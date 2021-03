Merioikeus tuomitsi moottoriveneen kuljettajan puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä liikkenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdesta törkeästä vamman tuottamuksesta.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut moottoriveneen kuljettajan puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdesta törkeästä vammantuottamuksesta.

Noin 15-metrinen moottorivene törmäsi kahdeksanmetriseen moottoripurjeveneeseen Airiston selällä Paraisilla 3. elokuuta 2019. Turmassa kuolivat vuosina 1969 ja 1973 syntyneet veljekset.

Yksi purjeveneen matkustajista kuoli tapahtumapaikalla ja veneen päällikkö myöhemmin sairaalassa. Lisäksi kolme matkustajaa loukkaantui turmassa.

Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen merioikeus Helsingin hovioikeuspiirissä.

Oikeudessa ratkottiin sitä, laiminlöikö moottoriveneen kuljettaja asianmukaisen tähystyksen ja jättikö hän noudattamatta väistämisvelvollisuuttaan.

Moottoriveneen nopeus oli ennen törmäystä noin 23 solmua ja purjeveneen noin viisi solmua. Moottorivene nousi purjeveneen päälle ja kulki osittain sen yli.

Moottorivene törmäsi takavasemmalta purjeveneen vasempaan kylkeen.

Syyttäjä vaati moottoriveneen käyttäjälle ehdotonta vankeutta.

Puolustus taas on pitänyt yhteentörmäystä tapaturmana.

”Vastaaja on tähystänyt. Havaittuaan veneen vastaaja on väistänyt”, puolustus totesi käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa.

Sää onnettomuuden aikana oli kirkas ja näkyvyys hyvä, oikeus totesi.

"Vallinneissa olosuhteissa [syytetyn] olisi asianmukaisesti tähystämällä tullut havaita moottoripurjevene ainakin meripeninkulman etäisyydeltä. [syytetyn] moottoriveneen nopeuden ollessa 23 solmua hänen olisi siten tullut nähdä moottoripurjevene yli kahden minuutin ajan ennen yhteentörmäystä. [Syytetyllä]olisi siten ollut runsaasti aikaa havaita toinen vene ja välttää yhteentörmäys", oikeus katsoi.

Oikeus tuli siihen tulokseen, että ainoa järkevä selitys oli tähystyksen laiminlyöminen. Se tuli kuitenkin katsoi, että kuljettaja pyrki ja ilmeisesti myös onnistui hidastamaan jonkin verran moottoriveneen vauhtia ennen törmäystä. Muuten purjevene ei olisi pysynyt pinnalla.

Oikeus tulkitsi, että moottoriveneen kuljettaja laiminlöi sekä tähystys- että väistämisvelvollisuutensa. Hänellä oli myös vauhdin takia velvollisuus toimia korostetun huolellisesti.

"Asiassa on näillä perusteilla katsottava selvitetyksi, että törmäys on tapahtunut syytteessä kerrotulla tavalla. Toisin kuin [syytetty] on kertonut, hän ei ole ehtinyt tehdä väistöliikettä ennen yhteentörmäystä.”

Oikeuden mukaan toiminta oli törkeän huolimatonta ja toiminta oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten hengelle tai terveydelle.