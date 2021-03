Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Koronavirus

Kolmen viikon ”sulkutila” ei ehkä riitä THL:n mukaan taltuttamaan tautitilannetta – Rokotusten positiiviset vaikutukset ovat kuitenkin jo näkyvissä

Vaikka tautitapausten määrä on kasvanut vuodenvaihteen jälkeen, uusien koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on laskenut. Kehitys on todennäköisesti rokotteiden ansiota.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen (edessä) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola pitivät THL:n ja STM:n viikoittaisen koronatilannekatsauksen Helsingissä torstaina.­