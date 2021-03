Lapsen kuoleman jälkeen vanhempi saa vanhempainrahaa 12 päivää, ja sen jälkeen olisi kyettävä töihin. Oletus on täysin epärealistinen ja ymmärtämätön, kirjoittaa poikansa kaksi vuotta sitten menettänyt HS:n toimittaja Marianne Riiali.

Hallituksen laatimaa perhevapaauudistusta on ylistetty vuolaasti. Sen on sanottu lisäävän perheiden hyvinvointia ja kohentavan tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on luonnehtinut perhevapaauudistusta rakkauden teoksi perheitä kohtaan.

Uudistuksella on kuitenkin kärsijänsä, nimittäin lapsikuolemaperheet. Heitä uudistus kohtelee kovalla kädellä: tarvittavia parannuksia ei ole luvassa, ja joissain tapauksissa etuja heikennetään entisestään.

Minkälainen rakkauden teko on sellainen, joka heikentää kaikkein ankarimmassa tilanteessa olevien perheiden asemaa?

Tutkimusten mukaan oman lapsen menetys on suurin mahdollinen kriisi, joka perheellistä voi kohdata. Se romahduttaa vanhemman perusturvallisuuden ja rikkoo luottamuksen elämään.

Onneksi lapsikuolemat ovat Suomessa harvinaisia: vuosittain noin 200 lasta syntyy kuolleena raskauden kestettyä vähintään 154 päivää. Satakunta lasta kuolee vanhempainvapaan aikana ennen 2-vuotissyntymäpäiväänsä.

On ymmärrettävää, että perhevapaauudistusta ei ole suunnattu tälle 300 perheen marginaaliryhmälle. Keskiössä on enemmistö, kuten ne 46 000 perhettä, joille vuonna 2020 syntyi lapsi. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että osa näistä perheistä päätyy lapsikuolemaperheiksi. Enemmistöstä voi joutua vähemmistöön milloin vain.

Mikäli siis halutaan aidosti lisätä tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta sekä edistää perheiden hyvinvointia, ei lapsikuolemaperheitä tule rajata uudistuksen hyötyjien ulkopuolelle. Tämä heikentäisi myös perheiden elävien lasten asemaa.

Nykyinen käytäntö on, että jos lapsi syntyy kuolleena, synnyttävä vanhempi saa äitiysrahaa 105 päivän ajalta. Uudistuksessa korvattavien päivien määrä lyhenee yli kolmella viikolla ollen 84 päivää. Isyysraha vähenee 12 päivään, kun se tällä hetkellä on 18 päivää. Leikkauksia ei ole esityksessä perusteltu mitenkään.

Jos taas lapsi kuolee vanhempainvapaan aikana, vanhempi on oikeutettu 12 vanhempainrahapäivään. Sen jälkeen olisi kyettävä töihin. Olettama on täysin epärealistinen ja ymmärtämätön. Lapsikuolemaperheiden etujärjestö Käpy ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki pitää leikkauksia kohtuuttomina.

”Olen erittäin yllättynyt, että uudistuksessa on tällainen epäkohta. Varmasti jokainen ymmärtää, että kukaan ei ole työkykyinen 12 päivän päästä tai vielä pitkään aikaan lapsen kuoleman jälkeen.”

Minä en ainakaan ollut. Vauvaikäinen poikamme kuoli äkillisesti kaksi vuotta sitten viiden kuukauden iässä. Olin vanhempainvapaalla ja suunnitellut hoitavani häntä kotona 2-vuotiaaksi, mutta ykskaks lasta ei enää ollutkaan. Oli vain hirveä trauma, epäusko, hätä ja kärsimys.

Siinä hetkessä ei käynyt mielessäkään, että surulleni on eduskunnan asettama tiukka aikaraja: 12 arkipäivää. Siihen päättyy vanhempainrahan maksu. Näin on kirjattu Suomen lakiin.

En myöskään alkanut soitella pomolle, että Marianne tässä hei, lapseni kuoli, mutta sovitaanko heti työhön paluusta.

Perhevapaauudistusta laatinut työryhmä kuitenkin katsoo, että näin tulisi toimia.

”Tilanteissa, kun lapsi yllättäen kuolee vanhempainvapaan aikana, on kohtuullista varata vanhemmalle aikaa käytännön järjestelyihin ja esimerkiksi vapaista sopimiseen työnantajan kanssa”, esityksessä muotoillaan.

Perhevapaauudistuksessa mainitaan, että lapsen kuoltua vanhemman tulee sopia ”vapaista” työnantajan kanssa. Tähän liittyy parikin ongelmaa.

Ensinnäkään kaikilla vanhemmilla ei ole työtä, johon palata. Tilastokeskuksen vuoden 2017 työvoimatutkimuksen mukaan 40 prosentilla alle 1-vuotiasta lasta kotona hoitavista äideistä ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. Vuoden täyttänyttä, mutta alle 2-vuotiasta lasta kotona hoitavista äideistä työsuhde puuttuu noin 50 prosentilta.

Kun lapsi sitten kuoleekin, uusi työ pitäisi löytää miltei välittömästi, kaiken surun ja kriisin keskellä – samalla kun järjestelet käytännön asioita, kuten lapsen hautajaisia.

Se siitä kohtuullisuudesta.

