Cannonballin jäsenet kävivät kaksi kertaa ampumassa The Chosen Ones -jengin (TCO) tiloja Joensuussa viime elokuussa. Toisella kerralla TCO vastasi laukauksiin, mikä toi jengiläisille tuomioita tapon yrityksistä.

Cannonball-jengin logo on lentävä tykinkuula.­

Moottoripyöräjengi Cannonballin ja Helvetin enkelien kannattajakerhon ampumiset Joensuussa viime elokuussa toivat useita tuomioita tapon yrityksistä. Lisäksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi perjantaina lisäksi tuomioita muun muassa vaaran aiheuttamisista, vahingonteoista ja ampuma-aserikoksista.

Syynä oikeuden tuomioon ovat elokuiset tapahtumat. Tuolloin Cannonball-jengiläiset kävivät kaksi kertaa The Chosen Ones -jengin (TCO) pihalla ja ampuivat kohti kerhotilaa.

The Chosen Ones toimi aiemmin Joensuussa Helvetin enkelien kannattajakerhona. Marraskuusta lähtien sen entisissä tiloissa on toiminut Helvetin enkelien uusin Suomen-osasto.

Oikeus katsoi, että jengiläisten välit olivat kiristyneet jo viimeistään elokuun alussa. The Chosen Ones -jengin jäsenten viestittelyn perusteella he osasivat myös valmistautua tilanteen kärjistymiseen.

”TCO:n jäsenet ovat varustautuneet sanottuun yhteenottoon aseistautumalla sekä sijoittamalla teräksisen suojalevyn lepohuoneen ikkunan edustalle”, oikeus totesi.

Ainakin kaksi Cannonball-jengiläistä kävi ensin ampumassa The Chosen Ones -jengin tilojen pihassa ja toinen heistä päätti ampua tiloja yllättäen, oikeus päätteli.

Oikeus löysi pitävän näytön tältä ampumiskerralta ainoastaan yhdestä Cannonball-jäsenen ampumasta laukauksesta. Tällöin tiloissa ei ollut ketään, eikä tilanteesta siten aiheutunut myöskään konkreettista hengenvaaraa, oikeus päätteli.

Toisella kerralla laukauksia oli enemmän. The Chosen Onesin jäsenet myös vastasivat tällöin tulitukseen, minkä seurauksena yksi Cannonballin jäsen haavoittui reiteen.

Cannonballin paikallinen johtaja perusteli Cannonballin jäsenten tekoja halulla hajottaa paikkoja ja pelotella The Chosen Ones -jengiläisiä. Hän sanoi, että luuli tilojen olevan tyhjiä.

Oikeuden mukaan väite sai tukea valvontakamerakuvista, joista näkyivät rauhalliset liikkeet pihalla ja se, etteivät Cannonballin jäsenet esimerkiksi pyrkineet sisälle.

Oikeus tuli siihen tulokseen, etteivät Cannonballin miehet olleet liikkeellä tappomielessä. Myös ikkunoiden tummennukset tekivät mahdottomaksi nähdä sisällä olevia ihmisiä, oikeus päätteli.

”Asiassa esitetyn todistelun perusteella vastaajat eivät laukauksia ampuessaan ole olleet tietoisia tai kyenneet tekemään havaintoja sisällä mahdollisesti olevien henkilöiden sijainneista”, oikeus totesi.

The Chosen Ones -jengin jäsenille vastaukset laukauksiin toivat kovemmat tuomiot. Jengiläiset ampuvat kohti Cannonballin jäsenistöä jengitilansa yläkerrasta.

Tätä vastaavasta kulmasta tuli myös osuma Cannonballin jäsenen reiteen.

Oikeus katsoi, että olosuhteisiin nähden osumat ihmiseen olivat noissa olosuhteissa todennäköisiä.

Syyttäjä vaati jutussa rangaistuksia murhan yrityksistä, mutta oikeus katsoi teot sitä lievemmiksi.

Oikeus tuomitsi The Chosen Onesin tiloista ampuneet Mika Matti Ensio Anttosen, Mika Jouni Juhani Ilvosen, Markku Tapani Leipävuoren ja Hannu Heikki Juhani Myllykankaan neljästä tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta neljän vuoden ja kuukauden vankeuteen.

Mikko Tapani Soikkelin oikeus puolestaan tuomitsi avunannosta neljään tapon yritykseen ja ampuma-aserikoksesta. Hänelle rangaistusta kertyi kolmen vankeusvuoden verran.

Cannonballin Sami Tapani Sorsalle rangaistusta kertyi uusista rikoksista ja ehdonalaisen jäännösrangaistuksesta yhteensä neljä vuotta ja kaksi kuukautta. Uudet rikokset olivat kaksi varomatonta käsittelyä, vaaran aiheuttaminen ja ampuma-aserikos.

Lisäksi oikeus jakoi rikoksista neljä alle kahden vuoden vankeustuomioita, joista yksi oli ehdollinen. Kyse oli muun muassa saman tyyppisistä lievemmistä nimikkeistä, jotka olivat seurausta heikosti menestyneiden henkirikosten yritysten syytteistä.

Suomen keskeiset jengit elivät vuosien ajan rauhallista eloa, jos asiaa tarkastellaan jengien keskinäisten yhteenottojen perusteella. Helvetin enkelien ympärillä on kuitenkin viime aikoina tapahtunut.

Lappeenrannassa Helvetin enkeleiden jäseniä epäillään muun muassa siitä, että he olisivat yrittäneet hyökätä Outlaws-jengin juhliin ja pahoinpidelleet vahingossa sivullisen.

Yksi yhdysvaltalaislähtöisen Outlawsin tunnuslauseista on ADIOS. Se tulee sanoista Angels Die In Outlaw States eli enkelit kuolevat Outlaw-osavaltioissa.