Nyt ei pidä koskea kotihoidon­tukeen tai lykätä perhevapaa­uudistusta, varoittaa tutkija Anna Rotkirch: ”Meillä on tuhannen taalan paikka”

Suomen syntyvyys on kääntynyt kasvuun, ja nyt pitää tutkimusprofessori Anna Rotkirchin mukaan satsata perheiden tukemiseen.

Onko Suomessa pandemian varjossa käynnistynyt yllättäen vauvabuumi? Vuosikymmenen ajan jyrkässä laskussa ollut syntyvyys on nimittäin kääntynyt hienoiseen kasvuun.

Suomalaisperheiden asiantuntija Anna Rotkirch ei ole aivan tyytyväinen uutisissa käytettyyn sanavalintaan.

”Ei se mikään buumi ole, mutta on se tietynlainen torjuntavoitto, jos syntyvyys ei lähde alenemaan.”

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori Rotkirch on viime keväästä asti laatinut valtioneuvoston kansliassa selvitystä Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneista syistä ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi tarvittavista politiikkasuosituksista.

Hänen tukenaan ovat toimineet hallituspuolueiden valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä ja itsenäinen Väestöpoliittinen tiedepaneeli.

Osana tänään keskiviikkona julkistettavaa selvitystä Rotkirch on tarkastellut myös koronapandemian vaikutusta syntyvyyteen.

Suomen syntyvyydessä tapahtunut käänne on hänen mukaansa lupaava. Syntyvyys on nimittäin ollut kymmenen viime vuoden aikana laskussa myös muissa Pohjoismaissa.

Vuonna 2019 syntyvyyttä mittaava kokonais­hedelmällisyysluku oli Suomessa kaikkien aikojen matalin, 1,35 lasta naista kohti. Jyrkimmin sukeltanut Suomen syntyvyyskäyrä on kuitenkin kääntynyt nousuun. Ruotsissa ja Norjassa syntyvyys sen sijaan alenee edelleen.

Monessa Euroopan maassa ennustetaan nyt ennennäkemättömän alhaista syntyvyyttä, Rotkirch sanoo.

”Koronaepidemian vaikutuksen arvioidaan olevan isompi kuin vuoden 2008 talouskriisillä. Maat, joissa pandemia on ollut raju, kuten Italia, arvioivat, että kokonaishedelmällisyysluku voi mennä hetkellisesti jopa alle yhden.”

Ennen koronapandemiaa Suomessa oli odotettavissa, että syntyvyys nousee, Rotkirch kertoo.

”Tiettyjen ennusteiden mukaan kokonais­hedelmällisyysluku olisi voinut nousta vuoteen 2030 mennessä jopa 1,6:n.”

Nyt pandemia monimutkaistaa myös Suomen tilannetta, sillä taloudellinen ja yleinen epävarmuus verottavat syntyvyyttä.

”Toisaalta pandemia voi tukea toivottua lapsensaantia varsinkin niillä, joilla on kumppani, koska ollaan kotona, eikä tehdä yhtä paljon muita asioita.”

Samaan suuntaan voi vaikuttaa sekin, että poikkeusaikana perhe- ja läheissuhteiden merkitys on korostunut.

Lupaavalta näyttävää syntyvyyskehitystä voi Rotkirchin mukaan selittää myös se, että Suomi on toistaiseksi selviytynyt koronaepidemiasta suhteellisen vähällä. Kuolleisuus on ollut alhainen, eikä tautitilanteen hallinnassa ole jouduttu turvautumaan kaikista tiukimpiin rajoituksiin, jotka haittaisivat laajasti yhteiskunnan toimintaa.

Tuore Syntyvyyden toipuminen ja pitenevä elinikä – Linjauksia 2020-luvun väestöpolitiikalle -selvitys kehottaa tukemaan syntyvyyden kehitystä selkeällä ja ennakoivalla vauva-, lapsi- ja perhemyönteisyydellä. Lisäksi tarvitaan oikein ajoitettuja ja kohdistettuja tukimuotoja ja kampanjoita.

Koska tilastot antavat varovaisia toiveita syntyvyyden kasvusta, nyt on Rotkirchin mukaan tuhannen taalan paikka.