Mikäli työpaikka on, ja vapailla tarkoitetaan sairauslomakäytäntöjä, tulee esiin uusia ongelmia. Sairauslomaa varten tarvitsee diagnoosin, mutta suru ei täytä sairauslomaan oikeuttavia diagnostisia kriteerejä.

Vanhemmille kirjataankin usein virheellisiä diagnoosia, kuten masennus. Väärästä diagnoosista voi olla merkittävää haittaa elämässä myöhemmin, sillä se voi vaikeuttaa esimerkiksi vakuutusten saamista tai mahdollista adoptioprosessia.

Ongelmallista on sekin, että sairauslomaa myönnetään usein vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan, jopa kolmen neljän päivän jaksoissa.

”Vanhemmat kokevat hyvin kuormittavana, kun sairauslomaa joutuu hakemaan aina uudestaan ja todistelemaan, ettei vieläkään ole työkuntoinen. Myös työnantajalle olisi selkeämpää, jos työhön paluun ajankohta olisi paremmin tiedossa”, Susanna Uittomäki sanoo.

Naapurissamme Tanskassa lapsikuolemaperheet on huomioitu hyvin. Siellä astui vuoden alussa voimaan laki, joka takaa molemmille vanhemmille yhteisesti 26 viikon jakson, jolta maksetaan päivärahaa.

Surulomaksi kutsuttu puolivuotinen antaa äidille ja isälle mahdollisuuden käsitellä menetystä ilman, että toimeentulo romahtaa ja perheen tilanne heikkenee entisestään. Suruloma, ”Danish Sorgorlov”, on hallitukselta vahva viesti ymmärryksestä ja halusta panostaa lapsikuolemaperheiden hyvinvointiin.

”Suruloma nykyisessä muodossaan sai alkunsa kansalaisaloitteesta. Laatijana oli 15-vuotiaan poikansa menettänyt äiti, joka pyysi 26 viikon surulomaa. Tanskan hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti”, kertoo Tanskan lapsikuolemaperheitä edustavan yhdistyksen Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdødin johtaja Birgitte Horsten HS:lle.

Tanskassa ajatellaan, että suruvapaan huomattavalla pidentämisellä on merkittävä vaikutus perheiden hyvinvointiin.

”Kaikille puolueille on ollut erittäin tärkeää tukea perheitä. Ei vain siksi, että ymmärretään, kuinka traagisesta menetyksestä on kyse, vaan että ajatellaan koko perhettä ja sosioekonomisia tekijöitä kuten työpaikan menettämisen riskiä”, Horsten sanoo.

Entäpä kustannukset? Perhevapaauudistuksen on arvioitu maksavan yhteiskunnalle 80 miljoonaa euroa. Tässä kokonaisuudessa 300 lapsikuolemaperheen etujen leikkaaminen tuntuu paitsi kovalta, myös turhalta linjaukselta.

Jos tarkoituksena on kannustaa vanhempia palaamaan nopeasti työhön, strategia on väärä.

Tämä käy ilmi esimerkiksi Käpy ry:n viime vuonna tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin läheisensä menettäneiden työhön palaamista. Kyselyyn vastasi 557 henkilöä, joista 60 prosenttia oli lapsen kuoleman kokeneita vanhempia. Heistä 83 prosenttia oli ollut työstään pois vähintään kuukauden lapsen kuoleman jälkeen. Neljännes palasi töihin yhden kahden kuukauden päästä lapsen kuolemasta, mutta suurin ryhmä, kolmannes vastaajista, vasta 3–5 kuukauden kuluttua. Merkittävä osuus palasi töihin vielä tätäkin myöhemmin.

”Ihmiset eivät palaa töihin, sillä he eivät pysty. Suru on pitkäkestoista ja vaikuttaa esimerkiksi muistiin ja keskittymiskykyyn. Pidän tärkeänä, että raskaassa tilanteessa yhteiskunta tarjoaisi vanhemmille mahdollisuuden hengähtää ja kerätä voimia”, Uittomäki sanoo.

Hän on erityisen huolissaan yrittäjistä. Sairausloma on heille usein merkittävä taloudellinen riski, mutta kuitenkin ainoa vaihtoehto, jos työkykyä tai oikeutta mihinkään etuuteen vanhempainvapaan jälkeen ei ole.

Itsellänikin kesti pitkään ennen kuin työkyky palautui normaaliksi. Olin kuitenkin siitä onnekkaassa asemassa, että osasin neuvotella itselleni sairauslomaa korvaavilla diagnooseilla, vaikka masennusta yritettiinkin diagnoosiksi tarjota. Minulla oli myös työ, jota jatkaa, kun siihen oli taas voimia. Kaikilla ei ole näin, eikä sitä voida edellyttää.

Lapsensa menettäneen vanhemman osa on raskas, mutta rahallistakin kädenojennusta enemmän perheet hyötyisivät asennemuutoksesta. On ymmärrettävä, että pelkästään arkisen toimintakyvyn palautuminen ja tavallisen elämän jatkaminen lapsen kuoleman jälkeen on vaikeaa ja vie aikaa.

Nykymuotoinen malli perhevapaauudistuksesta lisää eriarvoisuutta eikä työllisyys- tai kustannushyötyjä saada.

Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Muutoksia voidaan vielä tehdä, jos halua on.

Uudistuksen viesti on vahva. Sen avulla voidaan osoittaa, pitääkö Suomi tärkeänä ja arvokkaana myös lapsikuolemaperheiden hyvinvointia.