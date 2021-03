Hiihtolomalaisten kokonaisvaikutukset Lapin koronatilanteelle näkyvät parin viikon kuluttua.

Etelä-Suomen talviloman päättymisestä on nyt lähes viikko. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan Lapissa hiihtolomansa viettäneiden matkailijoiden tartuntoja on jo tilastoitu jonkin verran.

”Tällä hetkellä tiedämme, että Lapin hiihtolomamatkailijoilla on todettu tartuntoja, ja tartuntoja myös Lapin omassa väestössä”, Puumalainen kertoi torstaina THL:n tiedotustilaisuudessa.

Lapin epidemiatilanne siirtyi kiihtymisvaiheeseen 19. helmikuuta juuri matkailijoiden tuomien tartuntojen vuoksi.

Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broasin mukaan viikoittaiset tartuntamäärät ovat pysyneet nyt tasaisina. Suuri osa tartunnoista on todettu matkailijoilla.

Matkustajien tartunnat näkyvät tartuntojen ilmaantuvuudessa eli siinä, montako tartuntaa sairaanhoitopiirissä on todettu 100 000:ta asukasta kohden.

Ilman matkailijoiden tartuntoja Lapin ilmaantuvuusluku oli viime viikolla 53,9. Kun ulkopaikkakuntalaisten tartunnat lasketaan mukaan, ilmaantuvuusluku oli 79,6.

Ennen hiihtolomia pelättiin, että matkailijoiden tuomat tartunnat voisivat syöstä tartuntamäärät huimaan nousuun Lapissa. THL suositteli, että pääkaupunkiseudulla asuvat viettäisivät hiihtoloman kotona ja välttäisivät matkustamista muualle Suomeen.

Pahimmat pelot eivät ole toteutumassa, mutta Broas korostaa, että kokonaisarvion voi antaa vasta parin viikon kuluttua.

”Positiivisia merkkejä ovat muun muassa se, että täällä ei ole merkittäviä joukkoaltistumisia ja se, että ei ole näyttöä epidemian leviämisestä yhteisöissä”, Broas sanoo.

Lapissa ei ole havaittu myöskään tartuntaketjuja, jotka liittyisivät suoraan matkailuun.

Viime viikolla Lapissa tehtiin kaikkien aikojen testausennätys eli 6 500 testiä.

”Se on valtava määrä, kun puhutaan 117 000 asukkaan alueesta. Niin matkailijat kuin lappilaiset ovat käyneet testeissä ahkerasti”, Broas kiittelee.

Ennen hiihtolomia terveysviranomaiset olivat huolissaan eritoten lomailijoiden illanvietoista ja baarien mahdollista koronalingoista. Illanvietoista on lähtenyt vain vähäisiä tartuntaketjuja.

”Vastuulliset matkailijat ovat viettäneet lomaa oman ryhmän tai oman perheen kesken”, Broas arvioi.

Ensi viikolla alkaa Itä- ja Pohjois-Suomen hiihtoloma. Terveysviranomaisten neuvona on, että he viettäisivät lomansa lähiseudulla.

”Nyt ei kannata matkustaa Etelä-Suomeen niille alueille, joilla tautia esiintyy paljon”, Broas painottaa.

Taneli Puumalainen korosti torstaina, että Lapissa hiihtolomansa viettäneiden ja siellä tartunnan saaneiden vaikutusta epidemian kokonaiskuvaan on vaikea arvioida.

”Sitä, miten hiihtolomailu on vaikuttanut epidemian kulkuun, on varmaan aika vaikea saada koskaan selville, koska tässä on muitakin tekijöitä yhtä aikaa. Miten ihmisten käyttäytyminen on muuttunut, onko koronaväsymystä ja miten epidemia olisi joka tapauksessa edennyt”, Puumalainen sanoi.

Broas uskoo, että Lapin sairaanhoitopiirin alueelta pystyy tekemään kokonaisarvion.

”Odotellaan muutama viikko, niin silloin hiihtolomien koko vaikutus on nähtävissä. Etelän tautitilanne on nyt niin räjähdysherkkä, että toivomme, että eteläsuomalaiset harkitsevat, onko matkustaminen tässä tilanteessa tarpeellista”, Broas sanoo.