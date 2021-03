Rikosepäily perustui toimittajan kuvaamaan videoon, jossa oli kommentoitu Haaviston käyttäytymistä. Syyttäjä päätti jättää syyttämättä Haavistoa, koska hänen ratkaisuilleen liikenteessä löytyivät hyväksyttävät syyt.

Syyttäjä on tehnyt päätöksen jättää syyttämättä ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosepäily perustui Seiska-lehden toimittajan joulukuussa kuvaamaan videoon, johon oli myös lisätty kommentaaria Haaviston ratkaisuista liikenteessä.

Tapauksessa oli kyse siitä, ajoiko Haavisto Helsingissä kotoaan kohti valtioneuvoston linnaa piittaamatta kahdesta suojatiestä ja kiellosta pysähtyä valtioneuvoston linnan eteen. Syyttäjän mukaan näin ei kuitenkaan tapahtunut.

”Jätän syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta, koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi”, syyttäjä Kaisa Ahla toteaa päätöksessä.

Videolla muun muassa näkyy kuinka Haavisto ohittaa kahdessa kohtaa suojatien maalaukset pysähtymättä. Ensimmäisessä kohdassa maalausten reunassa seisoo jalankulkija, ja toisessa kohdassa suojatien eteen oli pysäköity pakettiauto.

Haaviston toiminnalle löytyi kuitenkin järkevä selitys, syyttäjä katsoi. Syynä olivat työmaat.

Ensimmäisen suojatien kohdalla suojatie oli poistettu yksiselitteisesti käytöstä. Toisellakin kohtaa näin saattoi ajatella, eikä epäselvyyttä voida katsoa haitaksi rikoksesta epäillylle.

”Toisessa suojatietilanteessa on suojatiemaalaukset tiessä ja suojatiekyltti on poistettu toiselta puolelta katua. Toisella puolella tietä kyltti edelleen on, joten on epäselvää, onko suojatie ylipäänsä käytössä vai ei”, syyttäjä Ahla toteaa.

Haavisto hidasti vauhtiaan pakettiauton takia ja jatkoi matkaa, koska jalankulkijoita ei ollut.

Myöskään työpaikkansa edessä Haavisto ei rikkonut sääntöjä, syyttäjä katsoi. Valtioneuvoston linnan edessä pysähtyminen on kielletty, mutta Haaviston käyttäytymiselle löytyi myös tässä kohdassa hyväksyttävä syy.

Haavisto pysähtyi, koska hän joutui odottamaan toisen ajoneuvon takia omaa vuoroaan päästä työpaikkansa sisäpihalle.

”Haavisto on selvittänyt miksi hän on joutunut pysäyttämään tilanteessa ja hänen kertomansa vahvistuu tallenteelta”, syyttäjä Ahla kirjoittaa.