Viikoilla 1–7 raportoituja ravintoloissa tapahtuneita tartuntoja oli yhteensä 451. Osa ravintola-altistumisista on johtanut suuriin tartuntaketjuihin.

Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta pitää sisällään lukuja siitä, paljonko koronavirustartuntoja on alkuvuonna yhdistetty ravintoloihin.

Hallitus antoi eduskunnalle maanantaina lakiesityksen, jolla ravintolat on määrä sulkea kolmeksi viikoksi 8.–28. maaliskuuta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Viikoilla 1–7 raportoituja ravitsemusliikkeissä tapahtuneita tartuntoja oli yhteensä 451. Luku perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairaanhoitopiireiltä saamiin ilmoituksiin.

Samalla aikavälillä Suomessa raportoitiin noin 17 000 uutta koronavirustartuntaa. Tunnettujen ravintolatartuntojen osuus koko tartuntojen määrästä on noin 2,5 prosenttia.

Esitys kuitenkin toteaa, että sekä ravintola-altistusten että niistä lähteneiden tartuntojen määrä on ”huomattava aliarvio”. Läheskään kaikkia tartuntoja ei saada selvitettyä, ja alueelliset erot tartunnan lähteiden selvittämisessä ovat suuria. Viikolla 7 koko maassa joka kolmannen tartunnan lähdettä ei saatu selvitettyä.

Hallituksen asiakirjasta uutisoi ensin Iltalehti.

Esityksen mukaan alkuvuonna Suomessa on todettu lukuisia ravintoloista alkaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita, joissa lähes kaikki ravintolassa asioineet ovat saaneet tartunnan. Suurin riski tartunnan saamiselle on ollut alkoholin myyntiin keskittyvissä ravintoloissa.

Myös ruokaravintoloissa on todettu tartuntoja. Esityksessä arvioidaan, että koronaviruksen aiempaa herkemmin tarttuvien muunnosten yleistyminen kasvattaa tartuntariskiä ravintoloissa sekä muissa tiloissa, joissa kokootuu runsaasti aikuisväestöä.

THL:n sairaanhoitopiireiltä saamien ilmoitusten mukaan viikoilla 1–7 todettiin yhteensä 78 ravintoloissa tapahtunutta altistumistilannetta, joissa altistuneita oli vähintään 10.

Hallituksen esityksessä todetaan, että ravintola-altistumisten todellinen määrä on huomattavasti tätä suurempi, sillä pieniä altistustilanteita on paljon. Moni osaa nimetä altistuneiksi vain oman seurueensa jäsenet, eikä muita, tuntemattomia asiakkaita.

Tartuntojen lähteen nimeäminen on esityksen mukaan ravintoloissa vaikeaa, sillä ihmisten vaihtuvuus on suurta eikä kävijöistä pidetä kirjaa. Työpaikoilla ja oppilaitoksissa tilanne on toinen.

Osa altistumisista on johtanut suuriin tartuntaketjuihin. Esityksessä kerrotaan tapauksesta, jossa helsinkiläisravintolassa koronavirukselle altistui 30 ihmistä viidestä eri seurueesta. Heistä 24:llä todettiin jatkotartunta.

Tapaus ei ole lajissaan ainoa: esityksen mukaan toisessa ravintolassa tapahtuneen altistumistilanteen yhteydessä lähes kaikki 20:sta altistuneesta sai jatkotartunnan. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on ollut lukuisia pienempiä ravintoloiden tartuntaryppäitä. Toisaalta kaikissa altistumistilanteissa ei ole todettu lainkaan jatkotartuntoja.

Raportissa viitataan myös Jyväskylässä alkuvuonna levinneeseen tartuntaryppääseen, jossa anniskeluravintolasta lähteneeseen tartuntaryppääseen liitettiin yli sata tartuntaa.

Esitys kuvaa ravintoloiden yhteyttä koronavirustartuntoihin ja -altistumisiin varsin eri tavoin kuin matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara.

Helmikuun puolivälissä Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi STT:lle THL:n suositusta siitä, että pääkaupunkiseudun baarit, pubit ja yökerhot sulkisivat ovensa kokonaan kolmeksi viikoksi.

”Niillä kuvioilla, mitä THL esitteli, ei voi mitenkään perustella tällaisia toimia. Ravitsemisliikkeistä on lähtenyt edelleenkin erittäin vähän tartuntoja liikkeelle ja ne, jotka ovat lähteneet, ovat lähteneet muutamista yökerhoyrityksistä. Jo nykylain perusteella, jos yritykset toimivat vastuuttomasti, ne voidaan sulkea enintään kuukaudeksi”, Lappi sanoi tuolloin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että seurantatietojen perusteella arvioiden ravintolatartunnat muodostavat tällä hetkellä huomattavan osan niistä kodin ulkopuolella tapahtuvista tartunnoista, joita tehokkailla rajoitustoimenpiteillä on mahdollisuus ehkäistä.

Hallituksen esitys kolmen viikon ravintolasulusta koskisi alueita, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.

Niin kahvilat, baarit, yökerhot kuin ruokaravintolatkin sulkisivat ovensa. Myös terassit olisi suljettava. Ruoan ulosmyynti olisi edelleen sallittua. Henkilöstö- ja laitosruokalat saisivat edelleen pitää ovensa auki.

Eduskunta käy lähetekeskustelun lakiesityksestä tiistaina.