”Satsauksien aika on nyt. On sääli, että perhevapaauudistus tulee vasta vuoden päästä, koska syntyvyys on niin kriittisessä tilassa nyt.”

Suomi uudisti perhevapaitaan laajasti 1980–90-luvuilla. Maailman huippuluokkaa oleva perhevapaajärjestelmä suojeli Suomen syntyvyyttä 1990-luvun laman aikana.

”Perhevapaiden ja -etuuksien taso on jäänyt jälkeen Pohjoismaista ja jopa Virosta. Virossa vanhemmat voivat hoitaa lasta 1,5 vuotta kotona täydellä korvauksella. Järjestelmä on paljon anteliaampi kuin Suomessa.”

Hallituksen helmikuussa esittelemä uudistettu perhevapaamalli pidentäisi myös Suomessa ansiosidonnaisia vapaita ja tekisi niiden käytöstä entistä joustavampaa.

Vuoden alussa otsikoihin nousi työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tutkijaryhmän esitys, jonka mukaan kotihoidontuki pitäisi poistaa naisten työllisyyden kohentamiseksi. Se on väärä viesti ihmisille juuri nyt, Rotkirch mietti uutisen nähtyään.

”Tämä vuosi on ollut ihan riittävän rankka kaikille. Miksi pitää mennä isossa kuviossa aika pieneen keskusteluun?”

Kotihoidontuen täysimääräisesti käyttävien osuus ei Rotkirchin mukaan ole kovin suuri. Enimmäkseen ihmiset turvautuvat kotihoidontukeen saadakseen olla kotona lapsen kanssa puolisentoista vuotta, mikä tarkoittaa muutaman kotihoidontukikuukauden käyttämistä.

”Ihmiset saavat tällä hetkellä keskimäärin 1,3 lasta. Jos he hoitavat niitä kotona joitakin kuukausia enemmän tai vähemmän, sillä ei ole mitään merkitystä, kun heidän pitäisi mieluiten sitten tehdä töitä seitsemänkymppisiksi asti.”

Rotkirch ei myöskään ole vakuuttunut siitä, että kotihoidontuen poistaminen lisäisi työllisyyttä niin paljon kuin on arvioitu.

”On paljon tutkimusta, josta käy ilmi, että niillä, jotka jäävät pitkille perhevapaille, ei ole työpaikkoja, joihin palata. Eli jos haluaa tukea äitien palaamista työmarkkinoille, voi tehdä työllisyyspoliittisia asioita, mutta ei tarvitse leikata kotihoidontukea.”

Perhepolitiikassa on tärkeää tehdä perheiden toiveiden ja hyvinvoinnin mukaisia ratkaisuja, Anna Rotkirch korostaa.

”Kun Suomessa 2010-luvulla puhuttiin väestöstä tai syntyvyydestä, hirveän usein oli esillä vain taloudellinen näkökulma. Asiaa pitäisi katsoa hyvinvointi edellä. Että talous palvelee ihmisten hyvinvointia eikä päinvastoin.”

Tuoreessa väestöpoliittisessa selvityksessä korostetaankin, että lapsiperheiden tukeminen on paras investointi tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja tasapainoiseen väestönkehitykseen.

Paperissa muistutetaan lisäksi, että lasten kasvattaminen on myös kansantaloudellisesti tärkeä panostus. Lähivuosien työllisyysvaikutusten sijaan pitäisi Rotkirchin mukaan ajatella tulevia vuosikymmeniä.

”Koko tämän selvityksen ydinajatus on, että lasten ja vanhempien hyvinvointia tukemalla tuetaan työvoiman hyvinvointia ja jaksamista.”

Vaikka tälle ei ole työllisyysvaikutuksia nyt, sillä on aidosti työllisyysvaikutuksia 2040-luvulla, hän korostaa.

”Silloin meillä on paljon pienempi työvoima kuin nyt, ellei tule selvästi enemmän maahanmuuttoa.”

