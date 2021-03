”Mikään lääketieteellinen testi ei ole sataprosenttinen”, sanoo ylilääkäri Asko Järvinen Husista.

Joskus koronavirustesti näyttää negatiivista tulosta, vaikka ihminen on saanut koronavirustartunnan. Jopa vakavista oireista kärsivän potilaan testitulos voi näyttää negatiivista siitä huolimatta, että oireet täsmäävät koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Näin kertovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ja infektioylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (Kys).

Koronatestistä saadut väärät negatiiviset tulokset ovat kuitenkin melko harvinaisia.

Koivulan mukaan Kuopiossa on hoidettu yksittäisiä vakavasti sairaita potilaita, joiden koronatestitulokset ovat olleet negatiivisia.

”Joitakin yksittäisiä tapauksia on ollut, että potilas on ollut vaikeammin sairas. Ei ole ollut enää ylähengitystien oireita, kuten nuhaa ja kurkkukipua, vaan vaiva onkin jo keuhkotulehdus. Virus on jo paennut sieltä näytteenottopaikalta alemmaksi keuhkoihin. Onkohan meillä ennätys, että peräti viisi nenänielusta otettua testiä oli negatiivisia”, Koivula sanoo.

Positiivinen testitulos saatetaan silloin saada syvemmältä, keuhkoista otetuista näytteistä. Koivulan mukaan näissä tapauksissa taudinkuva on kuitenkin ollut niin ilmeinen, että potilaita on hoidettu koronapotilaina negatiivisista testeistä huolimatta.

Husin Asko Järvisen mukaan vääriä negatiivisia testituloksia tulee melko harvoin, mutta ne saavat silloin sitäkin suuremman huomion paitsi lääkäreiden keskuudessa myös kyseisellä potilaalla.

”Tapauksia on huomattavan vähän, mutta niistä käytävä keskustelu on merkittävää. Usein se johtaa siihen, että ei ole suojauduttu, tai joihinkin muihin jatko-ongelmiin”, Järvinen sanoo.

”Mikään lääketieteellinen testi ei ole sataprosenttinen. Hyvätkin testit ovat osuvuudeltaan 70 ja 90 prosentin välimaastossa. Eli sieltä tulee vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia.”

Väärät negatiiviset tulokset liittyvät Järvisen mukaan yleisimmin näytteenoton ajankohtaan ja siihen, kuinka huolellisesti näyte on otettu.

Näytteenottaja ei aina onnistu saamaan nenänielusta testitikun kyytiin virusta, vaikka virus ihmisessä lymyilisikin. Virusta ei välttämättä löydy myöskään silloin, kun näyte otetaan liian varhain altistumisen jälkeen tai liian myöhään sairauden edettyä vaikeaksi.

On tapauksia, joissa koronaviruksen vaikeaan muotoon sairastuneilta ihmisiltä ei löydetä virusta heti. Järvisen mukaan tämä liittynee siihen, että osalla vaikeasti sairastuneista viruksen määrä elimistössä on siinä vaiheessa jo pienentynyt ja vaikea tauti johtuu elimistön puolustusreaktiosta.

”Se ei ole iso joukko, mutta joitakin on.”

Vaikeasti sairailta potilailta virusta etsitään paitsi alahengitysteistä otetuilla näytteillä myös muilla testeillä.

Liian pian altistumisen jälkeen tehty testi voi antaa väärän negatiivisen tuloksen, koska virus sairastuttaa ihmisen keskimäärin 5–6 päivää altistumisesta. Ihminen alkaa erittää virusta päivä tai pari ennen oireita, joten positiivinen testitulos voidaan saada 3–5 päivän kuluttua altistuksesta.

Järvisen mukaan esimerkiksi viikon kuluttua altistuksesta virus löytyy jo suuremmalla todennäköisyydellä. Tosin pieni joukko ihmisistä sairastuu vasta 11–12 päivän kuluttua, jolloin positiivisen testituloksen saaminen voi kestää pitkäänkin.

”Jos altistustilanteen jälkeen oireettomana käy testissä, testi ei koskaan kerro, ettei minulla ole virusta. Kun testi otetaan oireettomalta, se kertoo vain sen, onko juuri tällä hetkellä sairastuminen tulossa päivän kahden sisällä. Mutta se ei kerro sitä, onko sairastuminen tulossa kolmen päivän päästä. Seuraavana päivänä voi olla huonolla onnella tartuttava”, Järvinen sanoo.

”Testiin voi luottaa oireisena, mutta jos sinne menee oireettomana vaikka altistustilanteen jälkeen, se ei vapauta karanteenista tai varotoimista.”

Järvinen huomauttaa, että tämä koskee myös rajatestauksia.

”Yksi testi ei kerro, että ihminen ei tule viruksen kanssa maahan.”

Testitulokseen voivat vaikuttaa myös ihmisten yksilölliset vaihtelut. Osa ihmisistä erittää paljon virusta, jolloin se löytyy helposti testissäkin. Virusta vähän erittävillä testitulos voi olla herkemmin negatiivinen, etenkin jos näyte on otettu varovasti.

Järvisen mukaan koronatesti on hyvin herkkä, joten testitulokseen voi pääosin luottaa, jos se otetaan oikein oireiselta ihmiseltä. Samaa mieltä on Kysin Irma Koivula.

”Kun ajatellaan, kuinka paljon virusta löytyy myös oireettomilta. Ei tarvitse edes olla tulehdusta nenänielussa, ja silti se löydetään”, hän kertoo.

”Pidän suurempana ongelmana niin sanottua väärää positiivista tulosta. Sitä häntää eli virusta näkyy vielä, vaikka sairastumisesta on jo useita viikkoja, ellei kuukausia. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessa ongelma, jos ajatellaan vaikka maahantuloa ja vaatimusta negatiivisesta testituloksesta.”