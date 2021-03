STM sanoo antaneensa Haloselle tietoa ylipäätään koronarokotteista.

Venäläisen Sputnik-rokotteen antama suojateho oli The Lancet -tiedelehdessä julkaistun kolmannen vaiheen ihmiskokeen perusteella lähes 92 prosenttia.­

Presidentti Tarja Halonen vahvisti torstaina MTV:n uutisille Venäjän tarjonneen Suomen käyttöön Sputnik V -koronarokotteen valmistusteknologiaa.

Halonen oli MTV:n uutisten mukaan ollut yhteydessä Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajaan Valentina Matvijenkoon Maailman terveysjärjestön WHO:n pyynnöstä. WHO:n pyyntö liittyi Sputnik-rokotteen hyväksyntäprosessiin, ei tuotantoteknologian toimittamiseen.

”Kiitin tiedosta ja sanoin, että minulla ei tietenkään ole mitään valtuutusta sanoa siihen mitään sen enempää. Muuta kuin että vien asian eteenpäin hallituksessa ministeri (Krista) Kiurulle”, Halonen kertoi MTV:n uutisille.

Aiemmin torstaina uutistoimisto Tass oli kertonut, että Venäjä oli valmis toimittamaan Suomelle Sputnik V -koronarokotteen valmistamiseen sopivaa teknologiaa. Asia oli noussut esille Halosen ja Matvijenkon puhelinkeskustelun aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin STT:lle torstai-iltana, ettei siellä ollut tietoa Halosen käymistä keskusteluista.

”Se tieto meillä on, että meiltä on annettu Haloselle tietoa ylipäätään koronarokotteisiin liittyen. Eli hän on saanut taustatietoa sosiaali- ja terveysministeriöstä erilaisiin asioihin”, ministeriöstä kerrottiin.

Ministeriöstä muistutettiin, että Halonen tekee omaa työtään Maailman terveysjärjestön WHO:n eurooppalaisen covid-19-ryhmän jäsenenä, ja siihen liittyen taustatietoa on hänelle annettu.

Myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Hanna Nohynek ei tiennyt etukäteen Halosen ja Matvijenkon keskustelusta.

Sputnik V -rokote on parhaillaan Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnissa myyntilupahakemusta varten.

”Suomessahan on tietotaito olemassa, miten adenovirusvektorirokotteita tehdään. Itä-Suomen yliopisto yhdessä Helsingin yliopiston kanssa on tehnyt tätä työtä jo pitkään. Seppo Yli-Herttualalla, Kalle Sakselalla ja Kari Alitalolla on tekniikka hallussa.”

Kuitenkin tekniikan skaalaaminen siihen, että se täyttää myyntiluvallisen rokotteen tuotannon kriteerit, menee Nohynekin mukaan tietysti oma aikansa.