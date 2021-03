Jatkossa myös oireeton altistushälytyksen saanut ohjataan testiin.

Koronavilkku-sovellus on ladattu jo 2,3 miljoonaan suomalaispuhelimeen.­

Tiistaina uutisoitiin, että sairaanhoitopiirien mukaan Koronavilkku-sovelluksesta saadut hyödyt ovat jääneet vähäisiksi. Ylen haastattelema Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen kertoi poistaneensa Koronavilkun puhelimestaan.

Lue lisää: Yle: Ylilääkäri poisti Koronavilkun puhelimestaan ja ehdottaa sovelluksesta luopumista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehottaa pitämään sovelluksen jatkossakin puhelimessa.

”Koronavilkkua ei ole mitään järkeä poistaa puhelimesta. Tartuntojen ilmaantuvuus on kasvussa, ja epidemian hallitsemiseksi tehdään yhä rajumpia rajoitustoimia. Koronavilkku on yksi täydentävä työkalu, jonka avulla saavutetaan sellaisia altistuneita, jotka jäisivät muuten pimentoon”, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi aikoo pitää Koronavilkun puhelimessaan.

”Jos Koronavilkkua ajattelee tartunnanjäljityksen apuvälineenä, silloin voi kokea, että vilkku ei palvele. Sovellus ei ole kuitenkaan tavallisen tartunnanjäljityksen apuväline, vaan täydentää sitä epidemian hallinnassa”, Isosomppi korostaa.

Isosomppi on Yrttiahon linjoilla kertoessaan sovelluksen vahvuuksista.

”Koronavilkku pystyy antamaan ihmisille tietoa mahdollisesta altistumisesta sellaisissa tilanteissa, joihin meidän tavallinen tartunnanjäljityksemme ei pysty”, hän sanoo.

Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä. Oireeton tartunnan saanut istuu tuntemattoman henkilön vieressä, ja vieruskaveri altistuu tietämättään virukselle.

”Vilkun ilmoittamaan mahdolliseen altistumiseen liittyy epävarmuuksia, joten hälytyksen perusteella ketään ei laiteta karanteeniin”, Isosomppi sanoo.

Isosomppi uskoo, että vilkun ilmoitus motivoi hälytyksen saanutta pohtimaan omaa toimintaansa.

”Jos minä saisin hälytyksen, jättäytyisin heti etätöihin. Kaikilla ei ole etätyömahdollisuutta, mutta kontaktit olisi hyvä saada minimiin ja noudattaa hygieniatoimia erityisen huolellisesti. Esimerkiksi joku toinen voisi hoitaa kauppareissut”, Isosomppi sanoo.

Myös Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö aikoo pitää Koronavilkun ehdottomasti puhelimessaan.

”Vaikka vilkun toimintalogiikka ei ole aukoton, saan sen avulla tiedon siitä, onko koronavirusta kantava henkilö ollut lähettyvilläni.”

Koronavilkkua on kritisoitu siitä, että se ei ota huomioon virusmuunnoksia, jotka tarttuvat aiempaa viruskantaa herkemmin.

Aronkydön mukaan mahdollinen altistushälytys on nyt otettava aiempaakin vakavammin. Vilkku varoittaa, jos tartunnan saanut on ollut altistuneen lähellä vartin verran.

”Virusmuunnokset leviävät herkemmin kuin aiempi viruskanta. Nyt kun sovelluksesta tulee altistushälytys, riski tartuntaan on aiempaa korkeampi. Tämähän tarkoittaa, että sovellus kannattaa ehdottomasti pitää puhelimessa”, Aronkytö sanoo.

Koronavilkku-sovellus on ladattu jo noin 2,3 miljoonaan suomalaispuhelimeen. Sovellukseen on tehty ilmoituksia tartunnoista noin 14 000 kertaa. Altistumisilmoitusten tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä niitä ei saa lainsäädännön mukaan tallentaa.

Jotain osviittaa altistumisilmoituksista on, sillä sovelluksen kautta on tehty noin 28 000 oirekyselyä.

Risto Pietikäisen mukaan sovelluksen vilkutusten hoitaminen vie työaikaa varsinaiselta jäljitystyöltä. Yrttiaho ihmettelee väitettä sovelluksen aiheuttamasta työtaakasta, sillä vilkutusten hoitaminen on suoraviivaista.

”Kun jäljittäjä soittaa altistuneelle, hän kysyy, onko koronavilkku käytössä. Jos on, jäljittäjä antaa järjestelmäkoodin, jonka altistunut naputtelee sovellukseen”, Yrttiaho selventää.

Yrttiaho arvioi, että kritiikki voi joutua vääristä odotuksista.

”Sovelluksen tavoitteena on tavoittaa altistuneita. Lainsäädännön mukaan tartunnan lähteen henkilöllisyys ei saa vahingossakaan paljastua, joten sovellus ei kerro, missä ja milloin tartunta on tapahtunut. Nämä tiedot olisivat tietenkin jäljittäjän työn kannalta merkityksellisiä”, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho myöntää, että Koronavilkku on työllistänyt terveydenhuollon työntekijöitä.

”Moni altistusilmoituksen saanut on halunnut ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Varsinkin oireettomat ovat kyselleet toimintaohjeita”, Yrttiaho sanoo.

Epävarmuus helpotti torstaina, kun Koronavilkusta julkaistiin päivitetty versio.

”Testausstrategian muutoksen jälkeen oireettomat, jotka saavat altistumisilmoituksen, pääsevät testiin, mikäli alueella on riittävästi testauskapasiteettia”, Yrttiaho kertoo.

Koronavilkun tehokkuuden seuraaminen on lainsäädännön takia vaikeaa. THL on verrannut sovellusta Sveitsissä käytössä olevaan vastaavaan sovellukseen. Sveitsissä sovellus on ladattu 1,7 miljoonaan puhelimeen.

”Meillä on viisinkertainen määrä oirearvioita Sveitsin sovelluksessa tehtyihin yhteydenottoihin verrattuna. Mitä useampi käyttää sovellusta, sitä todennäköisemmin altistuminen tunnistetaan”, Yrttiaho kertoo.

Koronavilkku voi myös herätellä koronaväsymystä potevia ihmisiä. Moni lipsuu nyt turvaohjeiden noudattamisessa.

”Jaksavatko kaikki toimia nyt prikulleen ohjeiden mukaan? Sekin on hyvä asia, jos vilkkuhälytyksen saanut noudattaa jatkossa napakammin suosituksia. Oikeaan käyttäytymiseen ohjaamisella on vaikutusta väestötasolla”, Sanna Isosomppi puntaroi.