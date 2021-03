THL:n pääjohtaja Tervahauta Ylellä: Kesäkuu olisi kuntavaaleille terveysturvallisesti huhtikuuta parempi, Suomi on matkalla kohti kolmatta epidemiahuippua

Riskiryhmien suojaaminen ja hoidon kehittyminen ovat pitäneet kuolleisuuden matalana, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet.

Uuden virusmuunnoksen vuoksi Suomi on menossa kohti kolmatta epidemiahuippua, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta Ylen Ykkösaamussa. Suomen epidemiahuiput ovat kansainvälisesti vertaillen kuitenkin jääneet loiviksi.

Kuolleisuus ei kuitenkaan ole kasvanut kevään tartuntojen tahtia, ja siitä Tervahauta antaa kunnian kahdelle asialle.

”Riskiryhmiä on suojattu, ja he ovat suojautuneet hyvin. Lisäksi heitä on opittu hoitamaan: kun riskiryhmäläiselle tai ikäihmiselle tulee vakavia oireita, siihen osataan vastata aiempaa paremmin”, Tervahauta sanoo.

Hänen mukaansa kesäkuu olisi kuntavaaleille huhtikuuta parempi ajankohta terveysturvallisuuden kannalta, eikä silloin tarvittaisi yhtä tiukkoja järjestelyjä kuin huhtikuussa. Myös poliitikot ovat pyytäneet THL:ltä näkemyksiä siitä, millaisessa vaiheessa epidemia voisi olla huhtikuussa, kesäkuussa tai syksyllä.

”En usko, että tämä on ainoa peruste, millä päätös tehdään. He varmasti tekevät kokonaisharkintaa”, mutta me olemme tuottaneet siihen dataa.

Kysyttäessä Tervahauta suhtautui myönteisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistön mietteisiin siitä, että poikkeusolot olisivat voineet olla viime kesää lukuun ottamatta voimassa.

”Ehkä, jos poikkeusolot olisivat olleet voimassa ja valmiuslain säädöksiä olisi voitu ottaa käyttöön sen mukaan, mitä on tarvittu, se olisi voinut täydentää sitä työkalupakkia, joka nyt jäi vajavaiseksi. Tämä toinen reitti ei oikein johtanut tulokseen”, Tervahauta sanoi.

Venäläisen Sputnik-rokotteen tuottaminen Suomessa taas ei hänen mukaansa auta tämän kevään hätään, koska tuotannon aloittamiseen menee aikaa. Presidentti Tarja Halonen kertoi aiemmin tällä viikolla Venäjän tarjonneen Suomelle rokotteen valmistusteknologiaa.

”Se tuli vähän puskista, mutta kaikki tällaiset tavoitteet pitää tutkia. Suomen on syytä miettiä jatkossa joko yksin tai yhteispohjoismaisena hankkeena, että valmiuksia rokotetuotantoon olisi, kun nyt on nähty, että näitä tulitikkuja ei riitä kaikkialle”, Tervahauta arvioi.

Lopuksi Tervahaudalta kysyttiin, suosittaako THL liikkumisrajoitusten määräämistä.

”Suosittaa ainakin vahvasti niiden harkitsemista.”