Lähinnä huume- ja aserikoksia koskevaa juttua aletaan käräjöidä Helsingissä kahden viikon päästä.

Niko Ranta-aho on ollut pääsyytetty Katiska-huumejutussa. Poliisi uskoo käräyttäneensä maahantuontiorganisaation, jolta aineet tulivat.­

Syyttäjät ovat nostamassa syytteet noin 30 syytetyn jutussa, jossa ainakin hollantilaisia ja suomalaisia henkilöitä on syytteessä pääosin huume- ja aserikoksista. Yhtä henkilöä syytetään jutussa myös törkeästä rahanpesusta.

Poliisi uskoo päässeensä kyseisessä jutussa kiinni sekä suuren Katiska-jutun että pohjanmaalaisen kunnallispoliitikon huumejutun taustoihin. Kyse on huumeiden maahantuontiorganisaatiosta, jonka jäljet veivät poliisin mukaan Hollantiin.

Kaikkiaan kyse on poliisin mukaan yhteensä 800 kilon huumejutusta, jossa kaikki aineet eivät ehtineet päätyä Suomeen. Rikosepäilyt ovat käsittäneet useita eri huumausainelajeja, muun muassa 300 kiloa amfetamiinia.

Juttua aletaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona 17. maaliskuuta.

Aineita kuljetettiin Suomeen kukkarekoissa.

Suomessa poliisi sai tapaukseen ratkaisevaa näyttöä, koska kollegat Keski-Euroopassa pääsivät käsiksi alamaailman matkapuhelinjätin tietoihin.

Encrochat-niminen yhtiö oli luvannut käyttäjilleen suojatut yhteydet, mutta poliisi pääsi seuraamaan viestintää reaaliajassa viime vuoden keväällä. Esimerkiksi Ranskassa 90 prosenttia käyttäjistä kuului poliisin kertoman mukaan alamaailmaan.

Encrochatia ovat hyödyntäneet muun muassa Sinaloan huumekartelli Meksikossa, useat järjestäytyneet rikollisryhmät Euroopassa ja ainakin osa Katiska-jutun syytetyistä Suomessa.

Katiska on ollut tähän saakka tiettävästi Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu, jonka pääsyytetyt ovat Niko Ranta-aho ja Janne Tranberg. Ranta-aho on pääosin myöntänyt ja Tranberg taas kiistänyt nuo syytteet.

HS koosti viime syksynä laajan jutun Encrochatista. Selvityksen perusteella yhtiön jäljet katosivat Panamaan.

Katiskan lisäksi juttu on kattanut poliisin käsityksen mukaan myös muiden merkittävien huumejuttujen aineet.

Pohjanmaan käräjäoikeus on jo langettanut tuomioita jutusta, jossa pariskunta piti hallussaan 46:ta kiloa amfetamiinia ja jakoi ainetta muille myyntiin.

Törkeästä huumerikoksesta on syytteessä samassa jutussa myös keskustan kunnallispoliitikko, joka on vaikuttanut Kristiinankaupungissa. Hänen tekemänsä rikoksen epäillään tapahtuneen syksyllä 2019, ja syytteiden käsittelyä oikeus on kaavaillut ensi syksylle.

Helsingissä poliisi on puolestaan tutkinut muun muassa somalitaustaisten henkilöiden huumekauppaa. Myös nämä aineet ovat poliisin käsityksen mukaan peräisin samoilta tukkureilta.

Tekoaika tutkituissa rikoksissa on vuoden 2018 kesäkuusta vuoden 2020 toukokuuhun. Tutkittavana on ollut kaikkiaan 17 huumausaineiden maahantuontia.