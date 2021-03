Valtaosalla suomalaisista on väärä käsitys väkivallan yleisyydestä – kokeile HS:n testillä, onko oma näkemyksesi oikea

Mitä kauempana perinteisen median käytöstä ihminen on, sitä synkempänä hän näkee väkivaltatilanteen, tutkijat ovat todenneet.

Valtaosalla suomalaisista on tutkimustiedon perusteella liian kielteinen kuva siitä, mihin suuntaan väkivaltarikollisuus on kehittynyt Suomessa. Monet luulevat vakavan väkivallan lisääntyneen, vaikka todellisuudessa niin ei ole tapahtunut.

Kun ihmiset lukevat toistuvasti uutisia esimerkiksi Koskelan murhan kaltaisista yksittäisistä vakavista rikoksista, heidän mielikuvansa rikollisuuden pitkän aikavälin muutoksista voi tutkijan mukaan vääristyä.

”Suomalaiset tuntevat aika huonosti todellisen rikostilanteen”, sanoo kriminologian yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Tämän jutun tarkoituksena on auttaa hahmottamaan rikollisuuden todellista tilannetta interaktiivisten grafiikoiden ja kyselyiden avulla.

Voit arvioida alla olevassa grafiikassa itse, kuinka henkirikosten uhrien vuosittainen määrä on kehittynyt Suomessa vuoden 1980 jälkeen.

Aloita kokeilu painamalla grafiikassa käyrän päässä olevaa palloa vuoden 1980 kohdalla ja piirrä arviosi henkirikosten uhrien määrän kehityksestä sen jälkeen. Tuorein uhrien määrää kuvaava luku on vuodelta 2019, koska Tilastokeskus ei ole vielä julkistanut viime vuoden kuolemansyytilastoa.

Entä miten henkirikosten uhrien määrä suhteutuu tieliikenteessä kuolevien määrään? Valitse alta oikea vaihtoehto.

Näet oikean vastauksen kyselyn alaosasta sen jälkeen, kun olet vastannut kyselyyn. Prosenttiluvut kertovat, miten lukijoiden vastaukset jakautuvat eri vaihtoehtojen kesken.

”Kun suomalaisilta on tutkimuksessa kysytty väkivaltatilanteesta, keskimäärin 70 prosenttia on ilmoittanut sen lisääntyneen, vaikka niin ei ole todellisuudessa tapahtunut. Kyse ei ole vain suomalaisesta ilmiöstä, vaan samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa maissa kuten Yhdysvalloissa”, Matti Näsi sanoo.

Todellisuudessa henkirikosten määrä on pienentynyt lähes vuosi vuodelta 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Vastaava kehitys on tapahtunut myös lähes kaikissa muissa kehittyneissä teollisuusmaissa.

Aikuisten miesten riski joutua henkirikoksen uhriksi on viime vuosina ollut pienempi kuin kertaakaan sitten vuoden 1754, josta lähtien kuolinsyitä on tilastoitu Suomessa. Myös aikuisten naisten riski on ollut matalin sitten 1870-luvun.

Yhtä ainoaa syytä henkirikosten määrän vähenemiselle ei ole löytynyt. Kehitys voi johtua Suomessa osittain väestön ikääntymisestä, mutta sekin selittää vähenemisestä vain pienen osan.

Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä ei ole kuitenkaan kehittynyt samalla tavalla kuin henkirikosten määrä. Voit arvioida pahoinpitelyjen määrän kehityssuuntaa runsaan viiden viime vuoden ajalta alla.

Matti Näsin mukaan yksi selitys ihmisten väärille käsityksille voi olla se, että rikoksista uutisointi on lisääntynyt pitkällä aikavälillä, vaikka rikollisuus on samaan aikaan monelta osin vähentynyt.

”Vakavat rikokset ylittävät uutiskynnyksen ja niistä kerrotaan monessa tuutissa. Se voi luoda mielikuvaa, että turvallisuus kehittyy huonompaan suuntaan”, Näsi sanoo.

Hän huomauttaa, että viestimet uutisoivat yksittäisten rikosten ohella myös laajemmin rikollisuuden kehityksestä. Nämä taustoittavat jutut eivät välttämättä kerää yhtä paljon lukijoita eivätkä katsojia kuin jotkin yksittäiset rikostapaukset.

Eniten väkivallan lisääntymiseen uskoivat sellaiset henkilöt, jotka seurasivat rikosuutisia MV-lehden ja Hommaforumin kaltaisista vaihtoehtoisista tietolähteistä, selvisi Kriminologian ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa vuonna 2018.

Tutkijat totesivatkin, että mitä kauempana perinteisen median käytöstä ihminen on sitä synkempänä hän näkee väkivaltatilanteen.

