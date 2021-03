Osa EU-maista on asettanut aikataulutavoitteen, mutta esimerkiksi Tanska joutui jo lipsumaan arviostaan.

Suomessa kaikki halukkaat aikuiset saattavat saada vähintään yhden koronarokoteannoksen jo kesän aikana, arvioivat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat STT:lle.

Suomi on rokottamisessa suurin piirtein samassa tahdissa muiden EU-maiden kanssa. Monet niistä uskovat saavansa kaikki aikuiset rokotettua vähintään yhdellä annoksella kesän aikana. Suomessa on kuitenkin pidättäydytty tarkoista aikatauluarvioista.

”Kaikki halukkaat aikuiset on rokotettu kesän lopussa tai alkusyksystä. Mahdollisesti nopeamminkin, mutta rokotusten eteneminen riippuu siitä, miten nopeasti ja kuinka paljon rokoteannoksia saadaan maahan”, STM:n turvallisuus- ja terveysosaston ylilääkäri Sari Ekholm sanoo STT:lle.

Arvio on varovaisempi ja epämääräisempi kuin esimerkiksi Tanskalla, joka on ilmoittanut tavoitepäivämääriä.

Ero ei johdu rokotustahdista, vaan viestintälinjasta. Suomessa ei haluta luvata sellaista, mikä ei välttämättä toteudu. Näkymä rokotteiden tuotantotahdista kun on muuttunut nopeasti ja usein.

”Tämä (aikataulu) on täysin riippuvainen siitä, miten me saamme Astra Zenecan annoksia. Meillä ei ole vielä niistä varmuutta tulevien viikkojen osalta”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

”Tässä on kaksi linjaa. Tanska voi sanoa, että tiettyyn päivään mennessä on kaikki rokotettu, mutta sitten he joutuvat korjaamaan sanomaansa, jos rokotteita ei tule. Kumpi sitten on parempi tapa?

Tanskan arvio viime viikkoon asti oli, että kaikki halukkaat olisi rokotettu 27. kesäkuuta. Arviota kuitenkin myöhäistettiin heinäkuun loppuun.

Suurin osa EU-maista rokottaa melko samassa tahdissa.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneissa Suomi on 8,8 prosentin osuudellaan EU-maista kuudenneksi paras, mutta molemmat annokset saaneiden osuus (1,8 prosenttia) on neljänneksi alhaisin.

Malta on EU:n nopein rokottaja. Ensimmäisen annoksen on siellä saanut 13,5 prosenttia ja molemmat annokset 5,9 prosenttia väestöstä.

Vaikka rokotustahdissa ei ole suuria eroja, tavoiteaikataulut eroavat toisistaan.

Tanskan ja Ruotsin tavoitteet alkukesästä ovat olleet optimistisimpia. Tanska kuitenkin myöhäisti jo tavoitettaan, ja Ruotsissakin tavoitteen kesäkuun lopusta on arvioitu viivästyvän.

Hollannissa kaikkien halukkaiden pitäisi saada ensimmäinen annos heinäkuun alkuun mennessä.

Saksa on lähempänä Suomen varovaista linjaa. Hallitus on luvannut kaikille saksalaisille ensimmäisen annoksen 21. syyskuuta mennessä. Ranskan tavoite on elokuun lopussa.

EU-maat ovat kaukana maailman nopeimpien rokottajien tahdista.

Israel on saamassa rokotukset maaliin kuukausia ennen muita. Yli 55 prosenttia väestöstä on jo saanut ensimmäisen annoksen ja yli 42 prosenttia molemmat annokset. Maa on arvioinut voivansa rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat maaliskuun loppuun mennessä.

Israelin jälkeen nopeimpia ovat olleet Seychellit, Arabiemiraatit, Britannia ja Yhdysvallat. Britanniassa vähintään yhden annoksen on saanut kolmannes väestöstä ja Yhdysvalloissa vajaa viidennes.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi hiljattain, että toukokuun loppuun mennessä rokotteita on riittävästi kaikille halukkaille. Britannian tavoite on, että kaikki aikuiset saavat ensimmäisen annoksen heinäkuun loppuun mennessä.