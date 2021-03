”Rokottamisessa on toimittu olemassa olevien ohjeiden ja järjestyksen mukaisesti”, sanoo terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Oulun kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla lähes 40 potilasta tai työntekijää on saanut koronavirustartunnan.­

Oulussa kaupunginsairaalassa leviämään päässeet koronavirustartunnat ovat kasvaneet 45 tartunnan ryppääksi. Ainakin kolme potilasta on kuollut. Tartunta on todettu kaupunginsairaalassa 32 potilaalla ja 13 työntekijällä.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo yllättävän tapahtumaketjun käynnistyneen kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla viime viikon alussa. Saattohoito-osasto on parantumattomasti sairaiden palliatiivinen osasto, jossa on hoidettavana muun muassa syöpäpotilaita.

Saattohoito-osastolla useita potilaita sai samanaikaisesti infektio-oireita, jotka testissä osoittautuivat koronavirukseksi.

Jatkotestauksessa samalla osastolla osoittautui, että positiivisia testituloksia oli myös henkilökunnassa. Kolme niistä saattohoito-osaston potilaista, joilla on todettu koronavirustartunta, on kuollut, kertoo Oulun kaupunki maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Potilaita oli ehditty aiempina päivinä siirtää palliatiiviselta osastolta saman sairaalan kuntoutusosastolle, jossa on ilmennyt muutama tartunta. Muihin hoivayksiköihin tehtyjä potilassiirtoja on Mäkitalon mukaan myös jäljitetty, mutta tartuntoja ei ole näistä ketjuista löydetty.

”Tartuntaryväs ei ole vielä rauhoittumaan päin, eli emme uskalla vielä huokaista helpotuksesta. Virus on tällaisissa ryppäissä osoittautunut salakavalaksi”, sanoo Mäkitalo.

Mistä tartunnat palliatiiviselle osastolle tulivat, sitä ei tiedetä.

”Sairaala on ollut vierailukiellossa. Sairaalassa on noudatettu ikääntyneiden hoidossa käytettävää suojausta viime keväästä lähtien. Henkilökuntaa on koulutettu ja tsempattu, neuvottu ja opastettu”, Mäkitalo kertoo.

Siksi yllättäen tullut tieto usean potilaan samanaikaisesta oireilusta ja positiivisista testituloksista tuli Mäkitalon mukaan osastolla sokkina.

Näytteet on lähetetty tutkittavaksi virusmuunnoksen varalta. Tarttuvuus on osastolla saatujen kokemusten perusteella näyttänyt ärhäkältä.

”On tosin epätodennäköistä, että kyse olisi virusmuunnoksesta. Oulussa sitä on vahvistettu vasta neljä tapausta ja ne ovat liittyneet Ruotsin akkutehtaaseen. Normaalin koronaviruksenkin tartuttavuus vaihtelee riippuen tartuttajasta ja tartunnansaajasta”, Mäkitalo muistuttaa.

Kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla henkilökuntaa ei ollut rokotettu koronavirusta vastaan. Taustalla on normaali THL:n ohjeiden mukainen rokotusjärjestys, jonka mukaan Oulussakin on edetty.

”Koska osastolla ei hoideta koronapotilaita eikä koronaepäiltyjä infektiopotilaita, henkilökunta ei kuulu ensimmäisenä rokotettaviin”, Mäkitalo korostaa.

Osaston potilaistakaan ei välttämättä kukaan ole saanut rokotetta. Koska potilaat ovat saattohoidossa, rokotteen ottaminen mahdollisine kuumereaktioineen voi heikentää vointia.

”Rokottamisessa on toimittu olemassa olevien ohjeiden ja järjestyksen mukaisesti. Suoja ei nyt osunut tähän”, Mäkitalo sanoo.

Oulussa on rokotteen on saanut vasta noin 4,5 prosenttia väestöstä, mikä kansallisesti vertailtuna vähän. Syy on kuitenkin luonnollinen eli Oulun nuori väestörakenne.

Ero tulee Mäkitalon mukaan säilymään loppuun asti. ”Tällä hetkellä alle 16-vuotiaita ei rokoteta ja heitä on Oulussa paljon.”

Oulu on yhä epidemian kiihtymisvaiheessa.

Virusmuunnos ei vielä näy alueella samaan tapaan kuin pääkaupunkiseudulla ja sen synnyttämän riskin arvioiminen on Mäkitalon mukaan ”erittäin vaikea tehtävä”.

”Jossain vaiheessa siihen reagoiminen on liian myöhäistä ja jossain vaiheessa se on liian aikaista. Miten osaisi toimia juuri oikealla hetkellä”, pohtii Mäkitalo ja muistuttaa, että rajoituksillakin on seurauksensa.