Vähiten väkivallan lisääntymiseen uskoivat ne, jotka eivät seuranneet aktiivisesti rikosuutisia. Heistäkin hitusen yli puolet luuli virheellisesti väkivallan yleistyneen.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan tuloksista ei voi kuitenkaan päätellä suoraan, että tietynlaisen median rikosuutisten seuraaminen lisäisi esimerkiksi väkivallan pelkoa. Kyse voi olla myös siitä, että jo valmiiksi asiasta huolestuneet voivat hakeutua seuraamaan esimerkiksi vaihtoehtoisia medioita.

Taustalla voi vaikuttaa myös muun muassa henkilön sosiaalinen asema.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen tutki muutama vuosi sitten kansalaisten oikeustajua. Samassa yhteydessä kävi ilmi, että vähemmän kouluttautuneet ihmiset näkevät turvallisuustilanteen kielteisempänä kuin enemmän kouluja käyneet.

”Se voi selittyä ainakin osittain sillä, että hyväosaiset ihmiset asuvat sellaisilla alueilla, joissa riski törmätä rikollisuuteen voi olla pienempi kuin joillakin muilla alueilla. Huonompiosaisten ihmisten suurempi huoli turvallisuudesta voi olla myös realistinen seikka”, Kääriäinen sanoo.

Toinen tärkeä havainto oli Kääriäisen mukaan se, että perinteistä mediaa seuraavilla on oikeampi käsitys rikollisuudesta kuin esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluista tietonsa saavilla.

Tosin tiedon tasossa oli yleisesti toivomisen varaa. Kun kansalaisilta kysyttiin, olivatko tietyt rikollisuuteen ja oikeudenhoitoon liittyvät väittämät totta, he osuivat oikeaan vain vähän paremmin kuin sattumanvaraisella arvauksella.

Näsi kertoo, että suomalaisten käsityksiä muun kuin väkivaltarikollisuuden kehityssuunnista ei ole juurikaan tutkittu.

”Yleensä tätä asiaa on selvitetty väkivaltarikollisuuden osalta, mutta en näe mitään syytä, miksi tietämys olisi omaisuusrikosten tai muiden rikosten osalta paremmalla tasolla”, hän sanoo.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä on laskenut viime vuosikymmeninä, joskin viime vuonna määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden.

Yksittäisten rikoslajien määrät ovat kuitenkin kehittyneet eri suuntiin.

Varkaus- ja vahingontekorikokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana pääsääntöisesti vähentyneet. Ryöstöjen määrä on pysynyt varsin tasaisena. Petosrikokset ovat puolestaan lisääntyneet.

Viime ja tänä vuonna julkisuudessa on käyty paljon keskustelua nuorten väkivaltarikollisuudesta Koskelan murhan ja eräiden muiden väkivallantekojen myötä.

Suomalaisten nuorten rikollisuudesta julkaistiin helmikuussa tuore tutkimus. Voit valita alla olevista vaihtoehdoista oikean kuvaamaan nuorten rikollisuuden tilannetta viime vuosina.

Kyselyssä selvitettiin myös erilaisten rikosten yleisyyttä nuorilla. Osaatko arvioida, kuinka suuri osa yhdeksäsluokkalaisista on varastanut elämänsä aikana kaupasta jotain?

Entä kuinka suuri osa yhdeksäsluokkalaisista on käyttänyt saman tutkimuksen mukaan kannabista elämänsä aikana?

Poliisin tietoon tuli viime vuonna kymmenen väkivaltaiseen ekstremismiin luokiteltavaa rikosta Helsingissä. Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan muun muassa väkivaltaista äärioikeistoa ja -vasemmistoa, radikaaleja vaihtoehtoliikkeitä ja muita toimijoita, jotka perustelevat väkivaltaa uskonnolla tai aatteilla.

Osaatko arvioida, kuinka monesta Helsingin kymmenestä rikosepäilystä epäiltiin äärioikeistoa?

Yliopistonlehtori Matti Näsi sanoo, että Suomi on yleisesti arvioituna ”verrattain turvallinen maa”.

”Suomi oli pitkään hyvin väkivaltainen. 1990-luvun jälkeen tilanne on parantunut ja olemme alkaneet päästä lähemmäs muiden Pohjoismaiden ja läntisen Euroopan tasoa. Kehityskulut ovat olleet monelta osin positiivisia. Vakava väkivalta ja varkausrikokset ovat vähentyneet. Nuorisorikollisuus on hyvin alhaisella tasolla, mutta se tosin kasautuu entistä voimakkaammin pienelle osalle nuorista rikoksentekijöistä”, Näsi sanoo.

Merkittäväksi ongelmaksi Näsi luokittelee päihdetilanteen ja sen vaikutuksen rikollisuuteen. Suureen osaan rikoksista liittyy huumeet ja alkoholi.