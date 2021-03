Husin johtajaylilääkärin mukaan nelinumeroiset tartuntamäärät voivat tarkoittaa terveydenhuollon kriisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi lauantaina koronavirusepidemialle kolme skenaariota, joissa päivittäiset tartuntamäärät vaihtelevat kuntavaalien alkuperäisenä vaalipäivänä 18. huhtikuuta. Helpoimmassa skenaariossa päivittäisiä tartuntoja olisi kuntavaalien aikaan ollut noin 2 600, vakavimmassa skenaariossa niitä olisi yli 11 000.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi lauantaina HS:lle, että kyseessä on vain mallinnus, joka ei välttämättä toteudu.

Tervahaudan mukaan on todennäköistä, että kiristetyillä rajoitustoimilla hillittäisiin viruksen leviämistä niin, ettei näin korkeita päiväkohtaisia tartuntalukuja saavutettaisi. Rajoitusten kiristäminen myös laskisi tartuttavuus- ja tartuntalukuja.

Koronaviruksen leviämisestä mallinnuksia laatinut Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen toteaa, että THL:n arvio esittää tilanteen, johon saatetaan joutua, jos rajoituksia ja vaikeita päätöksiä ei tehtäisi.

Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen.­

”THL:n mallinnus on ihan matematiikkaa, eli mukana ei ole politiikkaa tai kauhuskenaariota. Kyse on siitä, että on katsottu, että mihin päädytään, jos tautitilanne jatkuu tähän malliin.”

Tulevista lisärajoitteista ja tautitilanteeseen reagoinnista johtuen Ilmonen ei kuitenkaan usko, että THL:n skenaarion suurimpiin lukuihin päädytään.

”Ennusteet tehdään yleensä jonkin tilanteen alla. Jos ihmisten käyttäytyminen muuttuu, ennuste muuttuu sen mukana.”

Ilmosen mukaan arviot tuskin hätkähdyttävät yhtäkään matemaattista mallintajaa. Hän pitää hyvänä asiana sitä, että laskelmat tuotiin julki, vaikka ne saattavatkin ihmisiä pelästyttääkin. Tämä on kuitenkin Ilmosesta hyvä asia.

”Viruksen leviämistä pystytään ehkäisemään toimimalla, ja siihen löytyy heikosti tahtoa, jos ei tiedetä, mikä on edessä ilman toimimista.”

Myös Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo toteaa, että THL:n mallinnus kertoo tilanteen, johon saatetaan joutua, jos viruksen leviäminen jatkuu kuten nyt.

”En usko hetkeäkään, että mallinnus [yli 11 000 päivittäisestä tartunnasta] tulee toteutumaan”, Aivelo toteaa.

Aivelo sanoo, etteivät mallinnuksessa näy vielä rajoitukset, jotka tulivat tällä viikolla voimaan, saati rajoitukset, jotka otetaan käyttöön maanantaina.

”Mallinnus on suoraviivainen, eksponentiaalinen kasvu tulevaisuuteen.”

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo.­

Aivelon mukaan THL:n mallinnuksen luvut ovat arvioita, jota ei kannata tulkita kirjaimellisesti.

”On ihan mahdollista, että huhtikuussa päivittäiset tartuntaluvut ovat 1 000–2 000. Mutta mallinnus ei sinänsä ole varsinainen ennuste.”

Aivelo ei kritisoi päätöstä siirtää kuntavaaleja, mutta hänen mielestään on ongelmallista, jos päätös perustuu THL:n arvion suuriin lukuihin.

”Koska se viittaa siihen, että ministeriössä vasta nyt tajuttiin, mitä tarkoittaa eksponentiaalinen kasvu”, hän sanoo.

”Pääsääntöisesti THL:n lausunnossa on järkeviä asioita. Mallinnuksen taso on mitä on, ja on harmillista, että nämä luvut nousivat niin merkittävään asemaan.”

Aivelon mukaan THL olisi voinut tehdä skenaarioita myös siitä, miten rajoitustoimet purevat tautitilanteeseen.

”Nyt ei edes yritetty pohtia sitä, mikä nykyisten ja tulevien rajoitusten vaikutus on tautitilanteeseen.”

Aivelon mukaan oleellista on nyt se, miten nykyiset ja tulevat rajoitukset vaikuttavat tartuttavuus- eli R-lukuun. Luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Jos luku on alle yhden, epidemia supistuu – jos se on yli yhden, epidemia kasvaa. THL teki mallinnuksia kolmella eri luvulla, jotka olivat 1,15, 1,25 sekä 1,35.

Jos luku saadaan painettua alle yhden, huhtikuussa tilanne on hyvin erilainen kuin mallinnuksissa.

”Jos sitä R-lukua taas ei saada laskettua, nopeasti ollaan tilanteessa, jossa joudutaan ottamaan käyttöön rajumpia rajoituksia”, Aivelo toteaa.

”R-luvussa pelataan pienillä marginaaleilla. 0,9:n ja 1,2:n välillä tulee muutamassakin viikossa aika iso ero. R-luvun ennustaminen on myös vaikeaa, sillä lasketaan edellisen viikon lukujen perusteella. Eli tämän hetken R-luku on viime viikon tilanne.”

Tautitilanne on erityisen huono Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Myös Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa, että THL:n mallinnuksessa ei todennäköisesti oteta huomion rajoitustoimia, joilla on selvä vaikutus epidemiaan.

Jos Suomen tautitilanne kuitenkin huononee merkittävästi ja päivittäin todetaan nelinumeroisia määriä uusia tartuntoja, se tarkoittaa Mäkijärven mukaan potilasmäärien voimakasta kasvua sekä vuode- että teho-osastolla.

”Se tarkoittaisi samantyyppistä tilannetta kuin esimerkiksi Tšekissä. Siellä on terveydenhuollon kriisi”, Mäkijärvi sanoo.

”Virusmuunnoksen suhteen matematiikka voi olla erilaista, mutta viime keväänä laskettiin, että viisi prosenttia tartunnan saaneista joutuu sairaalaan. Jos meillä on tuhat tartuntaa päivässä, se voi tarkoittaa 50 uutta sairaalapotilasta päivässä. Sellaisia päiviä kun on monta peräkkäin, paikat alkavat täyttyä.”

Mäkijärven mukaan tämä tarkoittaa sitä, että hoito keskittyy kiireellisiin potilaisiin ja potilaita joudutaan priorisoimaan ”rankalla kädellä” lääketieteellisen kiireellisyyden mukaan.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

Perjantaina julkaistussa valtioneuvoston kanslian muistioissa arvioitiin, että pelkästään Husin sairaaloissa olisi pääsiäisenä 300–400 koronapotilasta.

”Se on paljon. Viime keväänä sairaalassa oli huippupäivinä vuode- ja teho-osastoilla yhteensä 120 potilasta”, Mäkijärvi sanoo.

Luvut perustuvat Husin omiin mallinnuksiin ja kuvastavat Mäkijärven mukaan alkuviikon potilasmäärien kasvua. Loppuviikon kasvu on ollut hitaampaa, Mäkijärvi sanoo.

”Pidämme todennäköisempänä, että pääsiäisenä on sairaalahoidossa 150–200 potilasta, mutta skenaariomme luottamusvälin yläpäässä on sata tehohoitopotilasta ja 300 vuodeosastopotilasta.”