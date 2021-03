Tanskassa on laki, joka takaa lapsen kuollessa molemmille vanhemmille yhteisesti 26 viikon jakson, jolta maksetaan päivärahaa. ”Tällaista on syytä pohtia myös meillä Suomessa”, ministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Jos hallituksen helmikuussa julkistamaan perhevapaamalliin ei tehdä muutoksia lainvalmistelun edetessä, uudistus heikentää lapsikuolemaperheiden tilannetta. Asia nousi esille maanantaina, kun HS julkaisi aihetta käsittelevän artikkelin.

Uudistus vähentäisi lapsensa menettäneiden vanhempien vapaita. Kohtuuttomana pidetystä muutoksesta syntyi sosiaalisessa mediassa keskustelu, johon ottivat osaa myös perhevapaiden uudistustyöryhmän jäseniä.

Elinkeinoelämän keskusliiton edustajana työryhmässä ollut johtaja Ilkka Oksala tunnusti Twitterissä, ettei hän ollut ”ollenkaan ymmärtänyt” ryhmän esittävän tällaista muutosta. Oksala totesi viestissään, että esitystä pitää korjata.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve puolestaan kertoi tviitissään oman lapsensa menettämisestä. ”Tämä esitys ei ole inhimillinen”, Arve kirjoitti.

Nykyinen käytäntö on, että jos lapsi syntyy kuolleena, synnyttävä vanhempi saa äitiysrahaa 105 päivän ajalta. Uudistuksessa korvattavien päivien määrä lyhenee yli kolmella viikolla 84 päivään.

Isyysraha vähenee 12 päivään, kun se tällä hetkellä on 18 päivää. Jos taas lapsi kuolee vanhempainvapaan aikana, vanhempi on oikeutettu saamaan vanhempainrahaa 12 päivältä. Käytäntö on sama myös nykyisessä perhevapaajärjestelmässä, mutta siihen on toivottu parannusta.

Perhevapaiden uudistustyöryhmän puheenjohtajana toiminut sosiaali- ja terveysministeriön etuusyksikön johtaja Liisa Siika-aho kertoo, että esitykseen liittyvistä mahdollisista muutostarpeista on määrä keskustella lausuntokierroksen päätyttyä.

”Asia on käyty työryhmässä läpi, mutta hirveän laajasti se ei silloin herättänyt osallistujissa keskustelua”, Siika-aho sanoo.

Hän muistuttaa, että perhevapaauudistus on hyvin laaja ja siihen liittyy paljon eri näkökulmia. Kaikista asioista ei välttämättä synny pitkää keskustelua, vaikka ne olisivat tärkeitä.

”Sen takia lausuntokierrokset ovat tärkeitä lainvalmisteluprosessissa. Lausunnoissa nousee esille varmasti myös muita asioita, jotka vaativat vielä läpi katsomista.”

Siika-aho korostaa, että työryhmä pitää lapsikuolemaperheiden tilanteen huomioon ottamista tärkeänä. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen.

”Kaiken kaikkiaan vanhempainetuudet lähtevät siitä ajatuksesta, että sekä etuus että vapaa myönnetään lapsen hoitamista varten. Se on hankala lähtökohta tilanteessa, jossa lapsi kuolee. Silloin vapaata tarvittaisiin vanhemman toipumisen vuoksi”, Siika-aho sanoo.

Siika-ahon mukaan on arvioitava, onko perhevapaajärjestelmä oikea vastaamaan perheiden tarvitsemaan tukeen.

”Lapsen kuolemaan voi kohdata hyvin erilaisissa tilanteissa, kohtukuolemana, vanhempainrahakaudella tai niin, että lapsi kuolee vasta isompana. Isompien lasten kohdalla vanhempainraha ei ainakaan ole se väylä”, Siika-aho sanoo.

”On pohdittu, olisiko sairauspäiväraha se loogisempi kehitettävä vaihtoehto.”

Sairauspäivärahan puolesta puhuisi Siika-ahon mukaan sekin, että kriisitilanteessa pelkkä etuus tai vapaa ei välttämättä riitä, vaan voidaan tarvita myös muuta tukea, kuten keskusteluapua.

”Sairauspäivärahakaudella tällainen tarve tulee helpommin esiin, kun on kontakti lääkäriin tai hoitohenkilöstöön.”

Myös tilannekohtaista harkintaa pystyttäisiin tekemään paremmin.

”Tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä. On vanhempia, jotka toivovat työhön paluuta mahdollisimman nopeasti sen takia, että heille on tärkeää pystyä irrottautumaan surusta. Toiset taas ovat niin täydellisen työkyvyttömiä, että he tarvitsevat pidemmän poissaolon”, Siika-aho sanoo.

”Meillä ei ole kuitenkaan tähän mitään lopullista kantaa tai vastausta. Käymme asian läpi, kun lausunnot on saatu.”

Perhevapaauudistuksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministerin Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan perheiden tilanne lapsen kuollessa on hyvin vaikea ja on selvää, että sekä perheiden toimeentulosta että mahdollisesti tarvittavasta tuesta kriisin hetkellä on huolehdittava.

”Tulemme käymään lausuntopalautteen huolellisesti läpi ja arvioimaan, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa ratkaista lapsen kuoleman kohdanneiden perheiden tilanne niin palveluiden kuin toimeentulon turvaavien etuuksienkin osalta”, Pekonen sanoo.

Tanskassa tuli vuoden alussa voimaan laki, joka takaa lapsen kuollessa molemmille vanhemmille yhteisesti 26:n viikon jakson, jolta maksetaan päivärahaa.

Surulomaksi kutsutun järjestelyn tarkoitus on antaa mahdollisuus käsitellä menetystä ilman, että toimeentulo romahtaa ja perheen tilanne heikkenee entisestään. Olisiko mahdollista, että Suomeenkin saataisiin tällainen laki?

”Tanskan malli on mielenkiintoinen ja inhimillinen. Tällaista on syytä pohtia myös meillä Suomessa”, Pekonen sanoo.

Lausunnot perhevapaauudistusesityksestä on pyydetty huhtikuun alkupuolella.

”Huhtikuun aikana meidän pitää näitä muutoksia tehdä, jos tehdään”, Siika-aho sanoo.

Toukokuussa lakipaketin määrä mennä lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn.