Kuntien maksamat erokorvaukset pienentyivät roimasti. Osa kunnista ei maksa luottamuspulatilanteessa enää mitään. Samaan aikaan uusia kunnanjohtajia haetaan jatkuvasti.

Siikalatvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno (vas) ja tuore kunnanjohtaja Pirre Seppänen kunnantalolla. Seppäsen johtajasopimukseen ei myönnetty erorahaa, mutta nyt sitä on alettu pohtia.­

Kunnanjohtajien virat ovat joutuneet viime vuosina kovaan ristiaallokkoon. Kunnat hakevat johtajia jatkuvasti, ja kun uusi johtaja valitaan, hän ei välttämättä istu kauan virassaan.

Samaan aikaan on muuttunut kunnanjohtajien kohtelu. Luottamushenkilöt lupaavat aiempaa nihkeämmin johtajalleen ”kultaisen kädenpuristuksen” eli luottamuspulatilanteissa maksetun erokorvauksen.

Kuntalehden tekemän selvityksen mukaan erokorvaukset kutistuivat kolmessa vuodessa tuntuvasti. Kun aiemmin lähes puolessa uusista johtajasopimuksista erokorvaukseksi sovittiin vuoden palkka, nyt saman verran luvattiin vain joka seitsemännessä sopimuksessa. Yleisimmin sovittiin noin puolen vuoden palkasta.

Jotkut kunnat ovat päätyneet jopa niin sanottuun nollalinjaan eli luottamuspulatilanteessa vapaaehtoisesti eroava ei saa työehtosopimuksen mukaisen irtisanomisajan palkan lisäksi mitään ylimääräistä.

”Linja on selvästi tiukentunut”, sanoo Suomen Kuntajohtajien puheenjohtaja, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

”Onko niin, että kunnissa ei haluta maksaa enempää ja liittyykö se taloudelliseen tilanteeseen”, pohtii Karjalainen.

Karjalaisen mielestä muuttunut linja on ristiriidassa sen kanssa, että hakijamäärät kunnanjohtajiksi ovat vähentyneet jopa vetovoimaisissakin kunnissa.

”Kuntatyönantajan pitää nykyään kilpailla avoimen sektorin kanssa tilanteessa, jossa on vähän liikkuvaa työvoimaa. Siitä alkaa olla Suomessa pula”, Karjalainen sanoo.

Kunnanjohtajan pestin jättäneitä on viime vuosina ollut Karjalaisen mielestä poikkeuksellisen paljon. Useimmiten syynä on työyhteisössä syntynyt luottamuspula – myös silloin, kun siitä ei ole julkisuuteen kerrottu.

”Syyt ovat moninaiset, kuten kuntien vaihtoehdottomuus tässä taloustilanteessa. Aina odotetaan jotain muutosta, on odotettu jo vuodesta 2004”, sanoo Karjalainen.

Hän muistuttaa myös, että valtaosassa kunnista asukasluku pienenee joka vuosi. ”Sekin on osa tätä kuviota.”

Karjalaisen mukaan syyt ovat yhteisiä sekä kuntajohtajille että poliittisille päätöksentekijöille.

”Niistä pitäisi yhdessä selvitä, mutta vaikeudet kasvavat ja tunteet käyvät kuumana, eivätkä kansalaiset hyväksy pienenevää budjettia ja ikäviä leikkauksia”, Karjalainen kuvaa.

Koska luottamuspula kuntajohtajaa kohtaan on ollut viime aikoina päällä niin monessa kunnassa, se on voinut sytyttää halun pienentää erokorvauksia tai jopa poistaa ne kokonaan.

Ei enää ”kultaisia kädenpuristuksia”, kun johtajasta pääsee eroon ilman sitäkin – näin on kunnissa ehkä ajateltu.

Kari Karjalaisen mielestä ajattelu on ristiriitaista.

”Erokorvaus on hyvä kannustin nimenomaan riitatilanteita varten. Sen avulla johtajasta pääsee helpoimmin eroon”, Karjalainen muistuttaa.

Nollalinja valittiin viime vuonna esimerkiksi Siikalatvalla Pohjois-Pohjanmaalla, jossa kunnanhallitus eväsi tuoreen kunnanjohtajan Pirre Seppäsen, 29, johtajasopimuksesta erokorvauksen kokonaan.

”Perinteisesti erokorvaus on ymmärretty uhkana menettää paljon rahaa pienestä syystä, ei niinkään työkaluna ristiriitatilanteessa. Sellaiseksi luottamushenkilöt meilläkin sen mielsivät”, sanoo Siikalatvan kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno (kesk).

Kunnanjohtaja Seppänen sanoo asian tuoneen ikävän sävyn työtehtävien aloitukseen.

”Kun kunnanhallitus totesi, että sopimukseen ei kirjata erokorvausta, joka muualla on täysin normaali, tuntuihan se ikävältä. Se ei siivittänyt kovin hyvää aloitusta”, Seppänen kuvaa.

Hän sanoo tilanteen näyttäytyneen negatiivisena ja huolestuttaneen häntä.

