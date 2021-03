Euroopassa pohditaan matkailun mahdollistavan rokotepassin käyttöönottoa, kun rokotettujen määrä kasvaa. Tällä hetkellä markkinoilla ei kuitenkaan ole rokotetta, joka olisi hyväksytty alle 16-vuotiaille.

Ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen on saanut keskiviikkoon 10. maaliskuuta mennessä puoli miljoonaa suomalaista eli runsaat 11 prosenttia Suomen aikuisväestöstä. Tavoitteena on, että kesään mennessä tämä luku nousisi 70 prosenttiin.

Toistaiseksi EU-markkinoilla on kuitenkin vain aikuisille soveltuvia rokotteita. Ainoastaan Pfizerin rokotteita voidaan antaa yli 16-vuotiaille, muut rokotteet soveltuvat tämänhetkisen tiedon perusteella varmuudella vain aikuisille.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi viime viikolla Keskisuomalaiselle, että syksyllä rokotteita voitaisiin antaa jo 12-vuotiaille. Pfizer aloitti ensimmäisenä tutkimukset yli 12-vuotiailla viime syksynä.

Sitä nuoremmille rokotteita on tuskin tarjolla ennen vuotta 2022, sanoo Rämet HS:lle. Lasten tutkimusten osalta pisimmällä ovat tutut Pfizerin, Modernan ja Astra Zenecan rokotteet, mutta tutkimus vie oman aikansa.

”Lapset eivät ole pieniä aikuisia. Pitää esimerkiksi selvittää, mikä on heille sopivin annos, jota käytetään”, sanoo Rämet.

”Suojatehosta on hankala saada lapsilla nopeasti näyttöä, koska tauti on lapsilla tyypillisesti vähäoireinen ja tautitapauksia tutkimusryhmiin sattuu vähän.”

Kun lapsille sopiva annos löydetään, tutkimusryhmiä laajennetaan ja siirrytään asteittain nuorempiin lapsiin ikäjärjestyksessä. Tutkimustiedolla selvitetään, kannattaako lapset rokottaa jo vauvoina vai vasta esimerkiksi kouluikäisinä.

”Se riippuu siitä, kuinka hyvän pitkäaikaissuojan [rokote] antaa lapsille ja toisaalta siitä, minkälainen tautitaakka lapsille tulee viruksesta ja millainen merkitys lasten rokottamisella on epidemian kannalta.”

Lasten rokotuksia ei voida kiirehtiä vain sen vuoksi, että saavutetaan koko yhteiskunnan kattava laumasuoja, muistuttaa Rämet.

”Lastenlääkärinä ajattelen, että aikuisten tulee huolehtia aikuisten asioista. Jos alle 12-vuotiaat eivät tarvitse rokotetta muun syyn takia kuin että pystyttäisiin suojaamaan rokottamattomia aikuisia, niin silloin minusta kuuluu huolehtia aikuisten rokottamisesta”, hän sanoo.

Rokote tulee tutkia perusteellisesti myös lapsilla, Rämet painottaa. Tutkimus oli tärkeintä aloittaa ryhmistä, joilla on suurempi riski saada vakava koronaviruksen aiheuttama tauti, ja sen vuoksi lapsien kohderyhmätutkimus aloitettiin myöhemmin.

”Alakouluikäisillä lapsilla koronatauti on tyypillisesti lievä. Tällä hetkellä lapsilla on vähän vaikeita tautitapauksia, vaikka ei niiden määrä merkityksetön ole. Jos vertaa vaikka RS-virukseen, korona on kuitenkin pienille lapsille helpompi tauti”, sanoo Rämet.

Rämet ei myöskään usko, että yhteiskunnan avautuminen hidastuu nimenomaan lasten rokotteen puuttumisen vuoksi.

”Epidemian suhteen lasten osuus on pienempi verrattuna tyypillisiin hengitystieinfektioihin, vaikkei kuitenkaan nolla. Sen jälkeen kun yli 16-vuotiaille on tarjottu mahdollisuus saada rokote, lapsiin kohdistuville rajoitustoimille pitäisi olla aika iso kynnys.”

”Jokaisen aikuisen kannattaa ottaa rokote eikä tuudittautua ajatukseen laumasuojasta. Korona tulee vielä olemaan maailmalla, sitä ei varmasti saada hävitettyä vuosikausiin. Koronan kanssa täytyy tottua elämään ja helpoin tapa on ottaa siltä suojaava rokote.”

Kun rokotettujen määrä kasvaa, voi yhteiskunta sitä mukaa avautua. Euroopan unionissa ja monessa valtiossa on esimerkiksi pohdittu rokotepassin käyttöönottoa. Sen avulla rokotetut voisivat todistaa saaneensa rokotteen, joka mahdollistaisi esimerkiksi matkailun uudelleen.

Epäselvää on tässä vaiheessa se, mikä rokottamattomien lasten asema tulee olemaan, mikäli matkustamista tai muuta toimintaa avataan rokotepassien ja -todistusten kautta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola kertoo HS:lle sähköpostitse, ettei ole vielä varmaa, mihin kaikkeen rokotetodistusta voitaisiin käyttää.

Ongelmana on se, että tämän hetkisen tiedon mukaan rokote ei anna täydellistä suojaa, mutta estää taudin vakavaa muotoa erittäin hyvin. Rokotuksen saanut ihminen voi mahdollisesti saada tartunnan ja myös mahdollisesti levittää virusta.

”Lasten rooli yhtä lailla monen muun avoimen kysymyksen kanssa rokotetodistukseen liittyen on vielä vastaamatta”, Pohjola sanoo.

Tammikuun lopussa julkisoikeuden professori Toomas Kotkas Helsingin yliopistosta piti ajatusta koronapassista juridisesti mahdottomana.

”[Koronarokotesertifikaatti ja -passi] ovat juridisesti mahdottomia niin kauan kuin koronarokotuksen ottaminen ei ole pakollista”, kertoi Kotkas HS:lle.

Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla Omakanta-palveluun tuleva sähköinen rokotetodistus, jonka THL arvioi tällä hetkellä tulevan käyttöön toukokuussa. Todistus voisi toimia eräänlaisena rokotepassina esimerkiksi matkailua ajatellen.

Hankkeesta vastaavat STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kela.

”Käytännössä tämä on vaikeampi asia kuin koronavilkku. Kaikkien rokotuksista kirjaavien ammattilaisten ja potilastietojärjestelmien pitää tuottaa tieto oikeassa muodossa Kantaan”, kertoo STM:n digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmän erityisasiantuntija Mikko Huovila.

Huovila kertoo, että hanketta työstetään yhdessä Euroopan unionin kanssa.

”EU-jäsenmaiden kanssa on tehty yhteistyötä pitkin talvea. Sieltä tulee yhteinen määrittely todistukselle”, kertoo Huovila.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen twiittasi 1. maaliskuuta, että komissio esittelee tämän kuun aikana ”Digital Green Pass” -esityksen matkustamista helpottamaan.

Von der Leyenin mukaan sen tarkoitus on tarjota todiste saadusta rokotteesta mutta myös covid-19 testituloksista niille, ketkä eivät rokotetta vielä voi ottaa.