukkaan Ahvenanmaalla taudin ilmaantuvuusluku eli todettujen tautitapausten määrä 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 päivän aikana on yli 300.

Kaikki tuoreet tautitapaukset liittyvät samaan, suureen tartuntaketjuun, kertoo maakuntalääkäri Knut Lönnroth. Ketjun ensimmäisen tartunnan lähde ei ole tiedossa.

”Tauti on levinnyt perheiden sisällä ja joissakin pienimuotoisissa tapaamisissa. Myös lapsia on sairastunut. Jokunen tartunta on tullut myös kouluissa. Tämän takia joitakin kouluja Ahvenanmaalla siirrettiin etäopetukseen pari viikkoa sitten”, Lönnroth sanoo.

Tähän mennessä kaikki uudet tartunnat on pystytty jäljittämään.

”Jos alkaa ilmetä uusia tartuntoja vailla yhteyttä tunnettuun tartuntaketjuun, voi olla, että rajoituksia täytyy kiristää entisestään”, Lönnroth sanoo.

Maanantaihin mennessä ei ollut selvillä, onko tartuntaketjujen taustalla aiempaa herkemmin leviävä virusmuunnos. Näytteitä on lähetetty analysoitavaksi Helsinkiin.

Äkisti heikentynyt tautitilanne ei ainakaan vielä koettele sairaalahoidon kantokykyä, kertoo johtava lääkäri Olli-Pekka Lehtonen Ålands hälso- och sjukvårdista. Maanantaina sairaalahoidossa Maarianhaminan keskussairaalassa oli yksi koronaviruspotilas.

”Tartuntojen lukumäärään verrattuna se on hyvin vähän, mutta on muistettava, että tartuntojen suuri määrä on tullut esiin vasta viimeisten kahden viikon aikana. Seuraavat viikot näyttävät, miten tilanne kehittyy”, Lehtonen sanoo.

Koko epidemian aikana Ahvenanmaalla ei ole raportoitu yhtään koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoitoa tarvitsevia on ollut koko epidemian aikana seitsemän.

Aiemmin rauhallisen tautitilanteen vuoksi sairaalalla on ollut aikaa harjoitella sairaanhoitokapasiteetin kasvattamista. Osastohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoitoon on valmisteltu erillisiä tiloja. Tehohoidon henkilöstön lisääminen ei käy yhtä helposti.

”Meillä on suunnitelmat ja tilat siihen, että voimme hoitaa teho-osastolla kerrallaan 2–3 koronapotilasta ja samalla vastata muuhun tehohoidon tarpeeseen. Jos tarve kasvaa, tehohoidon osalta joudutaan pohtimaan yhteistyötä muiden alueiden kanssa”, Lehtonen sanoo.

Käytännössä tehohoitoa vaativia potilaita voitaisiin tarvittaessa siirtää esimerkiksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

”Tällä hetkellä meillä ei ole kapasiteetin puutetta. Suurin ongelma on, että kun Ahvenanmaalla on karanteenissa 900 henkilöä, niin totta kai meillä on myös joitakin sairaalan työntekijöitä, jotka ovat karanteenissa”, Lehtonen sanoo.

Ahvenanmaa siirtyi koronaviruksen leviämisvaiheeseen joulukuun puolivälissä. Sen jälkeen tartuntaluvut laskivat nopeasti, kunnes ne pari viikkoa sitten lähtivät taas nousuun.

”Meillä oli kuukausi, jolloin uusia tartuntoja ei juuri ollut. Ehkä se sai ihmiset suhtautumaan tilanteeseen liiankin rennosti”, Lönnroth pohtii.

Nyt rajoituksia on tiukennettu entisestään. Yläkoulut, toinen aste ja korkeakoulu siirtyivät maanantaina etäopetukseen. Maakuntahallitus suosittelee pidättäytymään sekä aikuisten että lasten harrastustoiminnasta, välttämään julkisia tiloja ja olemaan järjestämättä yksityistilaisuuksia.

Myös aiemmin annetut etätyö- ja maskisuositukset ovat edelleen voimassa.

Vaikka Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä on edelleen esimerkiksi työmatkaliikennettä, rajan yli tuotujen tartuntojen määrä ja merkitys on jäänyt Ahvenanmaalla vähäiseksi. Ruotsista saavuttiin Ahvenanmaalle viime vuonna noin 60 000 kertaa. Tästä joukosta noin 20:lla todettiin koronavirustartunta.

”Nämä ihmiset vaikuttavat noudattaneen karanteenisuositusta hyvin, sillä jatkotartuntoja ei ole juuri tullut”, Lönnroth sanoo.

Maanantaina järjestetyssä maakuntahallituksen tiedotustilaisuudessa maakuntaneuvos Veronica Thörnroos nosti esiin huolensa hiihtolomien vaikutuksesta tautitilanteeseen. Rajaviranomaisten mukaan viime päivinä moni ahvenanmaalainen on palannut kotiin sekä Ruotsista että Manner-Suomesta.

”Niitä, jotka ovat kaikesta huolimatta matkustaneet hiihtolomille, haluan kehottaa olemaan erittäin varovaisia. Erityisesti Ruotsista ja mielellään myös Manner-Suomesta palanneita kehotetaan pysymään omaehtoisessa karanteenissa tautiriskin minimoimiseksi”, Thörnroos sanoi.