”Toki tähän asti on ollut töitä ja luotan, että jos kävisi niin ikävästi että näkemykset eriäisivät ja joutuisin lähtemään syystä tai toisesta, että töitä löytyy”, sanoo Seppänen.

Se ei poista sitä huolta, mikä liittyy töiden äkilliseen loppumiseen. Työntekijänä asema olisi turvatumpi kuin johtajana.

”On aika vaikea määritellä ja kuvata, milloin ja miten luottamus menee. Jos niin vaikeaan tilanteeseen tullaan, on varmasti kaikille hyvä, että on sovittu prosessi, miten työsuhde päättyy”, pohtii Seppänen.

Siikalatvalla onkin tultu nyt toisiin ajatuksiin ja ”maltillista erokorvausta” ollaan Junnon mukaan nyt Seppäsen koeajan päätyttyä ottamassa mukaan sopimukseen.

”Asia on prosessissa. Luottamushenkilöt ovat päätymässä siihen, koska korvaus on niin yleinen, emmekä halua olla silmätikkuna”, Junno sanoo.

Suunnitteilla Siikalatvalla on erokorvaus, joka olisi aluksi pienempi, mutta kasvaisi virkavuosien karttuessa.

Nollalinjaa edustava johtajasopimus johti poikkeukselliseen tilanteeseen Ruokolahdella Etelä-Karjalassa, jossa kunnanjohtajaksi valittu Anu Sepponen on valittanut kunnan päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Sepponen on valitusprosessin kestäessä jatkanut aiemmassa pestissään kunnanjohtajana Rautalammilla Pohjois-Savossa ja hakee parhaillaan myös kunnanjohtajaksi Luumäelle Etelä-Karjalaan.

Ruokolahden kunta puolestaan on katsonut Sepposen valinnan rauenneeksi. Kunta on valinnut uuden johtajan, jonka sopimuksesta erokorvaus niin ikään puuttuu, mutta virallisesti johtaja on yhä Sepponen.

Voisiko erokorvauksista luopua kautta linjan kaikilla sektoreilla, joissa niitä maksetaan? Tätä on pohtinut työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen.

”Tarvitaanko kultaista kädenpuristusta? Tarvitaanko turvaa sitä silmällä pitäen, jos joutuu hommasta pois? Korvauksista voitaisiin ehkä luopua tai niitä olennaisesti pienentää muuallakin kuin kunnanjohtajien sopimuksissa”, sanoo Koskinen.

Hän uskoo, että kunnanjohtajiksi ja yleensäkin johtajiksi kyllä riittää ehdokkaita, eikä valintaa tarvitse kohdistaa hakijaan, joka pitää kiinni suuresta erokorvauksesta.

Koskinen muistuttaa, että hyvätuloiset johtajat eivät tyypillisesti jää taloudellisesti pulaan, kun he etsivät uutta työtä.

”Kunnat saattavat pitää suuria erokorvauksia veronmaksajien rahojen haaskauksena. Saatetaan myös luottaa siihen, että kalliiseen oikeudenkäyntiin ei ole kummallakaan osapuolella halua”, Koskinen pohtii.

Kuntajohtajien ansiotaso on suoraan verrannollinen kunnan asukasmäärään. Keskimääräinen kokonaisansio oli 8 088 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Isoimmissa kaupungeissa johtaja ansaitsee 12 000–15 000 euroa kuussa ja pikkukunnissa tyypillisesti runsaat 6 000 euroa.

Lappilaisen Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari tutki kuntien johtajasopimuksia tuoreessa pro gradu -työssään Vaasan yliopistoon.

Kunnanjohtaja on kunnan toimitusjohtaja, hän korostaa.

”Irtisanomissuoja on heikompi kuin muilla kunnan johtavilla viranhaltijoilla. Vastaavasti on oltava kompensaatio tästä tuulisuudesta ja tulosvastuullisuudesta”, sanoo Mulari.

Mulari uskoo, että erokorvaus tulee kuntalakiin pakolliseksi.

”Summista ei varmaankaan puhuta, mutta tällainen signaali on todennäköisesti tulossa jossain vaiheessa”, Mulari sanoo.

Mularin mielestä erokorvaus korostuu yleisessä keskustelussa liikaakin, koska johtajasopimus on paljon muutakin.

”Kuitenkin, jos erokorvaus puuttuu, johtajasopimus on torso”, sanoo Mulari, jonka omaan sopimukseen kuuluu kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus luottamuspulatilanteessa.

Mulari on toisaalta huomannut, ettei erokorvaus enää leimaa kunnanjohtajan uraa samalla tapaa kuin aiemmin.

”Aiemmin se saattoi olla työuran loppu. Nykyään se ei ole loppuiäksi leimaava, vaan ihmiset ovat usein työllistyneet pikaisesti vastaaviin tehtäviin.”

Kunnanjohtajaksi myös tullaan laajemmin eri koulutustaustoista ja edetään yhä useammin yksityisen puolen tehtäviin.