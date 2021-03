Yli 60 prosenttia tartunnoista on Britannian virusmuunnosta.

Turun ja Varsinais-Suomen koronavirustilanne on huonontunut merkittävästi parin viikon aikana. Viime viikolla Turussa todettiin yli 300 uutta koronavirustartuntaa. Suurin yhden päivän tartuntaluku oli yli 70.

Keskiviikkona Turussa raportoitiin 55 uutta tartuntaa.

”Tilanteen takia valtion ohjeistama sulkutila on otettava erityisen vakavasti, jotta tartuntamäärät saadaan laskuun”, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoi keskiviikkona aamulla järjestetyssä infotilaisuudessa.

Turun ilmaantuvuusluku oli keskiviikkona yli 311 eli ilmaantuvuus on nyt suurempi kuin Espoossa (264).

Karanteenissa on noin 1 200 turkulaista.

Ylilääkäri Esa Rintala Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo, että koronatilanteen heikkeneminen johtuu monesta seikasta, kuten hiihtolomien loppumisesta.

Suurin yksittäinen syy liittyy virusmuunnokseen. Enemmistö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uusista tartunnoista on nyt Britannian virusmuunnosta, joka tarttuu helpommin.

”Virusmuunnosta löytyy ainakin 60 prosentista positiivisista näytteistä ja siitä on tulossa valtavirus. Herkemmin leviävä virusmuunnos näkyy myös koko maan epidemiatilanteen huononemisena”, Rintala sanoo.

Virus leviää nyt erityisesti perhe- ja lähipiireissä. Turussa tartunnat ovat lähteneet nopeaan kasvuun myös kaksi kertaa aiemmin. Molemmilla kerroilla tartuntoja todettiin runsaasti vieraskielisen väestön parissa.

Nyt tartuntoja todetaan runsaasti valtaväestön parissa.

Tartuntoja on todettu myös työpaikoilla, kuten Turun telakalla.

”Emme voi tietää varmuudella, ovatko telakan tartunnat levinneet perheisiin, mutta se on mahdollista”, Rintala arvioi.

Tartunnanjäljitystä vaikeuttaa se, että yhä suurempaa osaa tartuntatapahtumista ei pystytä tunnistamaan.

”Sairastunut henkilö ei tiedä, mistä hän on koronatartunnan saanut. Kun hän sairastuu, sitten sairastuvat myös perheenjäsenet”, Peltoniemi kertoo.

Turkulaisista noin 11 prosenttia on jo saanut koronavirusrokotteen, ja nyt korotuksiin pääsevät toiseen riskiryhmään kuuluvat henkilöt.

Viime viikolla Turussa käynnistyi pilottihanke, jossa Leila-robotti lähettää automaattisesti eri ikäryhmille tekstiviestikutsut rokotukseen. Ensin robotti on lähettänyt kutsuja 78-vuotiaille ja viikon sisällä tekstiviestit lähtevät 77-vuotiaille.

Varsinais-Suomessa on nyt voimassa tiukat rajoitustoimet. Esimerkiksi Turussa tarkastajat suorittavat lähiliikenteen busseissa tartuntatautilain mukaista valvontaa. He muun muassa valvovat linja-autojen hygieniatasoa.

”Joukkoliikennevälineissä on tärkeää, että matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti. On tosi tärkeätä käyttää kasvomaskia, kun ollaan joukkoliikennevälineessä, sillä siellä etäisyyksien pitäminen on vaikeaa”, Peltoniemi sanoo.

Tarkastajat eivät kuitenkaan ryhdy poistamaan maskittomia matkustajia linja-autoista, vaan he voivat vain ohjeistaa maskinkäyttöön.

”Turussa on busseissa vahva maskisuositus, mutta Suomessa ei ole maskipakkoa. Nykylainsäädännöllä ei voi poistaa maskitonta matkustajaa”, Peltoniemi kertoo.

Turun suurimmat tartuntamäärät mitattiin joulukuussa. Silloin tilanne helpotti rajoitusten ja joululoman ansiosta.

Esa Rintala uskoo, että nykyiset rajoitustoimet voivat saada tartuntamäärät laskuun, mutta paljon riippuu ihmisten omasta käytöksestä.

”Jos ihmiset vaan toteuttaisivat rajoituksia ja ohjeita. Vieläkin näkyy maskittomia ihmisiä esimerkiksi kaupoissa. Ihmisten asenteelliset erot ovat tulleet selväksi korona-aikana. Osa ihmisistä välittää toisista ihmisistä, ja osa ihmisistä ei välitä”, Rintala sanoo.