Tutkimusten mukaan suomalaiset toivovat enemmän lapsia kuin saavat. Tavoitteeksi on asetettu nostaa kokonaishedelmällisyys ensin 2020-luvulla 1,6:een ja pidemmällä tähtäimellä 1,8:aan, mikä vastaa suomalaisten toivottua lapsilukua.

Tasapainoinen väestönkehitys vaatii muutakin kuin syntyvyyden laskun hidastumista. Sen lisäksi tarvitaan useita samanaikaisia toimia, kuten nettomaahanmuuton kasvattamista, maahanmuuttajien kotouttamista sekä työllisyyden ja tuottavuuden kasvua.

Rotkirch muistuttaa, että pian uhkaavaan väestön vähenemiseen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja.

”Perhepolitiikkaan liittyen näyttäisi olevan oletus, että syntyvyyden pitäisi olla jokin 2,1 eli väestön teoreettinen uusiutumistaso. Se voidaan unohtaa. Sitä ei tule tapahtumaan, vaan syntyvyys alenee. Tulemme puhumaan alhaisen syntyvyyden eri vaihtoehdoista.”

Monet taas sanovat, että laskeva väestökehitys pitäisi hoitaa maahanmuutolla. Rotkirchin mukaan maahanmuutto kannattaa, mutta sekään ei ole ratkaisuna ongelmaton.

”Maahanmuutto voi auttaa työvoimapulaan. Hyvin nopeasti se kuitenkin pahentaa väestön ikääntymistä, elleivät maahanmuuttajat saa paljon lapsia.”

Euroopan unionin tilaaman väestöskenaarion mukaan koko unionissa ei tarvittaisi maahanmuuttoa huoltosuhteen paikkaamiseksi, jos koko EU:n työllisyys muuttuisi samanlaiseksi kuin Ruotsissa. Siellä naiset ovat töissä yhtä paljon miehet, ja moni yli 65-vuotiaista on töissä.

Jotta Suomessa päästäisiin siihen, erityisesti miesten koulutustason pitäisi nousta. Sama pitäisi tapahtua ikääntyneiden työllisyysasteelle.

Näissä tavoitteissa riittää työsarkaa. Koulutustason kehitys on pysähtynyt Suomessa 2010-luvulla, ja yli 65-vuotiaan väestön osalta Suomi poikkeaa selvästi muista Pohjoismaista.

Elinajanodote näyttää Suomessa aika samalta kuin muissa Pohjoismaissa. Tilanne on samankaltainen myös jos tarkastelee vanhushuoltosuhdetta, eli sitä, kuinka moni on täyttänyt 65 vuotta.

”Mutta jos katsoo terveitä elinvuosia tai sitä, kuinka paljon 65 vuotta täyttäneet ovat työelämässä, siinä on hurjia eroja.”

Väestöpoliittisessa selvityksessä korostetaankin syystä, ettei väestöpolitiikassa voida tuijottaa vain väestön määrää ja ikäjakaumaa. Selvityksessä puhutaan inhimillisten voimavarojen väestöpolitiikasta.

”Oikeasti ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tukea hyvinvointia, terveyttä ja työllisyyttä läpi elämän ja elämän huokoisuutta säilyttäen. Siinä olemme edelleen jäljessä muista Pohjoismaista.”

Suomessa ei ole tehty väestöpoliittista selvitystä liki kahteen vuosikymmeneen. Vuoden 2004 laajan väestöpoliittisen tulevaisuusselonteon jälkeen tehtiin seurantaraportteja, kunnes 2010-luvulla väestöpolitiikka jäi taka-alalle.

Rotkirch toivoo, että uuden selvityksen myötä syntyisi ainakin jonkinlainen yleisnäkemys siitä, mitä väestönkehitykseltä toivotaan.

Hän uskoo, että selvityksen tavoitteille ja politiikkalinjauksille on saatavissa kannatusta läpi puoluekentän.

”Selvityksen asettamat ydintavoitteet eivät ole poliittisia tai ideologisia. Ne ovat tutkitun tiedon perusteella ainoat asiat, jotka mahdollistavat nykyisen talousrakenteen. Poimikaa sieltä omat rusinanne, hyvät puolueet. Jokaiselle riittää jotakin.”