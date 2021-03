Maanantaina 8. maaliskuuta sivulla A 15 oli epätarkkuuksia osassa lehtiä eri sairaanhoitopiirien epidemiatilanteessa. Etelä-Karjala on leviämisvaiheessa, ei kiihtymisvaiheessa. Keski-Suomi on perustasolla Jyväskylää lukuun ottamatta. Päijät-Häme on leviämisvaiheessa, ei kiihtymisvaiheessa. Etelä-Savo on kiihtymisvaiheessa, ei perustasolla. Sunnuntai-iltana ei kuitenkaan ollut täyttä varmuutta, sulkeutuvatko ravintolat yksittäisissä kiihtymisvaiheessa olevissa kunnissa, jos muu sairaanhoitopiiri on perusvaiheessa.