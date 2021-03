Perhe, jota luteet olivat purreet hotellissa, oli oikeutettu hyvitykseen, ilmoittaa kuluttajariitalautakunta.

Samalla lautakunta kuitenkin totesi, että loma- tai matkanautinnon menetys voi tulla korvattavaksi vain harvoin. Matkassa pitää silloin olla merkittävä virhe, eikä pelkkää kuluttajan mielipahaa tai harmia korvata.

Toinen esimerkki korvattavasta tilanteesta on hotellissa saatu ruokamyrkytys.

Vahingonkorvauksen taustalla on EU-oikeus. Sen mukaan korvauksen on katettava myös matkustajan aineettomat vahingot, jos matkapalvelujen suorittamisessa on ilmennyt merkittäviä ongelmia.